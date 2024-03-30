«Бавария» на 13 очков отстала от «Байера» за 7 туров до завершения Бундеслиги
Отставание «Баварии» от «Байера» возросло по итогам 27-го тура Бундеслиги.
Сегодня команда Томаса Тухеля уступила «Боруссии» Дортмунд со счетом 0:2, а леверкузенцы одержали волевую победу над «Хоффенхаймом» (2:1).
Теперь на счету «Байера» 73 очка, а у «Баварии» осталось 60 баллов.
Чемпионат Германии завершится через 7 туров. Лидеру осталось набрать 9 очков, чтобы обеспечить себе чемпионство.
- Я умею превращать кубки в голы.
Кейн: Да
не знаю, как надо играть, чтобы прос рать такой отрыв