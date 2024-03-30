Миранчук забил «Наполи» и ассистировал Скамакке. У Алексея 9 (3+6) очков в 15 матчах за «Аталанту» в 2024-м
Алексей Миранчук забил третий гол за «Аталанту» в 2024 году.
Полузащитник бергамасков открыл счет в матче с «Наполи» в 30-м туре Серии А (1:0, первый тайм). На 45-й минуте Алексей отдал голевую передачу Джанлуке Скамакке.
Российский футболист проводит 15-й матч за «Аталанту» в 2024 году, на его счету 3 гола и 6 результативных передач за этот период. 21 марта он также отличился голом за сборную России в игре против Сербии (4:0).
Подробную статистику 28-летнего игрока можно найти здесь.
Придется спортсу нанимать художника, который будет воссоздавать коллажи голов и прикладывать их к новостям
Леха в огне
https://vk.com/video-101982925_456285451
https://vk.com/video-101982925_456285452