Чемпионат России. «Динамо» примет «Ростов», «Краснодар» сыграет с «Локо» в воскресенье
«Динамо» в пятницу примет «Ростов» в 22-м туре Мир РПЛ.
В субботу «Зенит» сыграет в гостях с «Крыльями Советов», ЦСКА – с «Сочи», «Спартак» встретится дома с «Уралом».
В воскресенье «Локомотив» будет противостоять «Краснодару».
Чемпионат России
22-й тур
- Дата проведения
- 29 марта, 19.30, «ВТБ Арена»
- Дата проведения
- 30 марта, 14.00, «Самара-Арена»
- Дата проведения
- 30 марта, 16.30, «Олимпийский стадион Фишт»
- Дата проведения
- 30 марта, 17.30, «Стадион Калининград»
- Дата проведения
- 30 марта, 19.00, «Лукойл Арена»
- Дата проведения
- 31 марта, 14.00, «Центральный стадион профсоюзов»
- Дата проведения
- 31 марта, 16.30, «Ак Барс Арена»
- Дата проведения
- 31 марта, 19.30, «стадион Локомотив»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Ещё и не любящие играть 0-0 между собой.
(Страшно подумать - последний раз Зенит и КС играли сухую ничью 28 ноября 2010 года на Петровиче.Тот самый матч, когда Лучано и ТШ вышли к трибунам с голым торсом.)
Так что завтра должно быть весело, хоть и последние три матча Самары - это поражения без забитых мячей.
Вперед, Зенит!
Всех с возобновлением сезона!
бгг
А ещё я очень не люблю динаму.. Но это мои проблемы. 😄