За фол на Рафинье вратаря «Лас-Пальмаса» удалил судья Бускетс. Вальес снес вингера «Барсы» за штрафной
Судья удалил вратаря «Лас-Пальмаса» за фол на Рафинье.
«Барселона» принимает «Лас-Пальмас» в 30-м туре Ла Лиги (0:0, второй тайм).
На 24-й минуте судья Матео Бускетс показал прямую красную карточку вратарю гостей Альваро Вальесу за фол последней надежды на вингере каталонцев Рафинье.
Голкипер, играя на выходе, сбил бразильца за пределами штрафной площади.
Изображение: кадр из трансляции Ziggo Sport
Гол Рафиньи «Лас-Пальмасу» отменен из-за офсайда. Экс-судья Фернандес согласен: «Мяч пришел к игроку, который был в офсайде в начале эпизода»
Надо в момент контакта, где видно что вратарь Лас-Пальмаса поднял ноги и играет в колено Рафиньи.
Чистая красная, без сомнений.
1 апреля - завтра.