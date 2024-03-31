У Роналду 64 хет-трика – на 7 больше, чем у Месси. 29 из них включали голы с пенальти – против 12 у Лео

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Интер Майами Аль-Таи Футбол

Криштиану Роналду в 64-й раз в карьере забил три гола в одной игре.

Форвард «Аль-Насра» трижды поразил ворота «Аль-Таи» (5:1) в 25-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

Теперь у португальца на 7 хет-триков больше, чем у выступающего за «Интер Майами» Лионеля Месси.

При этом в 29 из 64 случаев Роналду забивал как минимум один мяч с пенальти. У аргентинца таких игр 12 из 57.

Материалы по теме

45 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иногда шедевры Месси пересматриваю, и недавно попался матч с МС, где Барселона выиграла 3-0, Месси сделал хет-трик, и заработал великолепный пенальти обойдя игроков соперника, и что Месси делает?:) Бежит брать мяч и шакалить 4й гол?:)) Нет он отдает ее Неймару, и тот не забивает:))) Но суть даже не в этом, а в том что для Месси всегда на поле были важны человеческие отношения, если надо было отблагодарить партнера он всегда поделиться пенальти, Месси делает историю, Месси отдает дань уважение Кройфу и к его юбилею отдал голевой пас с пенальти!:) Месси выше этих хет-триков и прочей статистической ерунды, Месси это и есть футбол:))
+47
-32
+15
Месси тет- трики забивал с центра поля обводя всех, не путайте .
+29
-15
+14
Ответ Владимир Владимирович
У Месси против Панамы и Кадисов тоже пруд пруди
То ли дело у Роналду Кадисов не было)))
+19
-7
+12
Ответ Роман
Комментарий скрыт
Роналду выбирает не мир, а разве что эмир.
+11
-4
+7
Старый добрый срач фанов Месси и Роналду торжественно объявляется открытым! ))
+12
-6
+6
Ответ Timur Sagitov
Сколько из них в пустыне и против Литвы с Люксембургом?
У Месси против Панамы и Кадисов тоже пруд пруди
+15
-12
+3
Спортс просто мастера разжигания срачей! Вроде одновременно и Роналду, и Месси похвалили. Но и их хейтерам подкинули аргументов) Стравливают фанатов, разжигают хейт, а потом впаривают им буков и греют ручки на чужой беде)
+2
0
+2
Ответ Владимир Владимирович
У Месси против Панамы и Кадисов тоже пруд пруди
2 Реалу.. Сколько у Гешы Барсе?.. Очередной и любимый 0.. А-ха-ха-ха.. 😂
+3
-1
+2
Хэт Трики без пенальти: Месси 1050 матчей - 45 , Роналду 1200 матчей - 35.
+8
-6
+2
Ответ Владимир Владимирович
У Месси против Панамы и Кадисов тоже пруд пруди
Много раз Аргентина играла с Панамой? В Южной Америке нет футбольных карликов самые "слабые" команды - Боливия, Венесуэла, Парагвай. В зоне УЕФА эти команды уровня ЧЭ.
+7
-5
+2
Великие оба ! Браво 👏
+2
-1
+1
Ответ НИЧЕГО СМЕШНОГО
Ригобер, каждую ночь, перед сном, достаёт из под подушки фотографию с Месси , целует её (нижнюю часть, где ноги), и убирает обратно.
ничего смешного
+2
-1
+1
Ответ Роман
Тем временем твй меси последние хет-трики 17 марта 2019 Бетису 9 ноября 2019 Сельте 7 декабря 2019 Мальорке 22 февраля 2020 Эйбару 9 сентября 2021 Боливии 5 июня 2022 Эстонии 28 марта 2023 Кюрасао
Не самые халявные соперники в официальных играх.
+2
-1
+1
Ответ Timur Sagitov
Много раз Аргентина играла с Панамой? В Южной Америке нет футбольных карликов самые "слабые" команды - Боливия, Венесуэла, Парагвай. В зоне УЕФА эти команды уровня ЧЭ.
Ну и домашняя игра Аргентины - это фактически выездная. Так перед ней долгий перелёт через океан.
+4
-3
+1
Ответ rigobersong
Иногда шедевры Месси пересматриваю, и недавно попался матч с МС, где Барселона выиграла 3-0, Месси сделал хет-трик, и заработал великолепный пенальти обойдя игроков соперника, и что Месси делает?:) Бежит брать мяч и шакалить 4й гол?:)) Нет он отдает ее Неймару, и тот не забивает:))) Но суть даже не в этом, а в том что для Месси всегда на поле были важны человеческие отношения, если надо было отблагодарить партнера он всегда поделиться пенальти, Месси делает историю, Месси отдает дань уважение Кройфу и к его юбилею отдал голевой пас с пенальти!:) Месси выше этих хет-триков и прочей статистической ерунды, Месси это и есть футбол:))
Да уж, и представить не возможно что бы Месси клялся детьми, что бы ему на стату записали очередной липовый гол. При этом подключив к этому федерацию футбола страны.
А потом технологии опровергают это, а он позориться на весь мир.
Вот так и нарисовалась эта фальшивое противостояние между ГОАТОМ и португальским набивателем статы. Его пиар, одержимость голами, тщеславие, нарциссизм и зависть к Месси сделали так, что бы люди думали что он якобы ровня, или борется с Месси за звание лучшего в истории.
Но если бы Месси был характером как клубника, то и статистика у него была бы гораздо лучше геля.
Но Месси как человек, и как футболист намного лучше и выше всякой грязи.
+4
-3
+1
Месси 1050 матчей 915 голов , 400 голевых передач . Роналду 1200 матчей 910 голов. 220 голевых.
+6
-5
+1
Сколько из них в пустыне и против Литвы с Люксембургом?
+12
-11
+1
Ответ Человек1991
Месси 1050 матчей 915 голов , 400 голевых передач . Роналду 1200 матчей 910 голов. 220 голевых.
Источник, белый Винисиус😂😂
0
0
0
Ответ rigobersong
Так никто 192 пеналя за карьеру не пробивал:)) Вдумайтесь в эту цифру:)
Да, этот Португалец7 - больше всех в истории футбола забил с пенальти, с большим отрывом - рекордсмен)
+6
-6
0
Ответ Игорь Климов
Да, этот Португалец7 - больше всех в истории футбола забил с пенальти, с большим отрывом - рекордсмен)
Криштик конечно позорище:))
+5
-5
0
Ответ rigobersong
Это актуально в условиях, когда есть неразрешенный спор, и люди бегают и доказывают кто лучше Федерер или Надаль, но есть Джордан, есть Вудс, есть Фелпс, есть Месси:) Тут никому ничего доказывать не надо, он вершина футбола, где-то рядом Педе и Марадона, где-то за ними Беккенбауэр, Кройф и другие легенды которые меняли футбол своей игрой, а уже дальше где-то между Жилем Япи-Япо и Паскалем Фейдуно находиться криштик:)
Бедный, зачем ты на ветке про Роналду?:))
+1
-1
0
Роналду давно проиграл по всем статьям, а его фаны никак не угомонятся , всем что то доказывают🤣🤣🤣
+1
-1
0
Кто-то всерьез продолжает считать хет-трики игроков на пенсии? Или просто чтобы cpaч спровоцировать?))
+2
-2
0
Подумать только хет трик самому Аль таю))
+5
-5
0
Ну, их только по статистике ещё можно сравнивать, а по игровым скиллам, титулам и трофеям Лео Месси далеко в космосе от этого Португальца7.
Несомненно это футбольная Эпоха Лео Месси. 🐐🇦🇷
+6
-6
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий