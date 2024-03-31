У Роналду 64 хет-трика – на 7 больше, чем у Месси. 29 из них включали голы с пенальти – против 12 у Лео

Криштиану Роналду в 64-й раз в карьере забил три гола в одной игре.

Форвард « » трижды поразил ворота « » (5:1) в 25-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

Теперь у португальца на 7 хет-триков больше, чем у выступающего за « » .

При этом в 29 из 64 случаев забивал как минимум один мяч с пенальти. У аргентинца таких игр 12 из 57.