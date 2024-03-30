Федотов о том, будет ли приезжать в Россию: «Люблю родину. Русский дух имеет очень большую ценность для меня, он живет во мне. Безусловно, я буду приезжать»

Иван Федотов сообщил, что намерен приезжать в Россию в межсезонье.

Голкипер перешел в «Филадельфию» из ЦСКА после завершения выступлений команды в сезоне КХЛ.

– Вы сказали на пресс-конференции, что хотели бы остаться в «Филадельфии» надолго – у вас есть цель продлить контракт после этого сезона?

– Да, эта организация проявляла большое внимание и уважение ко мне, моей личности и моим интересам. Я ценю это.

И неважно, тут личные отношения или бизнес. Но это реально дорогого стоит. Очень хочу оправдать это доверие.

Жизнь уготовила мне интересный путь. Не все получалось так сладко и гладко, как хотелось бы. Но важны конечная цель и результат. Безусловно, мы найдем оптимальное решение для всех. И что-то произойдет.

– Вы планируете в межсезонье приезжать в Россию и тренироваться в Санкт-Петербурге?

– Посмотрим по ситуации. Но конечно же, я люблю свою родину. С уважением отношусь к окружающим людям – родственникам, друзьям, знакомым.

Тяжело перестроиться в одну секунду. И не думаю, что смогу это сделать в полной мере. Это может прозвучать пафосно, но для меня имеет очень большую ценность и важность наш русский дух. Он живет во мне.

И что бы со мной ни происходило на протяжении жизни, я в душе все равно останусь в полной мере русским человеком, который всегда с радостью и счастьем возвращается домой – с такими глазами, как ребенок тянется к игрушке.

Я всегда чувствую дух и ауру нашего русского дома. Безусловно, я буду приезжать, – сказал вратарь «Филадельфии» Иван Федотов.