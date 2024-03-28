Рубиалеса хотят посадить на 2,5 года, Воробьев вместо Федорова в ЦСКА, «Амур» дает Радулову 200 млн в год, Медведев и Александрова в 1/2 в Майами и другие новости

1. Прокуратура Испании запросила 2,5 года тюрьмы для экс-главы RFEF Луиса Рубиалеса за поцелуй футболистки Дженнифер Эрмосо.

2. Илья Воробьев назначен главным тренером ЦСКА, хоккейный клуб решил не продлевать контракт с Сергеем Федоровым. В штаб Воробьева может войти Дмитрий Рябыкин. Федоров не планирует принимать новую команду в следующем сезоне и может перейти на другую должность в ЦСКА: решение о его будущем примет «Роснефть».

3. «Амур» готов платить Александру Радулову 200 млн рублей в год: 100 млн зарплаты и 100 млн бонусов.

4. Даниил Медведев победил Николаса Харри в четвертьфинале теннисного турнира в Майами и сыграет с Янником Синнером в полуфинале.

Екатерина Александрова обыграла Джессику Пегулу в четвертьфинале. За место в финале россиянка поборется с Даниэль Коллинс.

5. НХЛ. «Тампа» обыграла «Бостон» (3:1), Кучеров забил в пустые ворота, обновил личный рекорд по голам за сезон (42) и вернул себе единоличное лидерство в гонке бомбардиров НХЛ (124 очка), Василевский отразил 23 из 24 бросков и стал 1-й звездой (а также достиг отметки 20 очков в лиге). «Оттава» была сильнее «Баффало» (6:2), Зуб забросил 4-ю шайбу в сезоне.

6. Матчи предстоящего тура всех лиг ФНЛ начнутся с минуты молчания.

7. НБА. 37 очков Джейлена Грина помогли «Хьюстону» обыграть «Оклахому», «Лейкерс» с трипл-даблом Леброна справились с «Мемфисом» и другие результаты.

8. Роман Ротенберг пообещал привезти Кубок Гагарина в Санкт-Петербург в ближайшем будущем. Похоже, СКА ждет перестройка: уходят Брендан Лайпсик, Александр Кадейкин и еще четыре игрока.

9. 10-летняя Мирослава Лебедева, отца которой критиковали за жестокое обращение с дочерью, ушла из фигурного катания.

10. Хорошие новости для фанатов «Реала»: согласованы новые контракты с Тони Кроосом, а также с Начо и Васкесом.

11. Бывший хавбек «Спартака» и «Динамо» Александр Ташаев завершил карьеру в 29 лет.

12. Новак Джокович и Горан Иванишевич объявили о завершении сотрудничества. Они работали вместе пять лет и выиграли девять «Больших шлемов».

13. Документальный фильм о Винисиусе выйдет в конце 2025 года. Кульминацией, согласно замыслу, должно стать вручение вингеру «Реала» «Золотого мяча».

Цитаты дня

Месси об уходе из «Барсы»: «Жизнь изменилась за считанные дни, я был не готов уходить. Переход в «ПСЖ» дался тяжело, я не стремился к таким переменам»

Губерниев о лишении Валиевой президентской стипендии: «Камила не пропадет. У нас в стране очень многим труднее, чем ей»

Фелипе Мело: «Дани Алвесу придется заплатить за то, что он сделал. Пусть это послужит уроком. Представьте себе чувства этой девушки, ее родителей»

Канделаки о Грузии на Евро: «Парни, покажите всем, что такое грузинский футбол. Хвича – герой, тащил на себе игру, провоцировал греков на желтые, пожертвовал собой, но довел команду до решающих пенальти»

Шнякин о стрелке с подписчиком: «Он начал писать отвратительные вещи про жену и дочь – я написал: «Как насчет того, чтобы ответить за слова?» Стою у машины в трениках, как в 90-х. 18:00 – никого, 18:20 – никого»

Месси о победе Аргентины на ЧМ-2022: «Я ушел бы из сборной, если бы мы не стали чемпионами, но мы подарили стране еще один трофей, к счастью. Это что-то волшебное для всех нас»