«Бавария» на 13 очков отстала от «Байера» за 7 туров до завершения Бундеслиги

Теги Бавария Байер Хаби Алонсо бундеслига Германия Томас Тухель Футбол

Отставание «Баварии» от «Байера» возросло по итогам 27-го тура Бундеслиги.

Сегодня команда Томаса Тухеля уступила «Боруссии» Дортмунд со счетом 0:2, а леверкузенцы одержали волевую победу над «Хоффенхаймом» (2:1).

Теперь на счету «Байера» 73 очка, а у «Баварии» осталось 60 баллов.

Чемпионат Германии завершится через 7 туров. Лидеру осталось набрать 9 очков, чтобы обеспечить себе чемпионство.

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62 комментария
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- Какова твоя суперспособность, Кейн?
- Я умею превращать кубки в голы.
+89
-3
+86
Кейну определённо нужно в церковь сходить)
+62
-2
+60
Надеюсь, теперь ни у кого не осталось сомнений в победе Байера в Бундеслиге )
+38
-4
+34
Если Златана умножить на Чака Норриса получится Йосип Станишич. Перейти из Баварии в Байер, чтобы выиграть Бундеслигу - это что-то за гранью )
+32
-2
+30
Ответ And Justice for All
Надеюсь, теперь ни у кого не осталось сомнений в победе Байера в Бундеслиге )
Теперь уже да. На сколько я был осторожен, но сегодня можно смело поздравлять Леверкузен.
+27
-2
+25
Ответ Франческо Тортик
- Какова твоя суперспособность, Кейн? - Я умею превращать кубки в голы.
Кто остановит гегемонию Баварии?
Кейн: Да
+18
0
+18
Самое что примечательно, Байер ни разу не был чемпионом, Алонсо творит историю
+17
-3
+14
Невероятные цифры с той точки зрения, что казалось невозможным оторваться от Баварии на такое количество очков. Титаническая работа Хаби!
+13
-1
+12
Осталось 3 победы Леверкузену, ну здесь уже сложно сомневаться
+13
-2
+11
Кейн пришёл - Бавария впервые за хз сколько лет не взяла Бундеслигу) Даже с Баварией титул выиграть не удается
+10
-1
+9
Ответ JENNINGS
Кейну определённо нужно в церковь сходить)
🤣🤣🤣🤣🤣
+9
-1
+8
Ответ And Justice for All
Надеюсь, теперь ни у кого не осталось сомнений в победе Байера в Бундеслиге )
Заслужили!
+10
-3
+7
Кейн: «на небе только и разговоров, что о трофеях»
+4
0
+4
Ответ &_Bishep_&
Ну ничего. На этот раз, боюсь вам это не поможет.. Прости друг....... Хотя пару недель назад мне казалось вы проснулись.
Я в целом не расстроен, любой цикл рано или поздно заканчивается уже давно думаю болельщики "Баварии" смирились) "Байеру" невозможно не симпатизировать, мне было их безумно жаль в 2002 году несмотря на то что был ребенком еще, поэтому в целом рад за них, особенно учитывая их игру и характер. Чемпионство "Байера" будет полезным как для них, так и для "Баварии" и всего чемпионата в целом на мой взгляд. В любом случае спасибо)
+3
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+3
Байер может стать чемпионом в 30 туре против Боруссии
+5
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+3
Ответ &_Bishep_&
Не знал. Там не личка?
Да, именно так. На мой взгляд кстати это несправедливо, личные встречи должны иметь больший вес, однако по текущему регламенту решили так.
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+2
Ответ zzzeeerrrooo
Кто в Баварии додумался поменять нормального тренера на это недоразумение?
те, кого в клубе больше к счастью нет
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-1
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Байер чемпион без сомнений, интрига скорее смогут пройти сезон в лиге без поражений или нет. Два сложных выездных матча с Дортмундом и Айнтрахтом
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Победы Байеру в трех следующих матчах !
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Дортмунд был просто великолепен 🔥💥
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Тухлый сезон у Баварии
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Хаби сделал байер неверлузеном
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Бавария так-то не вперед уже смотреть, а назад, чтобы её Штутгарт третьей не сделал.
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Ответ Harryck
Я в целом не расстроен, любой цикл рано или поздно заканчивается уже давно думаю болельщики "Баварии" смирились) "Байеру" невозможно не симпатизировать, мне было их безумно жаль в 2002 году несмотря на то что был ребенком еще, поэтому в целом рад за них, особенно учитывая их игру и характер. Чемпионство "Байера" будет полезным как для них, так и для "Баварии" и всего чемпионата в целом на мой взгляд. В любом случае спасибо)
Однозначно, для Бундеслиги, это огромный плюс. А тот Байер в 2002 , да в концовке финала ЛЧ заставил Касильяса демонстрировать вратарские чудеса...Голактикос до этого так еще не отскакивал.
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Бедный Кейн, уже жаль его, чесслово
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вы видели это уебище Дэвиса, с полуметра по воротам не попал, ещё 20к требует
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2 из 5 известны - Интер и Байер уже чемпионы.
не знаю, как надо играть, чтобы прос рать такой отрыв
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А сколько кипиша было после разгрома двух аутсайдеров, что всё наладилось и даже будет камбек бундеслиги 😂
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Комментарий удален пользователем
Ответ damir_kurmanov
вы видели это уебище Дэвиса, с полуметра по воротам не попал, ещё 20к требует
Наверное, все-таки 20 кК?)
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