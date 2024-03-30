Чемпионат Италии. «Наполи» против «Аталанты» Миранчука, «Ювентус» в гостях у «Лацио», «Милан» сыграет с «Фиорентиной»

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«Наполи» примет «Аталанту» Алексея Миранчука в 30-м туре Серии А.

Также субботу «Ювентус» сыграет в гостях с «Лацио», «Милан» – с «Фиорентиной». 

В воскресенье «Болонья» примет «Салернитану», «Интер» – «Эмполи». 

Чемпионат Италии

30-й тур

Наполи – Аталанта
Дата проведения
30 марта, 14.30, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Дженоа – Фрозиноне
Дата проведения
30 марта, 17.00, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Торино – Монца
Дата проведения
30 марта, 17.00, «Олимпико ди Торино»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лацио – Ювентус
Дата проведения
30 марта, 20.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Фиорентина – Милан
Дата проведения
30 марта, 22.45, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Болонья – Салернитана
Дата проведения
1 апреля, 13.30, «Ренато Далль'Ара»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Сассуоло – Удинезе
Дата проведения
1 апреля, 16.00, «Читта-дель-Триколоре»
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Кальяри – Верона
Дата проведения
1 апреля, 16.00, «Сарденья»
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Лечче – Рома
Дата проведения
1 апреля, 19.00, «виа дель Маре»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Интер – Эмполи
Дата проведения
1 апреля, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

2 комментария
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Взгреть Аталанту и подняться на строчку выше, вот и вся недалёка.
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У Наполи Шаурмист🌯77 не играет,все шансы на победу,по крайне мере с его фланга атак меньше пропустят☝️
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