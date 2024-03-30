У «Байера» Алонсо 34 победы и 5 ничьих с начала сезона. Поражений нет с мая

«Байер» продлил серию без поражений до 39 матчей.

Команда Хаби Алонсо одержала волевую победу над « » (2:1) в 27-м туре Бундеслиги.

В последний раз она проигрывала 27 мая – в заключительном матче прошлого сезона.

В текущем сезоне леверкузенцы выиграли 34 раза и 5 раз сыграли вничью в чемпионате, Кубке Германии и Лиге Европы.

3 апреля «Байер» примет «Фортуну» в рамках полуфинала Кубка Германии.

«Байер» забил на 88-й и 91-й «Хоффенхайму» – 2:1, Андрих и Шик принесли победу лидеру Бундеслиги

Это не «Бавария» проиграла чемпионскую гонку, просто «Байер» проводит рекордный сезон