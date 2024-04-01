У Беллингема 30 (20+10) очков за «Реал» в сезоне. Он первым в Ла Лиге забил 10+ голов и отдал 10+ ассистов во всех турнирах

Теги Реал Мадрид Атлетик Ла Лига Родриго Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем отдал 10-й голевой пас за «Реал» в сезоне.

Полузащитник «Мадрида» ассистировал Родриго в моменте со вторым голом «Атлетику» (2:0) в матче Ла Лиги.

Англичанин набрал 30-е очко по системе «гол+пас» (20 голов, 10 ассистов) во всех матчах этого сезона за «сливочных».

Кроме того, Беллингем стал первым игроком из чемпионата Испании в этом сезоне, который сумел забил 10 или больше голов и отдать 10 или больше ассистов.

Статистику Джуда можно изучить здесь.

Материалы по теме

53 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ фк кабинет
Беллингем Golden boy здорового человека,а не бруски с нашей Барсы.
Фанаты «Барсы» спрашивают, за что он получил ГБ, ведь у него 0 трофеев)
Хочу спросить, а сколько трофеев было у Гави и Педри, когда они выигрывали этот трофей?
Да и сравнивать Джуда с ними - это оскорбление англичанина, просто топ!🔝
+35
-13
+22
Беллингем Golden boy здорового человека,а не бруски с нашей Барсы.
+35
-14
+21
Просто топарь
+24
-4
+20
Потрясающе.
+20
-3
+17
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Ничо-ничо, в следующем году всей академией отметите 10 лет без ЛЧ
+16
-2
+14
Напомните Регине, что и Педри не воспитанник Барсы… и что Гавриил получил ГБ еще до победы в ЛЛ… то есть за 0 титулов) Беллингем хотя бы лучшим игроком Бундеслиги стал в 19 лет.
+17
-6
+11
Ответ JENNINGS
Фанаты «Барсы» спрашивают, за что он получил ГБ, ведь у него 0 трофеев) Хочу спросить, а сколько трофеев было у Гави и Педри, когда они выигрывали этот трофей? Да и сравнивать Джуда с ними - это оскорбление англичанина, просто топ!🔝
Просто пиар вот и всё, сейчас попиарили Ямала, дальше на подходе Кубарси. Хотя Вирц должен получить данную награду.
+12
-7
+5
Ответ JENNINGS
20+10 - неплохой пиар)
Я говорю про Гави и Педри
+7
-3
+4
Ответ Эрнандес Эрнандес
Напомните Регине, что и Педри не воспитанник Барсы… и что Гавриил получил ГБ еще до победы в ЛЛ… то есть за 0 титулов) Беллингем хотя бы лучшим игроком Бундеслиги стал в 19 лет.
Ригуля снова насрл себе в штаны :)
+4
0
+4
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
воспитанники же тоже наёмные работники,разве нет? играют за деньги или бесплатно? если ты взял направление в ВУЗ от РЖД (условно) значит ты принадлежишь РЖД или всё же ты наёмный рабочий? Клубы уже давно живут за счёт трансферов и добиваются успехов благодаря им. Из МСН 2 не были в академии Барсы,третий аргентинец,которого захантили в юные годы. И если он не наёмный рабочий,почему Барса ему столько денег платила?
+4
0
+4
Ригоберка,хоть ты меня и забанил,но от правды не уйдешь.

Вам бы таких "наемников" как Джуд,Винни и Феде вы бы и не вспомнили о своих воспитанниках))
+8
-4
+4
Джуд, впечатляет, надеюсь выйдет на уровень Месси и Роналду.
+5
-1
+4
Предлагаю за это отдать ЗМ Месси
+8
-5
+3
Нам не поставили сегодня 200% пенальти, увидев несуществующий офсайд у Родриго (пас ему отдавал игрок Бильбао). И Джуд, реализовав его, получил бы за матч 1+1 в статистику. Это только 1 из многих вопиющих эпизодов сегодняшнего "судейства". Самого же Джуда просто безнаказанно избивали весь матч.
+7
-4
+3
Дабл-дабл!
+2
0
+2
Был на матче, атмосфера супер. Особенно то, как приветствовали Милитао!!!
+2
0
+2
Ответ OSHO
Ну и скажите мне кто идёт лидером за ЗМ в этом сезоне?
Месси из Майами 😁

Пока Суарес забивает, Месси будет в фаворитах на ЗМ)
+7
-5
+2
Ответ miguel_diaz
Ригоберка,хоть ты меня и забанил,но от правды не уйдешь. Вам бы таких "наемников" как Джуд,Винни и Феде вы бы и не вспомнили о своих воспитанниках))
Фати ничему их не научил)
+5
-3
+2
Шедевральный результат
+4
-2
+2
Гений
+4
-2
+2
Ответ JENNINGS
Фанаты «Барсы» спрашивают, за что он получил ГБ, ведь у него 0 трофеев) Хочу спросить, а сколько трофеев было у Гави и Педри, когда они выигрывали этот трофей? Да и сравнивать Джуда с ними - это оскорбление англичанина, просто топ!🔝
Ригобер разозлился, значит ты прав
+5
-3
+2
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
Стоп... Он должен забивать как нападающий по мнению барсуков. Хотя статистика у него лучше будет чем Левандовского.
+6
-4
+2
Фанаты Барсы: Ромеу круче😁
+5
-3
+2
Ответ OSHO
Ну и скажите мне кто идёт лидером за ЗМ в этом сезоне?
Лидер на ЗМ выяснится после финала лч и евро.
Пока рано говорить.
+2
-1
+1
Ответ OSHO
Но по факту, этот мальчуган идёт за ЗМ.
Если мальчуган провалит Евро, то другой мальчуган из Франции вполне может выиграть ЗМ.
+2
-1
+1
Ответ Эркинбек Апаканов
Просто пиар вот и всё, сейчас попиарили Ямала, дальше на подходе Кубарси. Хотя Вирц должен получить данную награду.
20+10 - неплохой пиар)
+5
-4
+1
Для полузащитника фантастические цифры !
+1
0
+1
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Ты футбол с институтом благородных девиц не попутал ?
+1
-1
0
Ответ JENNINGS
Фанаты «Барсы» спрашивают, за что он получил ГБ, ведь у него 0 трофеев) Хочу спросить, а сколько трофеев было у Гави и Педри, когда они выигрывали этот трофей? Да и сравнивать Джуда с ними - это оскорбление англичанина, просто топ!🔝
Гави и Педри со сравнением Джудом пыль.
+1
-1
0
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Ригобер разозлился, значит ты прав
Думаю этот перс злиться просто от вида белого цвета. Да и на сливки с клубникой без придыхания вряд ли смотреть может 🤷🏼‍♂️😁
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий