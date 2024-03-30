Федотов о том, будет ли приезжать в Россию: «Люблю родину. Русский дух имеет очень большую ценность для меня, он живет во мне. Безусловно, я буду приезжать»

Теги Филадельфия НХЛ Иван Федотов Матч ТВ Хоккей

Иван Федотов сообщил, что намерен приезжать в Россию в межсезонье.

Голкипер перешел в «Филадельфию» из ЦСКА после завершения выступлений команды в сезоне КХЛ.

– Вы сказали на пресс-конференции, что хотели бы остаться в «Филадельфии» надолго – у вас есть цель продлить контракт после этого сезона?

– Да, эта организация проявляла большое внимание и уважение ко мне, моей личности и моим интересам. Я ценю это.

И неважно, тут личные отношения или бизнес. Но это реально дорогого стоит. Очень хочу оправдать это доверие.

Жизнь уготовила мне интересный путь. Не все получалось так сладко и гладко, как хотелось бы. Но важны конечная цель и результат. Безусловно, мы найдем оптимальное решение для всех. И что-то произойдет.

– Вы планируете в межсезонье приезжать в Россию и тренироваться в Санкт-Петербурге?

– Посмотрим по ситуации. Но конечно же, я люблю свою родину. С уважением отношусь к окружающим людям – родственникам, друзьям, знакомым.

Тяжело перестроиться в одну секунду. И не думаю, что смогу это сделать в полной мере. Это может прозвучать пафосно, но для меня имеет очень большую ценность и важность наш русский дух. Он живет во мне.

И что бы со мной ни происходило на протяжении жизни, я в душе все равно останусь в полной мере русским человеком, который всегда с радостью и счастьем возвращается домой – с такими глазами, как ребенок тянется к игрушке.

Я всегда чувствую дух и ауру нашего русского дома. Безусловно, я буду приезжать, – сказал вратарь «Филадельфии» Иван Федотов.

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26 комментариев
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С какой целью задаются такие вопросы?) Его что выпустили из тюрьмы по политической статье?))
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А с чего он должен не приезжать?)
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Ответ Младший лейтенант
а первый кто?
Ты сейчас удивишься. Но сам Задоров.
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русский дух?🤨 а слабо здесь этим духом дышать?🤧
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Ответ mongrelius
совокупность менталитетов всех людей,, живущих в России
Так и можно было бы сказать мне комфортно находится в России , комфортно находится среди людей в России (кстати в России менталитет очень разный у людей , все таки разные факторы географические, экономические и т.д. откладывает отпечаток на менталитет людей
+2
-1
+1
Ответ VMX1389
Так и можно было бы сказать мне комфортно находится в России , комфортно находится среди людей в России (кстати в России менталитет очень разный у людей , все таки разные факторы географические, экономические и т.д. откладывает отпечаток на менталитет людей
Да нищуки все озлобленные и ненавидят багатеев. Багатеи ненавилят нищуков, потому что боятся повторения 17 года, когда раскулачивали всяких мутных людей... Менталитет очень разный)
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Ответ gukmamop
Не смотри Ютуб, сходи погуляй,подыши воздухом
Да я как раз на улице гулял, как снег сошел, так асфальт в городе смыло, ни пройти не проехать. Но зато у нас гомосеков всяких нету, и родителей номер один и два как на Западе. Нехристи)
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Ответ Эрик Расулев
ну вдруг "преобразиться" за океаном во второго задорова.
Ну, сказочнее Задорова стать - надо постараться
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Ответ Младший лейтенант
Он же финн наполовину.
впрочем, как и любой автохтон Русского Севера.
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Ответ e1ther - e1ther
а всего то,адекватность определяется лишь тем,что его взгляды сошлись с твоими, рукалицо)
Хорошо, что не с твоими.
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Ответ Melnikov1968
По словам Губера, Федотов недалекий человек. А мне так не показалось. Вполне адекватные рассуждения.
а всего то,адекватность определяется лишь тем,что его взгляды сошлись с твоими, рукалицо)
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Ответ Kenshin
Комментарий удален модератором
Не смотри Ютуб, сходи погуляй,подыши воздухом
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Ответ Kenshin
Комментарий удален модератором
Репрессии то где? Сидишь же и свободно пишешь в инете это вот все одинаковое по методичке, никто вроде даже не трогает
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Ответ Hola Hola
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Kenshin
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Эрик Расулев
ну вдруг "преобразиться" за океаном во второго задорова.
а первый кто?
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Ответ Syndycate
А с чего он должен не приезжать?)
ну вдруг "преобразиться" за океаном во второго задорова.
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Он ещё не одной игры не сыграл за «Филей» , а ему уже вопросы задают : Будете приезжать в Россию ? …. Он может сейчас пару игр пропустит по пять шайб и всё. Такого вопроса стоять не будет. Дайте выйти человеку на лёд.
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