Тим Цзю проиграл Себастьяну Фундоре раздельным решением судей. Это его первое поражение в карьере

Теги первый средний вес Тимофей Цзю бокс Себастьян Фундора Бокс/MMA/UFC

В Лас-Вегасе (Невада) завершился вечер бокса, в главном бою которого прошел поединок за титулы WBC и WBO между Тимофеем Цзю (24-1) и Себастьяном Фундорой (21-1-1).

Цзю проиграл раздельным решением судей: 112-116, 116-112, 115-113. Это его первое поражение в карьере.

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14 комментариев
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Допетушился, а то слишком много понтов было
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А такие планы были...
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Не стоит заглядывать за спину соперника ! Старая истина
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Ахах) Австралиец еще с Кроуфордом драться хотел)))
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Не в бургерах дело, выходит.
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Бой был настоящий кровавый.В начале боя была разбита голова,была сильная течка у Тима,весь почти бой левый глаз заливало кровью.Раздельным отдали Фундоре.Тим молодец что выстоял и пытался что то сделать.Ждем реванша.
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Ответ Vanek1411
Не в бургерах дело, выходит.
Вообще не понял, что Костя имеет против бургеров, если они сделаны из качественных продуктов в хорошем заведении. А Фундора вряд ли ел их в какой-то забегаловке
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какой ему Теренс🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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Ответ goldberg_ru
Неожиданно 😕
Ожидаемо
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Ответ садвакасов ержан
Не стоит заглядывать за спину соперника ! Старая истина
Верно
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