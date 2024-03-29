Майами (WTA). Финал. Рыбакина в субботу сыграет с Коллинс

Теги результаты WTA Miami Open Даниэль Коллинс Елена Рыбакина Теннис

Елена Рыбакина поборется с Даниэль Коллинс за титул в Майами.

Сетка турнира здесь.

Miami Open

Майами, США

19 – 31 марта 2024

WTA 1000

Призовой фонд – 8 770 480 долларов

Открытые корты, хард

Финал

Даниэль Коллинс (США) Елена Рыбакина (Казахстан)
Дата проведения
30 марта, 22.00
Онлайн матча
14 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Они сыграют в субботу вечером, чет вы рано
+4
-1
+3
Всегда за Лену, но тут думаю это турнир жизни Коллинз, она в огне и со всех ног никого не замечая несется за самой главной победой в карьере
+2
0
+2
Хаха, младшая кудерметова такая же чокерша как и старшая, слила с 6:2 5:2 и 15:0 хахаха
+2
-1
+1
Удачи Елене!✊
+1
0
+1
Ответ Nikolay II
Не надо Лене выходить на этот матч. Порванные крестообразные связки вследствии чрезмерной нагрузки потом ничем не компенсируешь , Лопатецкая подтвердит. Если б умнее была в своё время и нагрузку дозировала, она , Лопатецкая , была бы сейчас №1 в Туре , а никакая не Кепка и не Соболь. А где она сейчас , а-уу-у ??
Смеетесь? Не выходить на финальный матч? Отдать титул без борьбы? Понимаю еще если бы это была стадия 1/8 или 1/4. Это финал. За ним все гонятся.
+1
0
+1
Будет не просто, но удачи Лене!
+1
-1
0
Уроженка Москвы против уроженки Санкт-Петербурга )))
+1
-1
0
Рыбакина сыграет в блестящем стиле.
+2
-2
0
Красивый финал! Обе красотки!
0
0
0
За Елену Рыбакину!
0
0
0
Видимо буду собирать минусы, но Коллинс заслужила хотя бы один крупный титул перед завершением карьеры, так что гоу, Дани! https://i.ibb.co/S63m7LD/GJt-UUy-CXk-AATHkj.jpg
0
0
0
Ответ Асель Кабышева
Смеетесь? Не выходить на финальный матч? Отдать титул без борьбы? Понимаю еще если бы это была стадия 1/8 или 1/4. Это финал. За ним все гонятся.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/uragan_zt/1640284.html

Посмотрите на умницу Мухову. Тогда она была "никто" - и тем не менее , отказалась от финального матча. С тех пор до 1/2 ТБШ добиралась , в Топ-10 заходила. Титул - ничто. Здоровье и будущая карьера - всё. Или Рыбакиной возможное лечение потом Вы будете оплачивать , Асель ? Тогда - без вопросов , надо играть для вашего удовольствия.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий