Бой Дудаковой на UFC on ESPN 54 отменен из-за проблем со здоровьем у Виктории

Теги наилегчайший вес женские бои UFC MMA Виктория Дудакова Бокс/MMA/UFC

В Атлантик-Сити (Нью-Джерси) проходит турнир UFC on ESPN 54. В предварительном карде должен был состояться поединок в женском наилегчайшем весе между Викторией Дудаковой (8-0) и Мелиссой Гатто (8-2-2).

Бой отменили из-за проблем со здоровьем у Дудаковой. Об этом стало известно в момент, когда спортсменки должны были выходить в клетку.

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15 комментариев
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Уши заболели от постоянного прослушивания Шамана
+28
-3
+25
Предыдущий невнятный бой,странный коммент о женских проблемах перед входом в клетку-очень негативная реакция Даны.И вот,те на те..На "вольные хлеба"по ходу скоро...
+13
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+13
В предыдущем бою провалила весогонку и скрыла стафилококк, в этом вообще не вышла. Походу, ненадолго она там.
+13
0
+13
Ответ Капатран
Уши заболели от постоянного прослушивания Шамана
Хорош
+9
-1
+8
Ответ Demon69
Предыдущий невнятный бой,странный коммент о женских проблемах перед входом в клетку-очень негативная реакция Даны.И вот,те на те..На "вольные хлеба"по ходу скоро...
Стиль черных мутить с весом, Мудакова с ними тренит
+7
0
+7
Весогонка весогоночка
+4
0
+4
после первого боя в думу пойдёт. на фиг ей ваши драки
+6
-2
+4
Наверно не смогла решить под какую музыку выйти и слилась.
+5
-1
+4
Ответ Диономис
##### Шамана представили?
Он дуа сделает как эта чернила
+4
0
+4
Пора домой, под пледик шерстяной.
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0
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Здоровья девочке
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Фарш в макарошках нехаляльный был.
+2
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+2
##### Шамана представили?
+1
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Будет с зет Н АЦИКОМ Шаманом тренить
+3
-3
0
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