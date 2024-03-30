Бестемьянова о лишении Валиевой президентской стипендии: «Спросите об этом пенсионеров, которые получают крохи»

Наталья Бестемьянова высказалась о лишении Валиевой президентской стипендии.

«Стипендия платится олимпийским чемпионам. А Камила, что, олимпийская чемпионка? Если у нее забрали медаль, тогда в чем вопрос?

Стоило чиновникам идти навстречу Валиевой или нет – лучше об этом спросите пенсионеров, которые получают крохи. Надо это или нет», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.

Камиле Валиевой перестали выплачивать стипендию президента России