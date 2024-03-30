Гильермо Абаскаль: «Бог подсказывает мне стартовый состав. Как он решает – делаем то же самое»
Гильермо Абаскаль рассказал, что Бог помогает ему тренировать «Спартак».
«Стартовый состав не зависит от тех людей, которые пишут что-то, хотят чего-то – чего-то плохого, навредить.
Стартовый состав подсказывает мне Бог. Как он решает – мы делаем то же самое», – сказал главный тренер красно-белых Абаскаль перед матчем с «Уралом».
«Спартак» – «Урал». Соболев, Бонгонда играют. Онлайн-трансляция
— Я посланник Бога!
И крик из другой:
— Я никого не посылал!!!