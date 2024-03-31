Овечкин без очков в 3-й игре подряд: 3 броска, незабитый буллит в серии за 21:55 с «Бостоном» 

Александр Овечкин не набрал очков в третьем матче подряд.

Капитан « » не отметился результативными действиями в игре с «Бостоном» (2:3 Б).

В послематчевой серии буллитов бросок россиянина отразил вратарь «Брюинс» Джереми Сваймен.

В 70 матчах текущего чемпионата на счету 58 (26+32) баллов.

Сегодня за 21:55 – лучший показатель среди форвардов «Кэпиталс» (7:36 – в большинстве) – у нападающего 3 броска в створ ворот, 1 хит, полезность – «0».