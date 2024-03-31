За фол на Рафинье вратаря «Лас-Пальмаса» удалил судья Бускетс. Вальес снес вингера «Барсы» за штрафной

Теги Барселона Ла Лига судьи Лас-Пальмас Рафинья Диас Альваро Вальес Матео Бускетс Феррер Футбол

Судья удалил вратаря «Лас-Пальмаса» за фол на Рафинье.

«Барселона» принимает «Лас-Пальмас» в 30-м туре Ла Лиги (0:0, второй тайм).

На 24-й минуте судья Матео Бускетс показал прямую красную карточку вратарю гостей Альваро Вальесу за фол последней надежды на вингере каталонцев Рафинье.

Голкипер, играя на выходе, сбил бразильца за пределами штрафной площади.

Изображение: кадр из трансляции Ziggo Sport

Гол Рафиньи «Лас-Пальмасу» отменен из-за офсайда. Экс-судья Фернандес согласен: «Мяч пришел к игроку, который был в офсайде в начале эпизода»

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6 комментариев
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Неудачный стоп-кадр подобрали, конечно.
Надо в момент контакта, где видно что вратарь Лас-Пальмаса поднял ноги и играет в колено Рафиньи.

Чистая красная, без сомнений.
+11
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+8
Судья Бускетс - это шутка ?
1 апреля - завтра.
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Ответ войд
Судья Бускетс😄 Похоже у бчк будет очередная легенда в судейской)
Ни дня без упоминания БЧК , 🥳 поздравляю с очередным
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-1
+1
По фамилии судьи понятно, что он болеет за два клуба
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Ответ Кирилл
Неудачный стоп-кадр подобрали, конечно. Надо в момент контакта, где видно что вратарь Лас-Пальмаса поднял ноги и играет в колено Рафиньи. Чистая красная, без сомнений.
Там выход на пустые ворота. Не зависимо от тяжести нарушения будет красная
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