Роналду оформил хет-трик впервые с августа. У форварда «Аль-Насра» 35 (26+9) очков в чемпионате – больше всех

Криштиану Роналду забил больше гола за одну игру впервые с декабря 2023 года.

Сегодня форвард « » трижды поразил ворота « » (5:1). Он отличился на 64-й, 67-й и 87-й минутах матча 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

В последний раз хет-трик Роналду делал 25 августа 2023 года – в игре с «Аль-Фатехом» (5:0).

Всего у 39-летнего португальца 26 голов и 9 результативных передач за 23 матча в лиге в текущем сезоне.

Он лидирует по количеству голов и голевых действий, а по числу ассистов уступает только Рияду Марезу – у полузащитника «Аль-Ахли» их 10.

Подробно со статистикой можно ознакомиться здесь.