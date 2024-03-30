Кубок Гагарина. «Авангард» и «Локомотив» проведут 7-й матч, «Спартак» примет «Металлург» при 2-3 в серии

«Авангард» примет «Локомотив» в 7-м матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

Также в субботу « » сыграет с « » в 6-м матче серии.

Второй раунд

Счет в серии: 3-3

Счет в серии: 2-3

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Гагарина