Роналду оформил хет-трик впервые с августа. У форварда «Аль-Насра» 35 (26+9) очков в чемпионате – больше всех
Криштиану Роналду забил больше гола за одну игру впервые с декабря 2023 года.
Сегодня форвард «Аль-Насра» трижды поразил ворота «Аль-Таи» (5:1). Он отличился на 64-й, 67-й и 87-й минутах матча 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
В последний раз хет-трик Роналду делал 25 августа 2023 года – в игре с «Аль-Фатехом» (5:0).
Всего у 39-летнего португальца 26 голов и 9 результативных передач за 23 матча в лиге в текущем сезоне.
Он лидирует по количеству голов и голевых действий, а по числу ассистов уступает только Рияду Марезу – у полузащитника «Аль-Ахли» их 10.
Мбаппе - 35 очков
Месси - 36 лет
Криштик замыкает в пустыне - 10 новостей на главной!:))
Плохо что Роналду не прёт с трофеями там, этот сезон у него как и у Харри Кейна.
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Роналду в 36 в АПЛ : Хеттрик против Тоттенхэма
Месси в 36: 10 подряд проигрышей в Млс в прошлом сезоне
Роналду так же в 39: 2 лучший бомбардир отборочного этапа
Месси в 39: ???)
Роналду в 35 лет - сбитый летчик
Внимательнее будь
Несмотря на то, что я эстет.
И тебе дружище - пламенный привет.
А ведь скоро рассвет.
Выхода нет.