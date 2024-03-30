Роналду оформил хет-трик впервые с августа. У форварда «Аль-Насра» 35 (26+9) очков в чемпионате – больше всех

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Таи Футбол

Криштиану Роналду забил больше гола за одну игру впервые с декабря 2023 года.

Сегодня форвард «Аль-Насра» трижды поразил ворота «Аль-Таи» (5:1). Он отличился на 64-й, 67-й и 87-й минутах матча 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

В последний раз хет-трик Роналду делал 25 августа 2023 года – в игре с «Аль-Фатехом» (5:0).

Всего у 39-летнего португальца 26 голов и 9 результативных передач за 23 матча в лиге в текущем сезоне.

Он лидирует по количеству голов и голевых действий, а по числу ассистов уступает только Рияду Марезу – у полузащитника «Аль-Ахли» их 10.

Подробно со статистикой Роналду можно ознакомиться здесь.

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70 комментариев
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Ответ rigobersong
Джеко в 38 лучший бомбардир Чемпионата Турции, играет в 1/4 Еврокубка - 0 новостей Криштик замыкает в пустыне - 10 новостей на главной!:))
наверное, потому что Роналду за карьеру в 2 раза больше голов забил, чем Джеко…
+32
-7
+25
Ответ rigobersong
Джеко в 38 лучший бомбардир Чемпионата Турции, играет в 1/4 Еврокубка - 0 новостей Криштик замыкает в пустыне - 10 новостей на главной!:))
У Джеко на 6 матчей больше и на 8 мячей меньше. Да и фигуры не сопоставимы.
+22
-3
+19
Роналду - 36 очков
Мбаппе - 35 очков
Месси - 36 лет
+40
-22
+18
Джеко в 38 лучший бомбардир Чемпионата Турции, играет в 1/4 Еврокубка - 0 новостей

Криштик замыкает в пустыне - 10 новостей на главной!:))
+58
-43
+15
882 за карьеру. Скоро будем вызывать Духа с веток НХЛ))
+12
-2
+10
С Митровичем у них не хилая заруба в пустыне.
Плохо что Роналду не прёт с трофеями там, этот сезон у него как и у Харри Кейна.
+13
-7
+6
Первый в истории футболист, забивший 25+ голов в 4(!!!) разных лигах за сезон.
АПЛ
Ла лига
Сериа А
Чемпионат Саудовской Аравии
+13
-8
+5
Ответ Великий Алонсо
Пока Роналду оформляет хет-трик в сильном чемпионате в 40 лет, Месси уже даже не попадает в основу середняка бургер лиги....🤣🤣
В сильном чемпионате🤣🤣🤣🤣🤣
+19
-14
+5
хет-трик! ну если бы партнёры с 3 метров попадали, то ипо ГП был бы в лидерах
+12
-8
+4
Ответ rigobersong
Джеко в 38 лучший бомбардир Чемпионата Турции, играет в 1/4 Еврокубка - 0 новостей Криштик замыкает в пустыне - 10 новостей на главной!:))
Я никогда не удивлен что ты первый под такими новостями
Роналду в 36 в АПЛ : Хеттрик против Тоттенхэма
Месси в 36: 10 подряд проигрышей в Млс в прошлом сезоне

Роналду так же в 39: 2 лучший бомбардир отборочного этапа
Месси в 39: ???)
+5
-2
+3
12 до Гретцки...
+4
-1
+3
Ответ rigobersong
В сильном чемпионате🤣🤣🤣🤣🤣
6-0
+14
-11
+3
Ответ аноним анонимович
Лучше статистику можно было привести😂?
Ну да. Он не смог забить за ПСЖ 6 голов за целый сезон в лиге доставки пиццы 🤣🤣🤣
+6
-4
+2
Ответ Syndycate
Роналду - 36 очков Мбаппе - 35 очков Месси - 36 лет
Месси в 35 лет - чемпион мира
Роналду в 35 лет - сбитый летчик
+6
-4
+2
Ответ rigobersong
Джеко в 38 лучший бомбардир Чемпионата Турции, играет в 1/4 Еврокубка - 0 новостей Криштик замыкает в пустыне - 10 новостей на главной!:))
Без всякого пафоса, вы мне лучше скажите сколько золотых мячей у Джеко и персональных наград. При этом я не поддерживаю весь этот информационный бум, но это косвенно оправданно
+2
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Ответ Дурачок
Считать голы любого игрока в песчаной лиге, даже такого красивого как Криштиану, это всё равно что считать количество пуков слесаря-фрезеровщика Константина Семеновича Рукоблудова, откушавшего просрочки из соседней пятёрочки.
А вы эстет! Сколько пуков сегодня насчитали?
+3
-1
+2
Ответ Пашка Донофф
Федыч зулупил сегодня трешку в чемпионате Подольска. Почему нет о нем новости?
Вчера была, что он три последних матча в двором чемпионате пропустил.
Внимательнее будь
+2
0
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Ответ Гамарджоба Генацвале
А вы эстет! Сколько пуков сегодня насчитали?
Пуки сегодня считать силы нет,
Несмотря на то, что я эстет.
И тебе дружище - пламенный привет.
А ведь скоро рассвет.
Выхода нет.
+1
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Ответ S1rAlex
Когда там, кстати, Леля хет-трик делал в последний раз? Еще в Барсе поди 😭
А как же матч против великой Эстонии?))
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Ответ Водяра
Великий Аль Таи который на 17-ом месте в чемпионате СА в котором играют полу-профессионалы.
Куда этим полу-профессионалам до звезд Микки Маус лиги))
+5
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Ответ rigobersong
Джеко в 38 лучший бомбардир Чемпионата Турции, играет в 1/4 Еврокубка - 0 новостей Криштик замыкает в пустыне - 10 новостей на главной!:))
ну вот ты же не АПЛ смотрел, а как Криш забивает.))
+1
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+1
Ответ rigobersong
Еще один зашакалил, ща покер сделает ведь судья добавит 15 минут:))🤣🤣🤣
Обидно, что его голы против этих сомнительных соперников плюсуют к его основной статистике. Потом благодаря этим голам будут говорить, что он забил на 100 мячей больше Месси...
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Ответ S1rAlex
Очень интересно на него будет посмотреть на ЕВРО. Если будет перфоманс как в Катаре - это закат. Но надеюсь, повторит 2016 😉
Он второй лучший бомбардир отборочного этапа. Так что все нормально будет, у всех бывают кризисы и когда у тебя умирает ребенок проблемы с твоим первым и любимым клубом то даже у такого бомбардира как у Роналду бывают провалы. А сейчас все хорошо и на Евро пойдет все нормально
+2
-1
+1
Ответ Enchanter WIZZARD
882 за карьеру. Скоро будем вызывать Духа с веток НХЛ))
Не-не-не. Дух намного выше, чем бесконечные ядовитые сопли фанов Месси/Роналду.
+1
0
+1
Ответ Большая Злая Жеступаха
Дубль Аль-Таи - это, конечно, не помощь своей команде в обновлении вечного мирового рекорда от Митровича, но тоже ничего)
Заметь, не клоун - друг пешего, а гораздо менее раскрученная личность стал лидером клуба и ведёт его к рекордам ☝️
+2
-1
+1
уже хет-трик
+4
-3
+1
Очень интересно на него будет посмотреть на ЕВРО. Если будет перфоманс как в Катаре - это закат. Но надеюсь, повторит 2016 😉
+6
-5
+1
Какой же кайф смотреть как у риго и других пациентов бомбит, бедняга за пару минут настрочил комментов больше чем роналду в матче забил)
+8
-7
+1
Великий Аль Таи который на 17-ом месте в чемпионате СА в котором играют полу-профессионалы.
+5
-4
+1
Когда там, кстати, Леля хет-трик делал в последний раз? Еще в Барсе поди 😭
+5
-4
+1
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