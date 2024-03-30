Чемпионат Италии. «Наполи» против «Аталанты» Миранчука, «Ювентус» в гостях у «Лацио», «Милан» сыграет с «Фиорентиной»

«Наполи» примет «Аталанту» Алексея Миранчука в 30-м туре Серии А.

Также субботу « » сыграет в гостях с « », « » – с «Фиорентиной».

В воскресенье « » примет «Салернитану», « » – « ».

30-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А