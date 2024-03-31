У Роналду 64 хет-трика – на 7 больше, чем у Месси. 29 из них включали голы с пенальти – против 12 у Лео
Криштиану Роналду в 64-й раз в карьере забил три гола в одной игре.
Форвард «Аль-Насра» трижды поразил ворота «Аль-Таи» (5:1) в 25-м туре чемпионата Саудовской Аравии.
Теперь у португальца на 7 хет-триков больше, чем у выступающего за «Интер Майами» Лионеля Месси.
При этом в 29 из 64 случаев Роналду забивал как минимум один мяч с пенальти. У аргентинца таких игр 12 из 57.
А потом технологии опровергают это, а он позориться на весь мир.
Вот так и нарисовалась эта фальшивое противостояние между ГОАТОМ и португальским набивателем статы. Его пиар, одержимость голами, тщеславие, нарциссизм и зависть к Месси сделали так, что бы люди думали что он якобы ровня, или борется с Месси за звание лучшего в истории.
Но если бы Месси был характером как клубника, то и статистика у него была бы гораздо лучше геля.
Но Месси как человек, и как футболист намного лучше и выше всякой грязи.
Несомненно это футбольная Эпоха Лео Месси. 🐐🇦🇷