Три клуба Востока вышли в полуфинал Кубка Гагарина – все представляют Урал
Три из четырех клубов представляют Восток в полуфинале Кубка Гагарина.
В 1/2 финала от Восточной конференции вышли «Трактор» (Челябинск), «Автомобилист» (Екатеринбург) и «Металлург» (Магнитогорск) – все три команды представляют Урал.
В полуфинале турнира от Западной конференции сыграет «Локомотив», который встретится с «Трактором». «Металлург» и «Автомобилист» проведут серию между собой.
В этом сезоне в Фонбет Чемпионате КХЛ был изменен формат плей-офф – команды с Востока и Запада встретились уже во 2-м раунде. С 2010 по 2023 годы они встречались только в финалах.
Три уральские команды в полуфинале. Три с Востока и одна с Запада. Это ещё раз показывает, что Восток в целом сильнее и команды ровнее. Жаль, что выбыл мой ЦСКА, но в целом, это лучший плей-офф! Надо оставлять такой формат! Буду болеть только за красивый хоккей! Желаю любой из оставшихся команд выиграть КГ! Все команды симпатичные!
Но, помнится, он еще 10 лет назад тут писал, что Урал - столица мирового хоккея. :)
Не знаю на счет мирового, но российского точно. По крайней мере в этом сезоне.
Мои поздравления!
Москва и Питер - в ЖОПЕ !!!
Динамо-ЦСКА, Спартак-Крылья Советов, Витязь-Атлант, Зеленоград-Химик... Ну ещё СКА, куда же без него.
Наверное, в след. сезоне вернутся к традиционной нетрадиционной схеме, ради чего КХЛ и затевалась - ибо до её (КХЛ) учреждения играли сразу вперемешку, и Запад выглядел не очень браво.