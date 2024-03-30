Бестемьянова о лишении Валиевой президентской стипендии: «Спросите об этом пенсионеров, которые получают крохи»
Наталья Бестемьянова высказалась о лишении Валиевой президентской стипендии.
«Стипендия платится олимпийским чемпионам. А Камила, что, олимпийская чемпионка? Если у нее забрали медаль, тогда в чем вопрос?
Стоило чиновникам идти навстречу Валиевой или нет – лучше об этом спросите пенсионеров, которые получают крохи. Надо это или нет», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.
Камиле Валиевой перестали выплачивать стипендию президента России
Она что-то неправильно сказала или что?
Или, может, чтобы знать о том, что пенсионеры крохи получают, надо самой стать пенсионеркой?
Что она знает о пенсиях обычных россиян, чтобы сейчас говорить о них, как пожилые люди живут на эти деньги?
Как раз тот случай, чтобы не открывать рот и не комментировать.
А если серьезно, то дело тут не в золоте. В "Положении о порядке выплаты стипендий..." четко указано:
"В случае если спортсмен, получающий стипендию Президента Российской Федерации, в том числе являющийся чемпионом Олимпийских игр, признан нарушившим антидопинговые правила и в связи с этим к нему применены соответствующие санкции, такой спортсмен лишается права на получение стипендии Президента Российской Федерации". И пока не завершены юридические разборки в Швейцарии - никто не будет демонстративно игнорировать решение КАС.
Или вам мерещится уже???
Она ОИ чемпионка СССР.
Получают стипендию ОЧ чемпионы и их тренеры с 1994 года...
Но все хайпуют.
а когда вы "на спорт" резать начнёте, и посмотрите, во сколько обходится содержание 1й ледовой арены, вам вообще до этих "стипендий" параллельно будет!
и зачем-то Бестемьянова их "приплела"... стипендия 1 ои чемпиона более чем в 3 раза меньше только затрат на подготовку 1го сборника, без всяких там стипендий, бонусов и зарплат... а это далеко не основные затраты.... больше всего трат в спорте на содержание инфраструктуры... и транзакционые затраты по более этих стипендий будут...