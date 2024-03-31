Ничьи «Зенита» и «Спартака», «Локо» и «Металлург» в полуфинале Кубка Гагарина, «Бавария» отстает на 13 очков, «МЮ» пропустил на 99-й, хет-трик Роналду и другие новости

1. Все топ-клубы потеряли очки в субботу в 21-м туре Мир РПЛ: «Зенит» в гостях сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1), ЦСКА – с «Сочи» (2:2) на выезде, «Спартак» – дома с «Уралом» (0:0).

2. «Авангард» проиграл «Локомотиву» (0:2) в 7-м матче второго раунда Кубка Гагарина, «Спартак» уступил «Металлургу» (0:3) в 6-м матче и завершил участие в плей-офф. Три клуба Востока вышли в полуфинал – все представляют Урал. Пары такие: «Металлург» сыграет с «Автомобилистом», «Локомотив» – с «Трактором».

3. В 30-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграл вничью с «Брентфордом» (1:1), забив на 96-й и пропустив на 99-й, «Челси» разошелся миром с «Бернли» (2:2), «Тоттенхэм» победил «Лутон» (2:1), «Астон Вилла» обыграла «Вулвс» (2:0).

4. «Байер» победил «Хоффенхайм» (2:1) в 27-м туре Бундеслиги, «Бавария» дома уступила «Боруссии» Дортмунд (0:2). Клуб из Мюнхена уже на 13 очков отстает от команды Хаби Алонсо за 7 туров до завершения Бундеслиги. «Байер» не проигрывает 39 матчей подряд со старта сезона.

5. НХЛ. «Вашингтон» уступил «Бостону» (2:3 Б), Овечкин остался без очков в 3-м матче подряд. «Рейнджерс» устроили перестрелку с «Аризоной» (8:5), Панарин набрал 4 (1+3) очка. «Тампа» обыграла «Айлендерс» (4:1), Кучеров сделал 2 передачи, но лидерство в гонке бомбардиров перешло к Маккиннону – форвард «Колорадо» набрал 4 (2+2) балла в игре с «Нэшвиллом» (7:4). «Торонто» победил «Баффало» (3:0), Мэттьюс забил 60-й гол в сезоне. Все результаты дня – здесь.

6. «Барселона» скромно победила «Лас-Пальмас» (1:0) в 30-м туре Ла Лиги, хотя с 24-й минуты играла в большинстве после удаления вратаря соперника Альваро Вальеса. Все результаты дня – здесь.

7. Команда Кристины Резцовой победила в эстафете на чемпионате России по биатлону в Тюмени. Карим Халили выиграл масс-старт у мужчин.

8. Гол и пас Алексея Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Наполи» (3:0) в 30-м туре Серии А, «Ювентус» в гостях проиграл «Лацио» (0:1), пропустив на 93-й минуте, «Милан» справился с «Фиорентиной» (2:1) на выезде и на 6 очков оторвался от туринцев.

9. НБА. «Новый Орлеан» уступил «Бостону», 36+16+8 Янниса принесли «Милуоки» победу в матче с «Атлантой».

10. Криштиану Роналду оформил хет-трик (у него их на 7 больше, чем у Лионеля Месси) впервые с августа – в матче с «Аль-Таи» (5:1) в 25-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Форвард «Аль-Насра» – лидер чемпионата по голам и очкам – 35 (26+9).

11. Серебряный призер Олимпиады фигуристка Александра Трусова представила два новых показательных номера на шоу Этери Тутберидзе – под треки AC/DC и Максим.

12. Американская теннисистка Даниэль Коллинс обыграла Елену Рыбакину из Казахстана в финале турнира в Майами.

13. Голевой пас Александра Головина помог «Монако» разгромить «Метц» (5:2) на выезде в 27-м туре Лиги 1.

14. UFC on ESPN 54. Бой Виктории Дудаковой и Мелиссы Гатто был отменен из-за проблем со здоровьем у россиянки.

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