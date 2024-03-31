Панарин набрал 1+3 с «Аризоной», став 2-й звездой матча. У него 107 очков в 74 играх

Теги Рейнджерс НХЛ Артемий Панарин Хоккей

Артемий Панарин набрал 4 (1+3) очка в матче с «Аризоной» (8:5).

Форвард «Рейнджерс» признан второй звездой этой игры.

Россиянин продлил результативную серию (6+7) до 5 матчей. Всего в 74 играх текущего чемпионата НХЛ на его счету 107 (44+63) баллов.

Сегодня за 16:33 у Панарина 2 броска в створ ворот, полезность – «плюс 5».

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15 комментариев
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Ответ Obracham 77
Харта Панарину!
Все 9 сезонов в нхл в плюсе по +- - не у всех наших такая серия есть
+19
0
+19
Харта Панарину!
+18
-2
+16
Третий раз в Рейнджерс делает 63 передачи. Нужно делать второй раз по 74!)
+11
0
+11
Како сама любезность)
+9
0
+9
Сегодня из наших парень из Коркино абсолютно лучший! Good job, Bread 🍞))
+8
0
+8
Наглядное видео о том, как секондари ассисты могут по своей важности для атаки не уступать первым передачам. Во всех трех случаях Панарин осмысленно направлял атаку в голевое русло.
+7
0
+7
Артемий молодец!!!Только думал ,что Лафреньеру дадут 1 игрока у него 3+2 в игре.Панарину надо ещё да 50 постараться 6 голов осталось.
+3
0
+3
Матчей маловато осталось,не достать Ягра,такой ход набрал 🍞
+3
0
+3
Ответ Сергей Фетисов
Артемий молодец!!!Только думал ,что Лафреньеру дадут 1 игрока у него 3+2 в игре.Панарину надо ещё да 50 постараться 6 голов осталось.
Ему и дали
+3
0
+3
Хлебушек зажигает!
Рекордный для себя сезон! Было максимум 32 гола и 96 очков. Сейчас уже 107 (44+63)!
Впервые 100+ очков!
Обошёл в 32 года всех действующих игроков в этом возрасте (Эрик Карлссон на год старше, набрал 101 очко в прошлом сезоне, с 1996 года никто не набирал больше, из наших лучший 32летний Овечкин 87 очков 6 лет назад).
https://www.quanthockey.com/nhl/player-age/32-year-old-nhl-players.html
Голов у 32летнего Панарина - 44, больше, чем у Гретцки (38).
У Ови 49 голов было в 32летнем возрасте, Панарин еще подтянется, он второй по шайбам в 32летнем возрасте среди действующих игроков и всех наших.
Болеем за наших!
+2
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+2
Плюс 5! Фантастика
+1
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+1
Догнать Ягра теоритически можно, хотя я думаю, что Артемий не будет жилы рвать перед ПО
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Вроде и хорошо что так много очков. Но вот не покидает ощущение что лучше бы в ПО.
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Он так и 120 успеет набрать.
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