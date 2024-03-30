Кубок Гагарина. «Авангард» и «Локомотив» проведут 7-й матч, «Спартак» примет «Металлург» при 2-3 в серии
«Авангард» примет «Локомотив» в 7-м матче серии второго раунда Кубка Гагарина.
Также в субботу «Спартак» сыграет с «Металлургом» в 6-м матче серии.
Второй раунд
- Дата проведения
- 30 марта, 13.30, «G-Drive Арена»
Счет в серии: 3-3
- Дата проведения
- 30 марта, 17.00, «ДС Мегаспорт»
Счет в серии: 2-3
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Несмотря на нокдаун (0:7), не сдались и смогли продолжить «воевать»! Как бы серия не закончилась, респект Вам, парни! И верим в победу!
Шансы 50 на 50, победителю этой серии желаю взять кубок :)
Победы нашим парням!
жаль, вечернюю игру посмотреть не смогу - там пусть победит сильнейший))
Помнить, что игра идёт 60 минут и с самого начала матча настроиться на борьбу.
Как говорил покойный С.Н. Гимаев: Идите и бейтесь!
Удачи! Верим в команду и ТШ!
Авангарду - победы, просто потому, что смогли с 1:3 без уволенного тренера по ходу серии - сделать 3:3. 4:3 это будет просто красиво!
сильнейший.....Ну ваши конечно мощность добавили конкретно....Малодчики.....
Короче говоря за УРАЛ!!!!!!!