У «Байера» Алонсо 34 победы и 5 ничьих с начала сезона. Поражений нет с мая

Теги Байер Хаби Алонсо бундеслига Германия Лига Европы УЕФА Хоффенхайм рекорды Футбол

«Байер» продлил серию без поражений до 39 матчей.

Команда Хаби Алонсо одержала волевую победу над «Хоффенхаймом» (2:1) в 27-м туре Бундеслиги.

В последний раз она проигрывала 27 мая – в заключительном матче прошлого сезона.

В текущем сезоне леверкузенцы выиграли 34 раза и 5 раз сыграли вничью в чемпионате, Кубке Германии и Лиге Европы.

3 апреля «Байер» примет «Фортуну» в рамках полуфинала Кубка Германии.

«Байер» забил на 88-й и 91-й «Хоффенхайму» – 2:1, Андрих и Шик принесли победу лидеру Бундеслиги

Это не «Бавария» проиграла чемпионскую гонку, просто «Байер» проводит рекордный сезон

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55 комментариев
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Уже даже не паришься за Байер, знаешь что в последние 5 минут перевернут игру и возьмут свое.
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Как они это делают? Просто короли концовок, браво Алонсо ! 👏
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Эффект "проклятие Кейна" настолько силен, что Байер из "Неверкузена" превратился в "Камбеккузен":)
+69
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+56
Если и после этого Бавария возьмёт чемпионат, то можно будет закрывать бундес лигу на амбарный замок а ключ выбросить в клозет
+38
-8
+30
Что же они творят! Neverlossen всё ближе!
+14
-4
+10
Ответ Аврал
Я конечно рад за Байер,что они такие замечательные, всё выгрызают,комбэчат...но возникает вопрос-лидер Бундеслиги и вероятный чемпион не способен на игру даже дома с позиции силы?С позиции уверенного контроля матча?Нужны яркие концовки?Где стабильное доминирование?Говорит это о том что есть азарт и характер,но нет структуры.
Извините, а вы матч смотрели вообще?)
+8
0
+8
Ответ Даниил Гутин
Скажите, а какой рекорд по очкам в Бундеслиге? Может ли Байер его побить?
Бавария 2012-2013
91 очко
+9
-1
+8
Ответ leon01
Если и после этого Бавария возьмёт чемпионат, то можно будет закрывать бундес лигу на амбарный замок а ключ выбросить в клозет
да не чемпион байер сто пудов)но в дальнейшем нас ждет опять гегемония баварии
+9
-2
+7
Ответ Predator87
да не чемпион байер сто пудов)но в дальнейшем нас ждет опять гегемония баварии
Казнить нельзя помиловать
+7
0
+7
Ответ leon01
Если и после этого Бавария возьмёт чемпионат, то можно будет закрывать бундес лигу на амбарный замок а ключ выбросить в клозет
После прошлого года выкидывать не нужно было?
+9
-3
+6
Скажите, а какой рекорд по очкам в Бундеслиге? Может ли Байер его побить?
+9
-3
+6
Ответ Predator87
Комментарий скрыт
Полагаю, даже единственная серебряная салатница уже ценнее всех побед в рпл
+10
-5
+5
Вот, у кого нужно поучиться ЦСКА)
+6
-2
+4
Офсайд же был при втором голе
+4
0
+4
Ответ alireal
Знаки припенания? Не, не слышал.
припенания, да!
+4
0
+4
Шик постоянно приносит победы в дополнительное время — джокер в рукаве Алонсо
+3
0
+3
Благодаря супер характеру они уже перелымают с десяток игр, просто фантастика
+4
-1
+3
Удачи Байеру, нравятся такие сюжеты, да и гегемония Баварии поднадоела.
+4
-1
+3
Осталось 4 победы 🤞🤞🤞
+2
0
+2
Ответ S H A R K
88 в 2015/16
12/13 91
+2
0
+2
Ответ Predator87
а ты оптимист))
Так в Бундес лиге отрыв гигантский уже, в кубке одни команды из 2 и 3 лиги. Единственная реальная сложность это Ливерпуль Клоппа, но в финалах все регалии отходят на второй план.
+2
-1
+1
Ответ leon01
Если и после этого Бавария возьмёт чемпионат, то можно будет закрывать бундес лигу на амбарный замок а ключ выбросить в клозет
Мирослав будет недоволен, что в него сбрасывают амбарные ключи
+4
-3
+1
Ответ VERBLYUD
Ждем Требл и сезон без поражений))
а ты оптимист))
+2
-2
0
Ответ Predator87
да не чемпион байер сто пудов)но в дальнейшем нас ждет опять гегемония баварии
О важности знаков препинания, которые могут развернуть смысл высказывания на 180 градусов)
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0
Ответ Даниил Гутин
Скажите, а какой рекорд по очкам в Бундеслиге? Может ли Байер его побить?
"Бавария", например, 11 лет назад набрала 84 очка.
+3
-3
0
Ответ leon01
Если и после этого Бавария возьмёт чемпионат, то можно будет закрывать бундес лигу на амбарный замок а ключ выбросить в клозет
Не возьмет Бавария ничего, тут даже шанса никакого уже нет.
0
0
0
Ответ Predator87
да не чемпион байер сто пудов)но в дальнейшем нас ждет опять гегемония баварии
Знаки припенания? Не, не слышал.
0
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Ответ Westmoreland
Удачи Байеру, нравятся такие сюжеты, да и гегемония Баварии поднадоела.
Скорее всего да, был офсайд, но судил матч айтекин, поэтому я и не удивлен что он засчитал второй гол Байера
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«Байер» – это просто феерия! Второй тайм фантастически провела команда, только вдумайтесь в эти цифры, которые они набили за 45 минут: 25 ударов, 3,24 xG, 65% владения мячом. Хаби снова показал, что матч-менеджмент у него на топ уровне. Рад, что он остается еще на один сезон в клубе, и, надеюсь, лидеры так же останутся еще хотя бы на год. Очень уж хочется посмотреть на них в Лиге чемпионов
+5
-5
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Ответ Даниил Гутин
Скажите, а какой рекорд по очкам в Бундеслиге? Может ли Байер его побить?
они не прогрывают в бундеслиге 39 матчей подряд,вот о каком рекорде речь
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