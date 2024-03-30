Гильермо Абаскаль: «Бог подсказывает мне стартовый состав. Как он решает – делаем то же самое»

Теги Спартак премьер-лига Россия религия Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль рассказал, что Бог помогает ему тренировать «Спартак».

«Стартовый состав не зависит от тех людей, которые пишут что-то, хотят чего-то – чего-то плохого, навредить.

Стартовый состав подсказывает мне Бог. Как он решает – мы делаем то же самое», – сказал главный тренер красно-белых Абаскаль перед матчем с «Уралом».

«Спартак» – «Урал». Соболев, Бонгонда играют. Онлайн-трансляция

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101 комментарий
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Попрет ли Мостовой против Бога? Хорошая тактика, Гильермо
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Как его уже достали, что он начал так отвечать.
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Ответ Ashnoet
Попрет ли Мостовой против Бога? Хорошая тактика, Гильермо
Царь против Бога ? Прям Марвел какой-то))
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Одному Богу известно, где так сильно согрешил Джикия...
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Тренер от Бога
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Ответ pav11k
Одному Богу известно, где так сильно согрешил Джикия...
Почему? Джикия по полю ходит как Кариока в свои годы игры за Спартак
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Мы Спартак - с нами Бог!))
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Ответ pav11k
Одному Богу известно, где так сильно согрешил Джикия...
Бог как раз видел каждую трапезу Джикии и каждый съеденный кусочек шашлыка🥸
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В психушке крик из палаты:
— Я посланник Бога!
И крик из другой:
— Я никого не посылал!!!
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Думалось, что Игнатов деревянный бесполезный для основы футболер, а он, оказывается, избранник божий.
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Хороший клуб,всегда веселит!
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+11
У них и тренер наркоман.
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Ответ 6tspey7tb5
Как его уже достали, что он начал так отвечать.
мне тоже думается, что он просто троллит. но надо аккуратнее быть. после просмотра матчей Спартака многие могут стать атеистами.
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На Бога надейся, а сам не плошай!
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Сказочный д....б
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Вот он, новый уровень перевода стрелок))
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чел уже всем видом показывает, что хочет расторжения контракта и неустойки
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Ответ 6tspey7tb5
Как его уже достали, что он начал так отвечать.
Ахахах, любую его придурь оправдают 😄
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Лицо Царя представили в этот момент 😁
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+3
Ка кой убогий футбол 😱 в исполнении Спартака 🤮.
+4
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Ответ KOTOV71
Хороший клуб,всегда веселит!
Это да, спасибо мясным за контент. Только Каррера поднасрал, хорошо что быстро слили, бгг.
+4
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+3
В Спартаке яркий тренер. Радуйтесь!
+3
0
+3
Ответ dimanchik179
Гильермо стебется над этими журналюгами и экспертвми
Да он просто болен, там клиника и его изучать надо. Когда "стебется", это видно. А тут, явно другой случай
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Скажите как он держит связь. хочу поделиться.
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А чем он хуже Доминека ? Тот вообще сборную по знакам зодиака подбирал .
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Зная качество отечественной спортивной журналистики, можно смело предположить, что этот глумливый ответ был на очередной дурацкий вопрос
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Когда я был маленьким, я просил у Бога велосипед. Потом я понял, что Бог работает по—другому — и тогда я украл велосипед и стал просить у Бога прощения.
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Где-то это мы уже проходили - Горбачев признавался что ни одного решения не принимал без совета Раисы Максимовны.
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Ответ Михон Мясной
На Бога надейся, а сам не плошай!
а сам Абаскаль
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Ответ Ashnoet
Попрет ли Мостовой против Бога? Хорошая тактика, Гильермо
Естественно, у них разная вера , если Мост вообще в кого то верит
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