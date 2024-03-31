Панарин набрал 1+3 с «Аризоной», став 2-й звездой матча. У него 107 очков в 74 играх
Артемий Панарин набрал 4 (1+3) очка в матче с «Аризоной» (8:5).
Форвард «Рейнджерс» признан второй звездой этой игры.
Россиянин продлил результативную серию (6+7) до 5 матчей. Всего в 74 играх текущего чемпионата НХЛ на его счету 107 (44+63) баллов.
Сегодня за 16:33 у Панарина 2 броска в створ ворот, полезность – «плюс 5».
Рекордный для себя сезон! Было максимум 32 гола и 96 очков. Сейчас уже 107 (44+63)!
Впервые 100+ очков!
Обошёл в 32 года всех действующих игроков в этом возрасте (Эрик Карлссон на год старше, набрал 101 очко в прошлом сезоне, с 1996 года никто не набирал больше, из наших лучший 32летний Овечкин 87 очков 6 лет назад).
https://www.quanthockey.com/nhl/player-age/32-year-old-nhl-players.html
Голов у 32летнего Панарина - 44, больше, чем у Гретцки (38).
У Ови 49 голов было в 32летнем возрасте, Панарин еще подтянется, он второй по шайбам в 32летнем возрасте среди действующих игроков и всех наших.
Болеем за наших!