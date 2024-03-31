Панарин набрал 1+3 с «Аризоной», став 2-й звездой матча. У него 107 очков в 74 играх

Артемий Панарин набрал 4 (1+3) очка в матче с «Аризоной» (8:5).

Форвард « » признан второй звездой этой игры.

Россиянин продлил результативную серию (6+7) до 5 матчей. Всего в 74 играх текущего чемпионата на его счету 107 (44+63) баллов.

Сегодня за 16:33 у 2 броска в створ ворот, полезность – «плюс 5».