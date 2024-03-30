Бестемьянова о лишении Валиевой президентской стипендии: «Спросите об этом пенсионеров, которые получают крохи»

Теги сборная России женское катание Наталья Бестемьянова Камила Валиева деньги Фигурное катание

Наталья Бестемьянова высказалась о лишении Валиевой президентской стипендии.

«Стипендия платится олимпийским чемпионам. А Камила, что, олимпийская чемпионка? Если у нее забрали медаль, тогда в чем вопрос?

Стоило чиновникам идти навстречу Валиевой или нет – лучше об этом спросите пенсионеров, которые получают крохи. Надо это или нет», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.

Камиле Валиевой перестали выплачивать стипендию президента России

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53 комментария
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Ответ Olga.t
Примерно в году 2020 Бести пожаловалась на свою пенсию в 90 тысяч рублей, как трудно выживать на эти гроши. Что она знает о пенсиях обычных россиян, чтобы сейчас говорить о них, как пожилые люди живут на эти деньги? Как раз тот случай, чтобы не открывать рот и не комментировать.
Наоборот, ваш комментарий - вот как раз тот случай.
Она что-то неправильно сказала или что?
Или, может, чтобы знать о том, что пенсионеры крохи получают, надо самой стать пенсионеркой?
+69
-12
+57
Примерно в году 2020 Бести пожаловалась на свою пенсию в 90 тысяч рублей, как трудно выживать на эти гроши.
Что она знает о пенсиях обычных россиян, чтобы сейчас говорить о них, как пожилые люди живут на эти деньги?
Как раз тот случай, чтобы не открывать рот и не комментировать.
+59
-31
+28
Ответ Михон Мясной
Наоборот, ваш комментарий - вот как раз тот случай. Она что-то неправильно сказала или что? Или, может, чтобы знать о том, что пенсионеры крохи получают, надо самой стать пенсионеркой?
Знать об уровне пенсий для обычных людей можно, но жаловаться при этом на свою очень немаленькую пенсию по сравнению с ними - аморально.
+35
-11
+24
Вот это аргумент! Женщина мыслит глубоко. А, ну да, недавно депутат госдумы Ирина Роднина тоже что-то про свою маленькую пенсию рассказывала.
+21
-3
+18
Чего это она? Ей тоже не платят эту стипендию? А если платят - нужно ли и насчет её стипендии уточнять у пенсионеров?) А то ведь большинству пенсионеров наличие или отсутствие медали явно по барабану.
А если серьезно, то дело тут не в золоте. В "Положении о порядке выплаты стипендий..." четко указано:
"В случае если спортсмен, получающий стипендию Президента Российской Федерации, в том числе являющийся чемпионом Олимпийских игр, признан нарушившим антидопинговые правила и в связи с этим к нему применены соответствующие санкции, такой спортсмен лишается права на получение стипендии Президента Российской Федерации". И пока не завершены юридические разборки в Швейцарии - никто не будет демонстративно игнорировать решение КАС.
+16
-6
+10
Ну, кстати, женщины пенсионного возраста как раз и являются самыми ревностными поклонниками Камилы. Почитайте телеграм-канал фигуристки: там в основном оставляют комментарии домохозяйки на пенсии, старички тоже присутствуют.
+16
-7
+9
Ответ Михон Мясной
Наоборот, ваш комментарий - вот как раз тот случай. Она что-то неправильно сказала или что? Или, может, чтобы знать о том, что пенсионеры крохи получают, надо самой стать пенсионеркой?
она сама получает ои-надбавки.... а те, кто недоволен этими "ои-стипендиями", в том числе недоволен и её надбавками... т.е. когда она "посылает к пенсионерам" по поводу Валиевой, она и по поводу себя должна у них поинтересоваться...
+14
-5
+9
Сколько можно пережевывать одно и то же??
+8
-1
+7
Кстати, уже выплаченную часть надо бы вернуть. С ошибочно начисленными пенсиями и пособиями у нас так и поступают
+9
-3
+6
Ответ N-fox
Вот это аргумент! Женщина мыслит глубоко. А, ну да, недавно депутат госдумы Ирина Роднина тоже что-то про свою маленькую пенсию рассказывала.
Американскую?
+5
0
+5
Ответ метель
какая связь между Валиевой и российскими пенсионерами?
И тем и тем нужны препараты для сердца и не только
+6
-1
+5
Агресивненько
+9
-5
+4
Ответ Olga.t
Знать об уровне пенсий для обычных людей можно, но жаловаться при этом на свою очень немаленькую пенсию по сравнению с ними - аморально.
Да ну? А где в этом комментарии она на что-то жалуется?
Или вам мерещится уже???
+15
-11
+4
А может пойти ещё дальше и спросить у чиновников, почему пенсионеры получают крохи? А может...
+6
-3
+3
Ответ Александр
она сама получает ои-надбавки.... а те, кто недоволен этими "ои-стипендиями", в том числе недоволен и её надбавками... т.е. когда она "посылает к пенсионерам" по поводу Валиевой, она и по поводу себя должна у них поинтересоваться...
Так она их по праву получает - она же допинг не употребляла!
+11
-8
+3
Ответ Александр
ну, если с собственной карьерой ничего не получилось - помогает счастливая семья, любимые дети... на крайний случай, можно в вере найти утешение...
Редкий пенсионер сядет на шею детям. он готов свои крохи делить с детьми.
+3
0
+3
Ответ Александр
вроде была инициатива от ВВ и советским чои выплачивать...
Да получает она всё) Кстати, тот указ подписал не ВВ, а Дмитрий Анатольевич. А вот Владимир Владимирович указом от 18.11.2019 № 563 ввел стипендию еще и для призеров Игр "Дружба- 84". Так что чемпионы времён СССР не забыты нашей властью.
+2
0
+2
Ответ Александр
какая разница? она не та, кто к "пенсионерам" отравлять спрашивать имеет право.... а по Валиевой, то как бы те же самые "пенсионеры" сами не "скинулись" на стипендию Валиевой, и по её фан-поддержке, даже если по рублю скинутся, она будет в десятки, если не сотни, раз больше.... она не никому не нужная Бестемьянова, однако...
Так вот почему подняли пенсионный возраст - готовили резерв "по просьбам трудящихся" для выплат таким, как Валиева❓🤔
+4
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+2
Интересно,почему,чуть что,нужно спрашивать у пенсионеров,а не у депутатов?
+1
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Ответ метель
какая связь между Валиевой и российскими пенсионерами?
пусть идёт учится и работает.хватит сидеть на шее у работяг
+1
0
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Ответ Olga.t
Примерно в году 2020 Бести пожаловалась на свою пенсию в 90 тысяч рублей, как трудно выживать на эти гроши. Что она знает о пенсиях обычных россиян, чтобы сейчас говорить о них, как пожилые люди живут на эти деньги? Как раз тот случай, чтобы не открывать рот и не комментировать.
Если ей трудно жить на 90 тр, то представьте каково тем у кого 16 тр?
+2
-1
+1
Ответ Геннадий Тимченко
Так вот почему подняли пенсионный возраст - готовили резерв "по просьбам трудящихся" для выплат таким, как Валиева❓🤔
эти ои-стипендии и надбавки - копейки в общей массе, государство на банкет в каком-нибудь африканском посольстве больше тратит, чем в сумме на все эти выплаты в месяц...
+1
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+1
Ответ Александр
эти ои-стипендии и надбавки - копейки в общей массе, государство на банкет в каком-нибудь африканском посольстве больше тратит, чем в сумме на все эти выплаты в месяц...
Ну почему-то решили сэкономить именно на пенсионерах, а не на превдопобедителях или банкетах ☝️
+2
-1
+1
Ответ gift...!
Она не получает. Она ОИ чемпионка СССР. Получают стипендию ОЧ чемпионы и их тренеры с 1994 года... Но все хайпуют.
вроде была инициатива от ВВ и советским чои выплачивать...
+1
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0
Ответ Александр
Бестемьянова что-то берега попутала... тип хайпануть на спортсе захотела.... p.s. кто против ои-стипендий, они против и твоей лично, Бестемьянова!
Она не получает.
Она ОИ чемпионка СССР.
Получают стипендию ОЧ чемпионы и их тренеры с 1994 года...
Но все хайпуют.
+4
-4
0
Ответ Оля Тимофеева
В при чем тут связь между олимпийской стипендией и пенсиями? Что до чего слепила...
Не очень умная Бестемьянова всё же слепила, а ты никак. У стипендий и пенсий один источник - деньги налогоплательщиков.
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Ответ leon01
рядом с президентом сидела ....и не помогло
не помогло???... все понятия не имеют - что с этим делать, поэтому и публикацию Приказа друг на друга перекидывают....
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Ответ Геннадий Тимченко
Вы предлагаете вообще пенсии отменить и все деньги спустить на банкеты в честь Валиевой в посольствах африканских стран, так❓🤔
я ничего не предлагаю, я просто стараюсь донести, что эти деньги НИКАК не связаны с пенсиями!!! это средства выделенные на СПОРТ - мотивировочная часть... на сколько она мала? 50т - 600т в год, призовые нынче на 1 турнире выше, с той же целью!!!
а когда вы "на спорт" резать начнёте, и посмотрите, во сколько обходится содержание 1й ледовой арены, вам вообще до этих "стипендий" параллельно будет!
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Ответ Геннадий Тимченко
Т.е. по вашему важнее выплаты псевдочемпионке юного возраста, нежели пенсии людям, по 30-50 лет отработавшим ❓
что значит "важнее"!!! ПЕНСИИ других тут НЕ ПРИ ЧЁМ!... это более дип. расходы, нежели чем социальные... не им, так пару лишних банкетов в африканских посольствах придётся устраивать... или на "лишнюю" дачу спорт-чиновника уйдут... до пенсионеров, конкретно "эти деньги", всё равно не дойдут!...
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Ответ Геннадий Тимченко
Ну почему-то решили сэкономить именно на пенсионерах, а не на превдопобедителях или банкетах ☝️
пенсионеры тут не причём - это почему-то
и зачем-то Бестемьянова их "приплела"... стипендия 1 ои чемпиона более чем в 3 раза меньше только затрат на подготовку 1го сборника, без всяких там стипендий, бонусов и зарплат... а это далеко не основные затраты.... больше всего трат в спорте на содержание инфраструктуры... и транзакционые затраты по более этих стипендий будут...
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