Майами (WTA). Финал. Рыбакина в субботу сыграет с Коллинс
Елена Рыбакина поборется с Даниэль Коллинс за титул в Майами.
Сетка турнира здесь.
Miami Open
Майами, США
19 – 31 марта 2024
WTA 1000
Призовой фонд – 8 770 480 долларов
Открытые корты, хард
Финал
- Дата проведения
- 30 марта, 22.00
Посмотрите на умницу Мухову. Тогда она была "никто" - и тем не менее , отказалась от финального матча. С тех пор до 1/2 ТБШ добиралась , в Топ-10 заходила. Титул - ничто. Здоровье и будущая карьера - всё. Или Рыбакиной возможное лечение потом Вы будете оплачивать , Асель ? Тогда - без вопросов , надо играть для вашего удовольствия.