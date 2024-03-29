Чемпионат России. «Динамо» примет «Ростов», «Краснодар» сыграет с «Локо» в воскресенье

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«Динамо» в пятницу примет «Ростов» в 22-м туре Мир РПЛ.

В субботу «Зенит» сыграет в гостях с «Крыльями Советов», ЦСКА – с «Сочи», «Спартак» встретится дома с «Уралом».

В воскресенье «Локомотив» будет противостоять «Краснодару».

Чемпионат России

22-й тур

Динамо – Ростов
Дата проведения
29 марта, 19.30, «ВТБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Крылья Советов – Зенит
Дата проведения
30 марта, 14.00, «Самара-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Сочи – ЦСКА
Дата проведения
30 марта, 16.30, «Олимпийский стадион Фишт»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Балтика – Пари НН
Дата проведения
30 марта, 17.30, «Стадион Калининград»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Спартак – Урал
Дата проведения
30 марта, 19.00, «Лукойл Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Факел – Оренбург
Дата проведения
31 марта, 14.00, «Центральный стадион профсоюзов»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Рубин – Ахмат
Дата проведения
31 марта, 16.30, «Ак Барс Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Локомотив – Краснодар
Дата проведения
31 марта, 19.30, «стадион Локомотив»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

35 комментариев
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Успел соскучиться. 😊
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+5
Впереди нас ждет 2 месяца самой интересной части сезона!
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+4
Две самые забивные команды РПЛ.
Ещё и не любящие играть 0-0 между собой.
(Страшно подумать - последний раз Зенит и КС играли сухую ничью 28 ноября 2010 года на Петровиче.Тот самый матч, когда Лучано и ТШ вышли к трибунам с голым торсом.)
Так что завтра должно быть весело, хоть и последние три матча Самары - это поражения без забитых мячей.
Вперед, Зенит!
+5
-1
+4
Гамарджоба, физкультурники!
Всех с возобновлением сезона!
+5
-2
+3
В этом туре не услышим голос Черданцева. Кто нибудь рад? 😊
+3
-1
+2
пусть шестые станут седьмыми

бгг
+2
0
+2
Ответ Dinamik1
Валеру надо прибивать и опустить на землю с небес.Вперед Динамо.
Ну всё. Началось в колхозе утро. Вы смотрите, а то сверху падать больно, прибивальщики.
+5
-3
+2
У меня сегодня днюха, посоны и леди😊 А впрочем, это не важно..
+3
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+2
Ответ Verhovn
Новость отличная! А почему? Что стряслось? 😄
Наверное, не выучил текст рекламы. Наказан. 😊
+3
-1
+2
Ответ Ира Торпеда
Валер, с днём Рождения! Пусть все будет хорошо!
Спасибо, систер 😊 Приятно, что знаешь моё имя🙏
+1
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Ответ Verhovn
У меня сегодня днюха, посоны и леди😊 А впрочем, это не важно..
Валер, с днём Рождения! Пусть все будет хорошо!
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Ответ Чебурашка от Гены
Поздравляю! . Главное, здоровья! А остальное приложится. Ещё и пятница. Совсем хорошо. 😊
Спасибо, бро! 😊
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Ответ Dinamik1
Вынос тела состоится сегодня в 21 час 30 мин.
Байки из склепа.
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Ответ Чебурашка от Гены
Сочувствую. 😊
любимый комментатор из юности.
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Ответ Алексей Алекс
нет
Сочувствую. 😊
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❤️💙 Сейчас или никогда. Даёшь весёлую весну!
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Беня в телевизор мечтает попасть.. Яблочко на тарелочке. Да ещё и денег хочет, тарелочка с каёмочкой. 🤣
+2
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+1
Вперёд Краснодар , надо показать хороший футбол !
+2
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+1
Ответ Чебурашка от Гены
Наверное, не выучил текст рекламы. Наказан. 😊
🤣Понятно..
+1
-1
0
Ответ Чебурашка от Гены
В этом туре не услышим голос Черданцева. Кто нибудь рад? 😊
Новость отличная! А почему? Что стряслось? 😄
+1
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0
Ответ Алексей Алекс
любимый комментатор из юности.
Мне тоже когда-то, очень давно, нравились его комментарии. Но, стоит отметить, что он часто забивать стал на свою профессию. Порой путает события и игроков. Выдаёт какие-то сомнительные умозаключения.. Этот список можно продолжить. Понятно главное: Черданцев давно не топ-комментатор. Сие - есть данность, и отмахнуться не получится.
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Ответ Dinamik1
Вынос тела состоится сегодня в 21 час 30 мин.
Сдаëтся мне.. огребëте вы сегодня от коллектива Карпина. После матча только не пропадай, ладно?))
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Ответ Verhovn
Сдаëтся мне.. огребëте вы сегодня от коллектива Карпина. После матча только не пропадай, ладно?))
Думаю, Зенит, Краснодар и Спартак очень даже не против. 😊
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Ответ Чебурашка от Гены
Думаю, Зенит, Краснодар и Спартак очень даже не против. 😊
Из турнирных соображений - конечно. Все желают конкуренту неудачи.. Это вполне естественное желание.
А ещё я очень не люблю динаму.. Но это мои проблемы. 😄
+1
-1
0
Ответ Счастье жить
пусть шестые станут седьмыми бгг
деревенский??!!бухаеш?
0
0
0
Ответ Verhovn
У меня сегодня днюха, посоны и леди😊 А впрочем, это не важно..
Поздравляю! . Главное, здоровья! А остальное приложится. Ещё и пятница. Совсем хорошо. 😊
+1
-1
0
Международных перерывов больше не будет! наконец-то
+1
-1
0
Валера, верим!
+3
-3
0
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