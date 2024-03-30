Миранчук забил «Наполи» и ассистировал Скамакке. У Алексея 9 (3+6) очков в 15 матчах за «Аталанту» в 2024-м

Алексей Миранчук забил третий гол за «Аталанту» в 2024 году.

Полузащитник бергамасков открыл счет в матче с « » в 30-м туре Серии А (1:0, первый тайм). На 45-й минуте Алексей отдал голевую передачу Джанлуке Скамакке.

Российский футболист проводит 15-й матч за «Аталанту» в 2024 году, на его счету 3 гола и 6 результативных передач за этот период. 21 марта он также отличился голом за сборную России в игре против Сербии (4:0).

Подробную статистику 28-летнего игрока можно найти здесь.