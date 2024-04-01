У Беллингема 30 (20+10) очков за «Реал» в сезоне. Он первым в Ла Лиге забил 10+ голов и отдал 10+ ассистов во всех турнирах

Джуд Беллингем отдал 10-й голевой пас за «Реал» в сезоне.

Полузащитник « » ассистировал в моменте со вторым голом « » (2:0) в матче .

Англичанин набрал 30-е очко по системе «гол+пас» (20 голов, 10 ассистов) во всех матчах этого сезона за «сливочных».

Кроме того, стал первым игроком из чемпионата Испании в этом сезоне, который сумел забил 10 или больше голов и отдать 10 или больше ассистов.

Статистику Джуда можно изучить здесь.