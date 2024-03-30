Миранчук забил «Наполи» и ассистировал Скамакке. У Алексея 9 (3+6) очков в 15 матчах за «Аталанту» в 2024-м

Теги Аталанта серия А Италия Наполи Алексей Миранчук Джанлука Скамакка Футбол

Алексей Миранчук забил третий гол за «Аталанту» в 2024 году.

Полузащитник бергамасков открыл счет в матче с «Наполи» в 30-м туре Серии А (1:0, первый тайм). На 45-й минуте Алексей отдал голевую передачу Джанлуке Скамакке.

Российский футболист проводит 15-й матч за «Аталанту» в 2024 году, на его счету 3 гола и 6 результативных передач за этот период. 21 марта он также отличился голом за сборную России в игре против Сербии (4:0). 

Подробную статистику 28-летнего игрока можно найти здесь

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47 комментариев
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А где скриншоты, я ради них на новость нажал!?
+97
-1
+96
Ответ damirgaucho
А где скриншоты, я ради них на новость нажал!?
Скоро нас лишат последней радости - скриншотов…
Придется спортсу нанимать художника, который будет воссоздавать коллажи голов и прикладывать их к новостям
+93
0
+93
А какую передачу отдал то потом, жаль, что не забил Пашалич
+32
0
+32
За полчаса - удар в штангу, гол, шикарный пас
Леха в огне
+25
0
+25
Леха сейчас в лучшей форме, чем Лукман или де Кетеларе
+14
0
+14
Ну просто молоток!
+10
0
+10
1+1 у Лехи
+8
0
+8
Только хотел зайти и посмотреть забил ли? И конечно же забил! Красота! 😍
+6
0
+6
Гол и пас Алексея:
https://vk.com/video-101982925_456285451
https://vk.com/video-101982925_456285452
+5
0
+5
Просто умница
+5
0
+5
Ответ Владислав Севастьянов
Зачем после голов мячи убирают в мешки?
Лотом на благотворительный аукцион отправляют
+4
0
+4
Гол+пас уже
+4
0
+4
Ответ Vitor Dia
Скоро нас лишат последней радости - скриншотов… Придется спортсу нанимать художника, который будет воссоздавать коллажи голов и прикладывать их к новостям
СЭкс это делал годами)
+4
0
+4
Красава Лёха, так держать !
+5
-1
+4
Если еще и Ливерпуль высадит, Реал будет готовить чек. Ну или Ювентус хотя бы
+4
-1
+3
Ответ _fr0st_
А какую передачу отдал то потом, жаль, что не забил Пашалич
Скамакке отдал голевую
+4
-1
+3
Перед матчем писал что жду от Миранчука гол плюс пас зашла в первом же тайме 😀 второй тайм смотрю просто с кайфом )
+2
0
+2
Ответ Джульетта Джульетта
Гол и пас Алексея: https://vk.com/video-101982925_456285451 https://vk.com/video-101982925_456285452
Хорош!
+1
0
+1
Ответ Vitor Dia
Скоро нас лишат последней радости - скриншотов… Придется спортсу нанимать художника, который будет воссоздавать коллажи голов и прикладывать их к новостям
Еще рисовать. Так скажут вау, ох и достаточно.
+1
0
+1
Ответ Виталий Ан
Классно играет? Стоит пересматривать матч?
Стоит. А то вона как разыгрался, щас дед на лавку посадит еще..
+2
-1
+1
Но все равно в следующем матче выпустят на 87:)
+1
0
+1
Гасперини гений конечно, вывел на иной уровень
+1
0
+1
Вот Леха конечно набирает форму, уверенно себя чувствует 👌
+1
0
+1
Есть, и голевой пошел.
+1
0
+1
Миранчук вызывает уважение в этом сезоне, отвоевал себе место в основе, красава, так держать!!!
+1
0
+1
Зачем после голов мячи убирают в мешки?
+1
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+1
Ещё в штангу на первых минутах попал и несколько раз в защите отработал. Миранчук в отличной форме. Стоит отметить и Пашалича, ведёт игру в центре Аталанты
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Молодец. Надеюсь разыграется и дальше будет ещё лучше.
+1
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Ответ RWMen
Хорош!
Не то слово!
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Ответ Матвей Сорокин
А точно 3+6? Согласно вашей статистике, в 2024 году у него 7 голевых за Аталанту
Это в чемпионате. Еще в Кубке и ЛЕ есть очки
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