Пары полуфинала Кубка Гагарина: «Локомотив» – «Трактор» и «Металлург» – «Автомобилист»

Определились полуфинальные пары Кубка Гагарина.

В полуфинала турнира « » сыграет против « », а «Металлург» встретится с « ».

Во втором раунде «Локомотив» победил «Авангард» (4-3 в серии), «Трактор» – «Динамо» (4-0), «Автомобилист» – СКА (4-1), « » – «Спартак» (4-2).

Полуфинал Кубка Гагарина начнется 2 апреля.