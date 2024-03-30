Чемпионат России по биатлону. Эстафета. Команды Мироновой и Казакевич, Шевниной и Гореевой, Носковой и Резцовой, Солы и Смольской пробегут гонку
30 марта на чемпионате России по биатлону пройдет женская эстафета.
Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону
Тюмень
Женщины
Эстафета
Начало – 9.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».
Старт-лист
1. Свердловская область (Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Наталия Шевченко, Анастасия Шевченко)
2. Московская область (Амина Иванова, Полина Шевнина, Кристина Павлушина, Анастасия Гореева)
3. ХМАО-Югра-1 (Елизавета Каплина, Ксения Довгая, Екатерина Носкова, Кристина Резцова)
4. Санкт-Петербург (Ульяна Черепанова, Влада Шишкина, Дарья Аввакумова, Карина Талменева)
5. Красноярский край (Анна Григорьева, Юлия Шеллер, Екатерина Кулакова, Наталья Гербулова)
6. Тюменская область-1 (Ксения Шнейдер, Елизавета Фролова, Ульяна Нигматуллина, Виктория Сливко)
7. ЯНАО (Кристина Токарева, Валерия Каюмова, Антонина Кирсанова, Лариса Куклина)...
9. Беларусь (Анна Сола, Динара Смольская, Дарья Кудаева, Аделина Сабитова)
10. Новосибирская область (Анастасия Гришина, Кира Дюжева, Екатерина Копорулина, Евгения Буртасова)
Полный старт-лист – на сайте СБР.
Шнейдер : Кубок России - 20 место, Кубок Содружества - 21 место, Рейтинг СБР - 19 место.
Фролова: Кубок России - 59 место (2 гонки), Кубок Содружества - нет места, Рейтинг СБР - 60 место (3 гонки)
Нигматуллина: Кубок России - 18 место, Кубок Содружества - 36 место, Рейтинг СБР - 18 место.
Сливко: Кубок России - 2 место, Кубок Содружества - 1 место , Рейтинг СБР - 2 место
Контраст...
У Свердловска тока никакая в плане физики Миронова. Зато стреляет хорошо.
Шева Н(даже на спаде) не сильно и хуже нынешней Носковой.
Каплина & Казакевич? У одной чуть получше стрельба, у другой - ход. Если Ира конкретно не завалит стойку(а она может) то примерно одинаково.
Резцова против Шева А. Вот кто будут решать. Крис выглядит посильнее.
Гербулова
Довгая(эта с начала сезона ниочем)
Кудисова(тож самое)
Нигматуллина(тоже)
Каплина
Шевченко Н
Зырянова
Сола
Гришина
Токарева
Грухвина
Буртасова(с начала сезона)
Калинина(тоже самое)
Шеллер
Единственные спортсменки готовые на этом ЧР это:
Казакевич(была полу-дохлая на спартакиаде)
Резцова
Шевченко А(на пике со спартакиады)
Гореева(вообще сама стабильность по сезону)
Каюмова(мощнейший пик)
Шевнина(с конца января)
За бронзу поборется Тюмень, Красноярск и Мос обл.