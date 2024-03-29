Чемпионат России. «Динамо» примет «Ростов», «Краснодар» сыграет с «Локо» в воскресенье

«Динамо» в пятницу примет «Ростов» в 22-м туре Мир РПЛ.

В субботу « » сыграет в гостях с «Крыльями Советов», – с « », « » встретится дома с «Уралом».

В воскресенье « » будет противостоять «Краснодару».

Чемпионат России

22-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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