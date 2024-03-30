Три клуба Востока вышли в полуфинал Кубка Гагарина – все представляют Урал

Три из четырех клубов представляют Восток в полуфинале Кубка Гагарина.

В 1/2 финала от Восточной конференции вышли « » (Челябинск), «Автомобилист» (Екатеринбург) и « » (Магнитогорск) – все три команды представляют Урал.

В полуфинале турнира от Западной конференции сыграет « », который встретится с «Трактором». «Металлург» и « » проведут серию между собой.

В этом сезоне в Фонбет Чемпионате КХЛ был изменен формат плей-офф – команды с Востока и Запада встретились уже во 2-м раунде. С 2010 по 2023 годы они встречались только в финалах.