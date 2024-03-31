За фол на Рафинье вратаря «Лас-Пальмаса» удалил судья Бускетс. Вальес снес вингера «Барсы» за штрафной

Судья удалил вратаря «Лас-Пальмаса» за фол на Рафинье.

« » принимает « » в 30-м туре (0:0, второй тайм).

На 24-й минуте судья Матео Бускетс показал прямую красную карточку вратарю гостей за фол последней надежды на вингере каталонцев .

Голкипер, играя на выходе, сбил бразильца за пределами штрафной площади.

Изображение: кадр из трансляции Ziggo Sport

Гол Рафиньи «Лас-Пальмасу» отменен из-за офсайда. Экс-судья Фернандес согласен: «Мяч пришел к игроку, который был в офсайде в начале эпизода»