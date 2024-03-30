Чемпионат Италии. «Наполи» против «Аталанты» Миранчука, «Ювентус» в гостях у «Лацио», «Милан» сыграет с «Фиорентиной»
«Наполи» примет «Аталанту» Алексея Миранчука в 30-м туре Серии А.
Также субботу «Ювентус» сыграет в гостях с «Лацио», «Милан» – с «Фиорентиной».
В воскресенье «Болонья» примет «Салернитану», «Интер» – «Эмполи».
30-й тур
- Дата проведения
- 30 марта, 14.30, «Сан-Паоло»
- Дата проведения
- 30 марта, 17.00, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 30 марта, 17.00, «Олимпико ди Торино»
- Дата проведения
- 30 марта, 20.00, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 30 марта, 22.45, «Артемио Франки»
- Дата проведения
- 1 апреля, 13.30, «Ренато Далль'Ара»
- Дата проведения
- 1 апреля, 16.00, «Читта-дель-Триколоре»
- Дата проведения
- 1 апреля, 16.00, «Сарденья»
- Дата проведения
- 1 апреля, 19.00, «виа дель Маре»
- Дата проведения
- 1 апреля, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.