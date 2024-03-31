Овечкин без очков в 3-й игре подряд: 3 броска, незабитый буллит в серии за 21:55 с «Бостоном» 

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин не набрал очков в третьем матче подряд.

Капитан «Вашингтона» не отметился результативными действиями в игре с «Бостоном» (2:3 Б).

В послематчевой серии буллитов бросок россиянина отразил вратарь «Брюинс» Джереми Сваймен.

В 70 матчах текущего чемпионата НХЛ на счету Овечкина 58 (26+32) баллов.

Сегодня за 21:55 – лучший показатель среди форвардов «Кэпиталс» (7:36 – в большинстве) – у нападающего 3 броска в створ ворот, 1 хит, полезность – «0».

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16 комментариев
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Ответ Why always me?!
Не критично. Филадельфия в основное Чикаго умудрилась проиграть, Детройт проиграл по буллитам. Так что в таблице ничего не изменилось.
Изменилось, Кэпс вообще в топ-3 дивизиона залезли благодаря этому баллу
+9
-1
+8
Я уже и забыл, когда в последний раз видел, как Саня забивает буллит. Реально сколько смотрю - всё во вратаря, либо штанга. Может, не те матчи смотрю)
+8
-1
+7
Не забил в 49 матче этого сезона.
Худшие сезоны Ови по матчам без голов:
16-17 - 55
10-11 - 52
23-24 - 49
11-12 - 48
+7
-1
+6
Ответ Why always me?!
Не критично. Филадельфия в основное Чикаго умудрилась проиграть, Детройт проиграл по буллитам. Так что в таблице ничего не изменилось.
В таблице даже лучше стало. Филадельфию по дополнительным показателям обогнали и у всех на одну игру стало меньше.
+6
-1
+5
Не критично. Филадельфия в основное Чикаго умудрилась проиграть, Детройт проиграл по буллитам. Так что в таблице ничего не изменилось.
+6
-2
+4
На плей-офф силы бережет.
+9
-7
+2
сендвичи с чипсами - это не есть гуд!
+5
-3
+2
Ну вот теперь точно сдулся))
+2
-1
+1
Зато подтянулся к лидерам (Павелски и Кейн по 129) по кол-ву исполненных буллитов (124) и упрочил лидерство по играм с буллитными сериями (155) против Копитара (151) и того же Павелски (150)
+4
-4
0
Надежды на 30 голов за сезон уменьшились. Тяжело катался.
+2
-2
0
Сестра жены могла бы и почаще приезжать
0
0
0
Ответ Дмитрий Травницкий
В таблице даже лучше стало. Филадельфию по дополнительным показателям обогнали и у всех на одну игру стало меньше.
у Филадельфии на 2 игры больше
0
0
0
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