«Бавария» на 13 очков отстала от «Байера» за 7 туров до завершения Бундеслиги

Отставание «Баварии» от «Байера» возросло по итогам 27-го тура Бундеслиги.

Сегодня команда уступила «Боруссии» Дортмунд со счетом 0:2, а леверкузенцы одержали волевую победу над «Хоффенхаймом» (2:1).

Теперь на счету « » 73 очка, а у «Баварии» осталось 60 баллов.

Чемпионат Германии завершится через 7 туров. Лидеру осталось набрать 9 очков, чтобы обеспечить себе чемпионство.