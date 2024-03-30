Три клуба Востока вышли в полуфинал Кубка Гагарина – все представляют Урал

Теги Металлург Мг Локомотив Трактор Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Три из четырех клубов представляют Восток в полуфинале Кубка Гагарина.

В 1/2 финала от Восточной конференции вышли «Трактор» (Челябинск), «Автомобилист» (Екатеринбург) и «Металлург» (Магнитогорск) – все три команды представляют Урал.

В полуфинале турнира от Западной конференции сыграет «Локомотив», который встретится с «Трактором». «Металлург» и «Автомобилист» проведут серию между собой.

В этом сезоне в Фонбет Чемпионате КХЛ был изменен формат плей-офф – команды с Востока и Запада встретились уже во 2-м раунде. С 2010 по 2023 годы они встречались только в финалах.

85 комментариев
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А ведь перекрёстный плей-офф задумывался из того соображения, что Запад сильнее Востока. Но получили 16-6 по матчам в пользу вторых.
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Уникальный случай! Это лучший плей-офф. Главное снова отлетел Ротен! Искреннее спасибо Авто за то, что сделали стране такой шикарный подарок!
Три уральские команды в полуфинале. Три с Востока и одна с Запада. Это ещё раз показывает, что Восток в целом сильнее и команды ровнее. Жаль, что выбыл мой ЦСКА, но в целом, это лучший плей-офф! Надо оставлять такой формат! Буду болеть только за красивый хоккей! Желаю любой из оставшихся команд выиграть КГ! Все команды симпатичные!
+94
-5
+89
И все они представляют один дивизион - первый случай в истории КХЛ.
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+66
Ответ fil_spb
Хочу теперь Челябинское дерби в финале.
Лучше Заварухинское
+45
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+44
Хочу теперь Челябинское дерби в финале.
+42
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Ответ fil_spb
Хочу теперь Челябинское дерби в финале.
Трактор - Мечел?:)
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Три восточных клуба, да и из западных тот, кому не зазорно будет отдать кубок, если выиграть не получится Востоку.
+34
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Не знаю, есть ли еще на сайте такой известный пользователь, как Гуллит.
Но, помнится, он еще 10 лет назад тут писал, что Урал - столица мирового хоккея. :)
Не знаю на счет мирового, но российского точно. По крайней мере в этом сезоне.
Мои поздравления!
+28
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+25
Самый лучший ПО для меня. мск и спб нет даже в полуфиналах. Хорошо показали, что в хоккей играют не деньги.
+22
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+21
Чую, что это первый и последний перекрестный плей-офф )))
+19
-2
+17
Ответ IMPERATOR SPORTS
И все они представляют один дивизион - первый случай в истории КХЛ.
Кстати ,хорошо подметил
+11
-1
+10
Ответ dmitriy1981
А ещё- в аждом из названий городов, которые представляют эти команды, есть буква "к"
А в названиях команд есть буквы "а", "т" :)
+10
0
+10
Ответ Валерий Сергеевич
Перечисли все города, пожалуйста.
Челябинск, Магнитогорск, Екатеринбург и Якославль
+11
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Ответ Jackson8
почему 6? локо 4, спартак 2, ска 1. итого 7
Другое дело
+10
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+8
Урал сила ! При теплом отношении к Локо - финал надо восточный, это будет прям плевком в .. сторону армейских функционеров)) трактор - ммг ваще бомба и слава Челябинской области как хоккейному гуру страны, но мы тут не за ярлыки, а за красивый хоккей, на него и рассчитываем !!! Ура! Ура л)
+10
-2
+8
Ответ old pipe
Не знаю, есть ли еще на сайте такой известный пользователь, как Гуллит. Но, помнится, он еще 10 лет назад тут писал, что Урал - столица мирового хоккея. :) Не знаю на счет мирового, но российского точно. По крайней мере в этом сезоне. Мои поздравления!
Ну ничего себе кого вспомнил. Наводили тут шороха на хоккейной ветке )
+8
-1
+7
И это реально - КЛАССНО !
+8
-1
+7
Ответ IMPERATOR SPORTS
И все они представляют один дивизион - первый случай в истории КХЛ.
Локо лучший на западе ...
Москва и Питер - в ЖОПЕ !!!
+15
-8
+7
Перекрёстный плей-офф - это прекрасно!
+8
-1
+7
Постойте! Но ведь нам говорили ув. Эксперты, что всей Москве (а значит, всей стране) интереснее не хоккей лучших клубов, а дерби!
Динамо-ЦСКА, Спартак-Крылья Советов, Витязь-Атлант, Зеленоград-Химик... Ну ещё СКА, куда же без него.
Наверное, в след. сезоне вернутся к традиционной нетрадиционной схеме, ради чего КХЛ и затевалась - ибо до её (КХЛ) учреждения играли сразу вперемешку, и Запад выглядел не очень браво.
+7
-1
+6
Ответ dmitriy1981
А ещё- в аждом из названий городов, которые представляют эти команды, есть буква "к"
Перечисли все города, пожалуйста.
+6
0
+6
Финал должен быть нормальным, запад против востока поэтому, за Локомотив в финале
+8
-3
+5
Урал - опорный край державы.
+9
-4
+5
Молодцы соседи! Удачи всем! Пусть победит сильнейший!
+4
0
+4
Ответ Мотобаллок
Комментарий скрыт
В этом году точно первыйнах (правда, кто вылетел)
+5
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+4
Ответ fil_spb
Хочу теперь Челябинское дерби в финале.
Кубок губернатора тогда выходит)) Текслер от радости лопнет
+4
0
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А ведь на "Западе "все так ратовали за перекрёстный плей-офф, что якобы сильнейшие клубы там и они попадут в финал.
+7
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+3
Бабки как и трус не играют в хоккей, хотя в этом сезоне Ярославль бы скорее всего вынес тот же СКА вперед ногами играйся плейофф в обычном формате. Спартак и Динамо это несерьезно с точки зрения выигрыша КГ
+3
0
+3
Удачи Автомобилисту, хочется взять реванш за прошлогоднюю серию! Нам предстоит уже усиленный Металлург, но и мы не лыком шиты!
+5
-2
+3
Ответ Ддд Ддд
Удачи но верю в Локо
Да ради Бога, я про серию Ммг-Авто))
+2
0
+2
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