Депутат Свищев: «Прогибаться и танцевать под дудку WADA, если их требования излишни и не повлияют на восстановление нашего спорта в правах, мы не будем»

Депутат Дмитрий Свищев заявил, что в России не будут «прогибаться» под WADA.

В 2023 году Всемирное антидопинговое агентство (WADA) вновь подтвердило статус несоответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА), указав на сложности из-за государственного законодательства.

«[Президент WADA] Банька – это не WADA, а чиновник, поставленный работать на зарплату. Сегодня он работает, а завтра не будет. Поэтому сейчас рвать отношения с WADA и слушать нездоровые мысли нет смысла.

Мы с РУСАДА находимся в постоянном диалоге, с [главой организации] Вероникой Логиновой мы обсуждаем различные вопросы для того, чтобы наше законодательство соответствовало всем критериям WADA. Потому что у них тоже изменяются правила и законы, мы стараемся делать все для того, чтобы наше законодательство и наше агентство им соответствовало.

Но прогибаться и танцевать под дудку WADA, если их требования излишни и не повлияют на восстановление РУСАДА, восстановление нашего спорта в полноценных правах, мы не будем.

Мы очень внимательно относимся ко всем заявлениям WADA, особенно после искреннего прокола, назовем, это так, господина Баньки. Надеюсь, что он поймет свою ошибку и напишет заявление об увольнении. С его стороны это было бы очень даже справедливо.

Россия неоднократно заявляла о приверженности чистому спорту. У нас, к сожалению, есть проблемы с допингом, как и в каждой стране мира. Мы боремся и стараемся сделать все так, чтобы и сегодня, и в будущем у нас таких проблем не было. Это сложно, но мы работаем.

Законодательство постоянно совершенствуется, в том числе и с точки зрения повышения ответственности за производство, распространение, склонение к употреблению и употребление запрещенных препаратов. Мы как раз увеличиваем ответственность за такие нарушения», – сказал председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Свищев.

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