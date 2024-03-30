Кубок Гагарина. «Авангард» и «Локомотив» проведут 7-й матч, «Спартак» примет «Металлург» при 2-3 в серии

Теги Авангард Металлург Мг Локомотив Спартак результаты матчей КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

«Авангард» примет «Локомотив» в 7-м матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

Также в субботу «Спартак» сыграет с «Металлургом» в 6-м матче серии. 

Кубок Гагарина

Второй раунд

Авангард – Локомотив
Дата проведения
30 марта, 13.30, «G-Drive Арена»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 3-3

Спартак – Металлург Мг
Дата проведения
30 марта, 17.00, «ДС Мегаспорт»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 2-3

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Гагарина

17 комментариев
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Для своих Омск уже герои! Вытащили серию на 7 матч, показали характер, тащили казалось бы проигранные матчи! Матч будет очень тяжелый, все начинается с нуля. Рад, что болею за вас парни!!!
+13
-2
+11
За Авангард!
Несмотря на нокдаун (0:7), не сдались и смогли продолжить «воевать»! Как бы серия не закончилась, респект Вам, парни! И верим в победу!
+9
0
+9
Ну что, вот и заканчивается эта, на данный момент, самая крутая серия текущего розыгрыша КГ. Куча эмоций, от отчаяния до оптимизма, и все это за 6 матчей. Думаю, фаны Локомотива согласятся.

Шансы 50 на 50, победителю этой серии желаю взять кубок :)
+11
-3
+8
Авангард завершать камбек
+8
-1
+7
За Спартак! Соберитесь, вы можете.
+6
-2
+4
Ну что Омск,вытащим героически эту серию!
Победы нашим парням!
+6
-2
+4
Авангард 🔥🔥🔥💝💗💓❤️‍🔥😍
+5
-1
+4
За Восток!!!
+5
-3
+2
За Авангард и Спартак 🙏💪🤞
+4
-2
+2
Ответ Nomer22
Для своих Омск уже герои! Вытащили серию на 7 матч, показали характер, тащили казалось бы проигранные матчи! Матч будет очень тяжелый, все начинается с нуля. Рад, что болею за вас парни!!!
🙏🤝💪
+2
0
+2
Металлург, вперё-ё-ё-ёд!!!
+3
-2
+1
ну, за Авангард!
жаль, вечернюю игру посмотреть не смогу - там пусть победит сильнейший))
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Магнитка вперёд!!!! Нужно добивать Мясо 🍖.
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Сегодня Спартаку нужно собрать всю волю в кулак и доказать, что они команда, а не...манная каша.
Помнить, что игра идёт 60 минут и с самого начала матча настроиться на борьбу.
Как говорил покойный С.Н. Гимаев: Идите и бейтесь!
Удачи! Верим в команду и ТШ!
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Спартаку - перевести серию в Магнитку и там попытаться все-таки победить. Парни, вы и так - молодцы, но хочется чуточку большего.
Авангарду - победы, просто потому, что смогли с 1:3 без уволенного тренера по ходу серии - сделать 3:3. 4:3 это будет просто красиво!
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Металлург, вперё-ё-ё-ёд!!!
Ну чего,ФИНАЛ востока Ммг -Авто.....Победит
сильнейший.....Ну ваши конечно мощность добавили конкретно....Малодчики.....
Короче говоря за УРАЛ!!!!!!!
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