Тим Цзю проиграл Себастьяну Фундоре раздельным решением судей. Это его первое поражение в карьере
В Лас-Вегасе (Невада) завершился вечер бокса, в главном бою которого прошел поединок за титулы WBC и WBO между Тимофеем Цзю (24-1) и Себастьяном Фундорой (21-1-1).
Цзю проиграл раздельным решением судей: 112-116, 116-112, 115-113. Это его первое поражение в карьере.
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