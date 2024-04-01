У Беллингема 30 (20+10) очков за «Реал» в сезоне. Он первым в Ла Лиге забил 10+ голов и отдал 10+ ассистов во всех турнирах
Джуд Беллингем отдал 10-й голевой пас за «Реал» в сезоне.
Полузащитник «Мадрида» ассистировал Родриго в моменте со вторым голом «Атлетику» (2:0) в матче Ла Лиги.
Англичанин набрал 30-е очко по системе «гол+пас» (20 голов, 10 ассистов) во всех матчах этого сезона за «сливочных».
Кроме того, Беллингем стал первым игроком из чемпионата Испании в этом сезоне, который сумел забил 10 или больше голов и отдать 10 или больше ассистов.
Статистику Джуда можно изучить здесь.
Хочу спросить, а сколько трофеев было у Гави и Педри, когда они выигрывали этот трофей?
Да и сравнивать Джуда с ними - это оскорбление англичанина, просто топ!🔝
Вам бы таких "наемников" как Джуд,Винни и Феде вы бы и не вспомнили о своих воспитанниках))
Пока Суарес забивает, Месси будет в фаворитах на ЗМ)
Пока рано говорить.