Чемпионат России по биатлону. Масс-старт. Латыпов, Смольский, Халили, Поварницын, Серохвостов, Цветков и Томшин пробегут гонку

Теги сборная России результаты чемпионат России сборная Беларуси Евгений Гараничев масс-старт Александр Логинов Антон Бабиков Максим Цветков Эдуард Латыпов Петр Пащенко Александр Поварницын Никита Лобастов Ильназ Мухамедзянов Карим Халили Антон Смольский Дмитрий Лазовский Рустам Каюмов Евгений Емерхонов Кирилл Бажин Иван Колотов Александр Корнев Александр Бектуганов Евгений Сидоров Биатлон

30 марта на чемпионате России по биатлону пройдет мужской масс-старт.

Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону

Тюмень

Мужчины

Масс-старт

Начало – 12.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».

Старт-лист

1. Александр Бектуганов

2. Александр Корнев

3. Карим Халили

4. Иван Колотов

5. Эдуард Латыпов

6. Петр Пащенко

8. Александр Поварницын

9. Ильназ Мухамедзянов

10. Кирилл Бажин

11. Евгений Сидоров

12. Антон Смольский (Беларусь)

13. Василий Томшин

14. Даниил Серохвостов

15. Дмитрий Лазовский (Беларусь)

16. Рустам Каюмов

18. Максим Цветков...

21. Евгений Емерхонов...

23. Никита Лобастов (Беларусь)

24. Евгений Гараничев

Полный старт-лист – на сайте СБР. 

 

46 комментариев
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С днем рождения Мухамедзянова и Бурундукова!
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Гараничев Женя, давай на прощание в тройку попадай!!! А лучше- выигрывай🔥
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Разве Белорусы бегут эту гонку?
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Ответ Nekit2002
Разве Белорусы бегут эту гонку?
Посмотрела, им троим тоже очки накидали, поэтому по рейтингу и включили.
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Гарыныч молоток!
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Я уж и забыла, что Бектуганов суперспринт выиграл, первым стартует))
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Жаль, что без Логинова.
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Женя в одни ноги с Эдиком бежит!!!
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Гарыныч не отпускает Эдварда. Во дела...
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Ответ Люблю Женьку
Пусть Женька на последок победит, или хоть медаль возьмёт.
Сама очень хочу, пусть хоть какую бы медальку ещё взял. Но ребята у нас сильны впереди.
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Карим супер! Стрелял быстро и метко. Беги парень.
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Пусть Женька на последок победит, или хоть медаль возьмёт.
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Ну всë ожидаемо.
Для Халили главное было пройти лëжку. Там он выцеливал аж чересчур тщательно.
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Когда Карим готов, то это сразу видно. И сам ведет свою гонку.
Но как только он не в лучшей форме еле-еле цепляется за впереди идущими, то его сразу обвиняют в вечном рюкзачестве, хотя он просто не может догнать/перегнать.
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Халиль хорош, ничего не скажешь
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Ответ стоун
а, видимо Бабик сразу снялся, успели заменить
А Логинов ни себе, ни Стрельцову 👎
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Жека Латыпову то не уступает почти.
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Это получается что в итоге Женя Гараничев медаль возьмёт!! Это без Данилова
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Эдик на лёжке чисто, а вот стойка валидольная будет
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Любимая тройка в лидерах: Эдик, Карим и Женя.
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Ответ Hardy
Уже какие-то совсем ноунеймы из Беларуси уделывают россиян 🤭
Зря Вы так. Как раз у парней из РБ достаточно ровная команда, которая регулярно финиширует в 1-2 десятке на Кубке Содружества.
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Ответ Hardy
Уже какие-то совсем ноунеймы из Беларуси уделывают россиян 🤭
Уже ты прям в откровенного хейтера превратился всех и вся.
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а, видимо Бабик сразу снялся, успели заменить
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Ответ закрыт по беспределу
Ну всë, лëжка пройдена. Дальше Карим должен решать.
Когда то и первым бежал, а на стойке промахнулся два раза, так что ничего не ясно.
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Ответ Люблю Женьку
Когда то и первым бежал, а на стойке промахнулся два раза, так что ничего не ясно.
Понятно, что всë возможно.
Но щас у него стойка на порядок сильнее.
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Ответ Люблю Женьку
Новость о том, что Логинов не бежит была здесь в 8.58. Протянул, ни себе, ни Стрельцову не дал бежать 👎
30 человек и так бегут вроде. Стрельцову нужно было ещë одно снятие, как я понял.
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Гарыныч в любом случае красава!
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Ответ Другая_
Когда Карим готов, то это сразу видно. И сам ведет свою гонку. Но как только он не в лучшей форме еле-еле цепляется за впереди идущими, то его сразу обвиняют в вечном рюкзачестве, хотя он просто не может догнать/перегнать.
Сейчас Карим хорош, но на Спартакиаде тоже был в форме, однако рюкзачил)
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Что Женя творит на последнем круге...
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Эд, слишком толсто, не верю.
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