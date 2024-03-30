Депутат Свищев: «Прогибаться и танцевать под дудку WADA, если их требования излишни и не повлияют на восстановление нашего спорта в правах, мы не будем»

Теги допинг Государственная дума WADA Дмитрий Свищев Витольд Банька Вероника Логинова Легкая атлетика

Депутат Дмитрий Свищев заявил, что в России не будут «прогибаться» под WADA.

В 2023 году Всемирное антидопинговое агентство (WADA) вновь подтвердило статус несоответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА), указав на сложности из-за государственного законодательства.

«[Президент WADA] Банька – это не WADA, а чиновник, поставленный работать на зарплату. Сегодня он работает, а завтра не будет. Поэтому сейчас рвать отношения с WADA и слушать нездоровые мысли нет смысла.

Мы с РУСАДА находимся в постоянном диалоге, с [главой организации] Вероникой Логиновой мы обсуждаем различные вопросы для того, чтобы наше законодательство соответствовало всем критериям WADA. Потому что у них тоже изменяются правила и законы, мы стараемся делать все для того, чтобы наше законодательство и наше агентство им соответствовало.

Но прогибаться и танцевать под дудку WADA, если их требования излишни и не повлияют на восстановление РУСАДА, восстановление нашего спорта в полноценных правах, мы не будем.

Мы очень внимательно относимся ко всем заявлениям WADA, особенно после искреннего прокола, назовем, это так, господина Баньки. Надеюсь, что он поймет свою ошибку и напишет заявление об увольнении. С его стороны это было бы очень даже справедливо.

Россия неоднократно заявляла о приверженности чистому спорту. У нас, к сожалению, есть проблемы с допингом, как и в каждой стране мира. Мы боремся и стараемся сделать все так, чтобы и сегодня, и в будущем у нас таких проблем не было. Это сложно, но мы работаем.

Законодательство постоянно совершенствуется, в том числе и с точки зрения повышения ответственности за производство, распространение, склонение к употреблению и употребление запрещенных препаратов. Мы как раз увеличиваем ответственность за такие нарушения», – сказал председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Свищев.

«Ситуация с Валиевой показывает разницу между Россией и другими странами». Глава WADA высказался о деле Камилы в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом

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19 комментариев
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Странный Депутат Свищев!?
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Свищев: «Прогибаться и танцевать под дудку WADA мы не будем», но если их требования повлияют на восстановление нашего спорта в правах, то будем.
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Ожидание - Россия неоднократно заявляла о приверженности чистому спорту.
Реальность - диксвалифицированная за допинг Валиева сидит рядом с Путиным на церемонии открытия "Игр будущего".
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Свищев: «Президент – это не страна, а чиновник, поставленный работать на зарплату. Сегодня он работает, а завтра не будет."
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Так!
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Ответ Кац Мац
интересно это он про кого?)
Про президента WADA, конечнр, а вы о ком подумали?)
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Синдром уборщицы, которая считает себя главной.
Лаборатория, задача которой собирать мочу...стала главной уборщицей спорта.
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Ключевое здесь: "Поэтому сейчас рвать отношения с WADA и слушать нездоровые мысли нет смысла".
Всё остальное – "вода" и пустое сотрясение воздуха.
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Прыщ на заднем месте - сесть мешаю, значит главный. только вот, малыш, без соблюдения требований никакого "восстановления" не будет никогда, а ваши "декларации", когда куча допингистов в депутатах, а последняя с пересидентом ручкается - попугайская болтовня.
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«Танцевать не будем. Только если ради восстановления в правах.»

Я правильно понимаю, это уже стадия «торг»?
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из цикла "цитаты великих людей"
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Ответ Viks
Свищев: «Президент – это не страна, а чиновник, поставленный работать на зарплату. Сегодня он работает, а завтра не будет."
интересно это он про кого?)
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Это переводится как "Если они нас восстановят просто так, то мы ничего делать не будем, а если только при условии, что мы выполним их требования, тогда мы смиримся и выполним их требования"? Радикально, нечего сказать.
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Тебя, умного, последнего спросят.
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Ответ Кац Мац
интересно это он про кого?)
Про всех президентов.
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