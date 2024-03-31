Бой Дудаковой на UFC on ESPN 54 отменен из-за проблем со здоровьем у Виктории

В Атлантик-Сити (Нью-Джерси) проходит турнир UFC on ESPN 54. В предварительном карде должен был состояться поединок в женском наилегчайшем весе между Викторией Дудаковой (8-0) и Мелиссой Гатто (8-2-2).

Бой отменили из-за проблем со здоровьем у Дудаковой. Об этом стало известно в момент, когда спортсменки должны были выходить в клетку.

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