Чемпионат России по биатлону. Эстафета. Команды Мироновой и Казакевич, Шевниной и Гореевой, Носковой и Резцовой, Солы и Смольской пробегут гонку

Теги результаты чемпионат России Лариса Куклина эстафета (жен) Ульяна Нигматуллина (Кайшева) Динара Смольская (Алимбекова) Наталья Гербулова Евгения Буртасова (Павлова) Кристина Резцова Виктория Сливко Светлана Миронова Кристина Токарева (Ильченко) Анна Сола Карина Талменева Ирина Казакевич Елизавета Каплина Ульяна Черепанова Полина Шевнина Екатерина Носкова (Мошкова) Валерия Каюмова (Васнецова) Анастасия Шевченко Анна Григорьева Анастасия Гореева Ксения Шнейдер Аделина Сабитова Наталия Шевченко (Мекрюкова) Амина Иванова Ксения Довгая Кристина Павлушина Анастасия Гришина Влада Шишкина Екатерина Кулакова Антонина Кирсанова Кира Дюжева Дарья Кудаева Юлия Шеллер Дарья Аввакумова Елизавета Фролова Биатлон

30 марта на чемпионате России по биатлону пройдет женская эстафета.

Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону

Тюмень

Женщины

Эстафета

Начало – 9.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».

Старт-лист

1. Свердловская область (Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Наталия Шевченко, Анастасия Шевченко)

2. Московская область (Амина Иванова, Полина Шевнина, Кристина Павлушина, Анастасия Гореева)

3. ХМАО-Югра-1 (Елизавета Каплина, Ксения Довгая, Екатерина Носкова, Кристина Резцова)

4. Санкт-Петербург (Ульяна Черепанова, Влада Шишкина, Дарья Аввакумова, Карина Талменева)

5. Красноярский край (Анна Григорьева, Юлия Шеллер, Екатерина Кулакова, Наталья Гербулова)

6. Тюменская область-1 (Ксения Шнейдер, Елизавета Фролова, Ульяна Нигматуллина, Виктория Сливко)

7. ЯНАО (Кристина Токарева, Валерия Каюмова, Антонина Кирсанова, Лариса Куклина)...

9. Беларусь (Анна Сола, Динара Смольская, Дарья Кудаева, Аделина Сабитова)

10. Новосибирская область (Анастасия Гришина, Кира Дюжева, Екатерина Копорулина, Евгения Буртасова)

Полный старт-лист – на сайте СБР. 

36 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
шевченок надо было местами поменять. поболею за свету)
+7
0
+7
Свердловск выиграет, тут и к бабке не ходи. И Сливко первый раз без медали останется - больно уж Тюмень слабая стала.
+7
-2
+5
Свердловская область Vs ХМАО
+3
0
+3
Ответ Влади Ки
Я не понимаю зачем бежать Сливко? Если только ради тренировки. Шнейдер : Кубок России - 20 место, Кубок Содружества - 21 место, Рейтинг СБР - 19 место. Фролова: Кубок России - 59 место (2 гонки), Кубок Содружества - нет места, Рейтинг СБР - 60 место (3 гонки) Нигматуллина: Кубок России - 18 место, Кубок Содружества - 36 место, Рейтинг СБР - 18 место. Сливко: Кубок России - 2 место, Кубок Содружества - 1 место , Рейтинг СБР - 2 место Контраст...
Так у всех контраст, кроме разве что Свердловска и Хмао-1
+4
-1
+3
Я не понимаю зачем бежать Сливко? Если только ради тренировки.
Шнейдер : Кубок России - 20 место, Кубок Содружества - 21 место, Рейтинг СБР - 19 место.
Фролова: Кубок России - 59 место (2 гонки), Кубок Содружества - нет места, Рейтинг СБР - 60 место (3 гонки)
Нигматуллина: Кубок России - 18 место, Кубок Содружества - 36 место, Рейтинг СБР - 18 место.
Сливко: Кубок России - 2 место, Кубок Содружества - 1 место , Рейтинг СБР - 2 место
Контраст...
+2
0
+2
Ответ тоторо
она на чр в тгм году участвовала во взрослой эстафете и застрелилась в команде Тбмень-2. так что это у нее не дебют во взрослых соревнованиях, также она бегала в хантах в этом сезоне на первом этапе КР эстафету
Вторая команда все-таки не первая команда, ответственности меньше. И я имел ввиду дебют, когда тренируются во взрослой группе и переваривают такие же большие тренировочные объемы, как это в этом сезоне сделали Шеллер, Гришина и тд, а не тогда, когда их прячут под ярлыком "они еще юниоры", хотя им уже 21-22 года. Например в лыжах лидер Степанова, которая 2001-го г.р., кто в нашем биатлоне 2001-го г.р.? Зырянова. И давай сравним их лыжную подготовку, функционал, это просто небо и земля! Даже если сравнить с Пеклецовой(2005), которая на 4 года моложе, тоже небо и земля. И кто в биатлоне 2005г.р.? Их даже на горизонте не видно.
+2
0
+2
Интересно будет посмотреть на Миронову,давно она в стафе не участвовала.Если свердловские первые 2 этапа удержатся в 5-6,то могут даже победить.А так думаю будет Югра,Новосиб,Московская-Свердловская или Свердловская-Московская.
+2
0
+2
Если отталкиваться от прошедших гонок, фаворит явный -Югра. Может что-то изменилось в стане Шашилова, и они оправдают наши ожидания в борьбе за золотые медали. Будем надеяться.
+2
0
+2
Интересно будет посмотреть на Фролову у Тюмени-1. А победит скорее всего Хмао-1
+2
-1
+1
У Беларуси убегающий вариант )
+3
-2
+1
Ответ тоторо
зря они от печенкинрй избавились, та эстафеты хорошо бегала. кручинкину зря взяли, впрочем и грухвина не подарок
кто такая Фролова..да и Нигматуллина сейчас ужас..ходом почти 2 минуты привозит...Зря Сливко бежит...последний этап ток если со дна доставать чтобы попасть в 8.
+1
0
+1
Ответ I. Bryzgalov
Свердловск выиграет, тут и к бабке не ходи. И Сливко первый раз без медали останется - больно уж Тюмень слабая стала.
зря они от печенкинрй избавились, та эстафеты хорошо бегала. кручинкину зря взяли, впрочем и грухвина не подарок
+2
-1
+1
Команда Сливко очень слабая. Ей следовало пробежать первый этап, а там уж.....)
+2
-1
+1
Дербушеву поменяли на Миронову...
+3
-2
+1
Ответ Daniyar8
С Кудаевой и Сабитовой на 3м и 4м этапе? Не поможет, даже если на первых двух этапах будут Витоцци и Симон
Потому и убегающий ). Если бы Кудаева и Сабитова бежали на первых этапах , был бы догоняющий .
+2
-1
+1
Ответ heivani
Если отталкиваться от прошедших гонок, фаворит явный -Югра. Может что-то изменилось в стане Шашилова, и они оправдают наши ожидания в борьбе за золотые медали. Будем надеяться.
Пф. там дохлая Довгая. Да и Каплина с Носковой - неайс.
У Свердловска тока никакая в плане физики Миронова. Зато стреляет хорошо.
Шева Н(даже на спаде) не сильно и хуже нынешней Носковой.
Каплина & Казакевич? У одной чуть получше стрельба, у другой - ход. Если Ира конкретно не завалит стойку(а она может) то примерно одинаково.
Резцова против Шева А. Вот кто будут решать. Крис выглядит посильнее.
+1
0
+1
Ответ ОлесяОлеська
Эстафеты это лотерея всегда, Шансы на победу: Екб и Ханты. Тут составы ровные и стабильные.
если эстафета это всегда лотерея, то шансы у всех равные должны быть, логика не явно ваш конёк)
0
0
0
Ответ Сергей Ниятбаев
Свердловские выиграют, если Казакевич не намажет.
или и миронова и Казакевич)))
0
0
0
Ответ 2533ПВ
Интересно будет посмотреть на Миронову,давно она в стафе не участвовала.Если свердловские первые 2 этапа удержатся в 5-6,то могут даже победить.А так думаю будет Югра,Новосиб,Московская-Свердловская или Свердловская-Московская.
Первый этап самый медленный, в основном тактика.
0
0
0
Ответ 2533ПВ
Интересно будет посмотреть на Миронову,давно она в стафе не участвовала.Если свердловские первые 2 этапа удержатся в 5-6,то могут даже победить.А так думаю будет Югра,Новосиб,Московская-Свердловская или Свердловская-Московская.
Свердловские выиграют, если Казакевич не намажет.
0
0
0
Ответ тоторо
фролова плохо эстафеты бегает( но ставить больше некого увы( в том году на чр на своем этапе она застрелилась
Давайте пожелаем всем удачи и хорошей гонки
0
0
0
Ответ тоторо
фролова плохо эстафеты бегает( но ставить больше некого увы( в том году на чр на своем этапе она застрелилась
Почему же? В прошлом году она выиграла эстафету на первенстве России вместе с Болдыревой и Калининой по-моему. В любом случае, если будет здорова, она будущее Тюмени, но ей уже 21, когда ей дебютировать, если не сейчас? Наоборот, такие юниоры должны дебютировать на 1-2 года раньше. Но у нас боятся доверять молодёжи. Из-за этого они и не вырастают в мировых звёзд.
+1
-1
0
Ответ Daniyar8
Интересно будет посмотреть на Фролову у Тюмени-1. А победит скорее всего Хмао-1
фролова плохо эстафеты бегает( но ставить больше некого увы( в том году на чр на своем этапе она застрелилась
+1
-1
0
Ответ Игорь Мельников
1.ХМАО 2.Свердловск. 3-4 Красноярск. край, Новосиб. обл
За третье место и Тюмень может побороться. Фролова сейчас на уровне Шеллер бежит, но стреляет точнее.
+1
-1
0
Ответ AKK5
У Беларуси убегающий вариант )
С Кудаевой и Сабитовой на 3м и 4м этапе? Не поможет, даже если на первых двух этапах будут Витоцци и Симон
0
0
0
Ответ Анатолий К
Дербушеву поменяли на Миронову...
Дербушева -"мертвая". И вообще к нынешнему ЧР слишком многие подошли на спаде, не выдержав сезонных нагрузок.
Гербулова
Довгая(эта с начала сезона ниочем)
Кудисова(тож самое)
Нигматуллина(тоже)
Каплина
Шевченко Н
Зырянова
Сола
Гришина
Токарева
Грухвина
Буртасова(с начала сезона)
Калинина(тоже самое)
Шеллер
Единственные спортсменки готовые на этом ЧР это:
Казакевич(была полу-дохлая на спартакиаде)
Резцова
Шевченко А(на пике со спартакиады)
Гореева(вообще сама стабильность по сезону)
Каюмова(мощнейший пик)
Шевнина(с конца января)
0
0
0
Ответ тоторо
шевченок надо было местами поменять. поболею за свету)
И Каюмову с Куклиной.
0
0
0
Ответ selso99
Свердловская область Vs ХМАО
За золото - да.
За бронзу поборется Тюмень, Красноярск и Мос обл.
0
0
0
Команды Мироновой быть не может.Туфту писать не следовало. Пусть скажет спасибо ,что включили состав.
+1
-1
0
Так кто победит то?югра или свердловские?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий