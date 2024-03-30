У «Байера» Алонсо 34 победы и 5 ничьих с начала сезона. Поражений нет с мая
«Байер» продлил серию без поражений до 39 матчей.
Команда Хаби Алонсо одержала волевую победу над «Хоффенхаймом» (2:1) в 27-м туре Бундеслиги.
В последний раз она проигрывала 27 мая – в заключительном матче прошлого сезона.
В текущем сезоне леверкузенцы выиграли 34 раза и 5 раз сыграли вничью в чемпионате, Кубке Германии и Лиге Европы.
3 апреля «Байер» примет «Фортуну» в рамках полуфинала Кубка Германии.
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91 очко