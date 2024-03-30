Чемпионат России по биатлону. Масс-старт. Латыпов, Смольский, Халили, Поварницын, Серохвостов, Цветков и Томшин пробегут гонку
30 марта на чемпионате России по биатлону пройдет мужской масс-старт.
Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону
Тюмень
Мужчины
Масс-старт
Начало – 12.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».
Старт-лист
1. Александр Бектуганов
2. Александр Корнев
3. Карим Халили
4. Иван Колотов
5. Эдуард Латыпов
6. Петр Пащенко
8. Александр Поварницын
9. Ильназ Мухамедзянов
10. Кирилл Бажин
11. Евгений Сидоров
12. Антон Смольский (Беларусь)
13. Василий Томшин
14. Даниил Серохвостов
15. Дмитрий Лазовский (Беларусь)
16. Рустам Каюмов
18. Максим Цветков...
21. Евгений Емерхонов...
23. Никита Лобастов (Беларусь)
24. Евгений Гараничев
Полный старт-лист – на сайте СБР.
Для Халили главное было пройти лëжку. Там он выцеливал аж чересчур тщательно.
Но как только он не в лучшей форме еле-еле цепляется за впереди идущими, то его сразу обвиняют в вечном рюкзачестве, хотя он просто не может догнать/перегнать.
Но щас у него стойка на порядок сильнее.