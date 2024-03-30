Пары полуфинала Кубка Гагарина: «Локомотив» – «Трактор» и «Металлург» – «Автомобилист»

Теги Металлург Мг Локомотив Трактор Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Определились полуфинальные пары Кубка Гагарина.

В полуфинала турнира «Локомотив» сыграет против «Трактора», а «Металлург» встретится с «Автомобилистом».

Во втором раунде «Локомотив» победил «Авангард» (4-3 в серии), «Трактор» – «Динамо» (4-0), «Автомобилист» – СКА (4-1), «Металлург» – «Спартак» (4-2).

Полуфинал Кубка Гагарина начнется 2 апреля.

58 комментариев
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Магнитка — Авто: южный Урал против северного; мастерка vs олимпийка

Локо Ярославль — Трактор: бронепоезд против танка
+14
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+13
Не иначе как началось восстание машин! Все машины под предводительством металлургов прошли дальше: тракторы, локомотивы, автомобили. Вся живность в этой битве была повержена и погибла: волки, кони, ястребы, гладиаторы.
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Локомотив - Трактор.
2 и 4 (Ярославль), 6 и 8 (Челябинск), 10* (Ярославль), 12* (Челябинск), 14* (Ярославль) апреля.

Металлург - Автомобилист.
3 и 5 (Магнитогорск), 7 и 9 (Екатеринбург), 11* (Магнитогорск), 13* (Екатеринбург), 15* (Магнитогорск) апреля.
+8
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+8
Даешь первенство Челябинской области в финале!😃
+7
-1
+6
Локо трактор 4:2
Магнитка авто 4:2
Что скажете о мнении эксперты?
+10
-6
+4
Ответ maksim sokolov
Локо трактор 4:2 Магнитка авто 4:2 Что скажете о мнении эксперты?
Хочется финал братьев скажу )))но и Ярославль честно говоря давно заслужил кубок город у них давно ждет
+5
-1
+4
Локомотив - Металлург финал Кубка Гагарина 2024
+3
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+3
Наконец-то!!! Трактор победы!!!!!
+4
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+3
Ответ maksim sokolov
Локо трактор 4:2 Магнитка авто 4:2 Что скажете о мнении эксперты?
ТРК-Локо 4:2
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0
+3
Йозе, на благо сборной U-146,ещё не отменил перекрестный плей-офф?
+2
0
+2
Ответ Дмитрий Дашковский
Локомотив - Металлург финал Кубка Гагарина 2024
Трактор - Металлург!!! ☝
+2
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Ответ Trash Talking
Не иначе как началось восстание машин! Все машины под предводительством металлургов прошли дальше: тракторы, локомотивы, автомобили. Вся живность в этой битве была повержена и погибла: волки, кони, ястребы, гладиаторы.
А лисы?
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Финал бы хотелось увидеть Локо Авто. Чисто за счёт того, какую сетку прошли.
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Мне кажется, наиболее вероятный финал: Металлург-Локомотив
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Ответ maksim sokolov
Локо трактор 4:2 Магнитка авто 4:2 Что скажете о мнении эксперты?
Финал: Челябинск - Магнитогорск
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Ответ Xell
Трактор и Магнитка сыграют в финале! Это самые сильные и играющие команды.
Получится, что две команды из Челябинской области.
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Ответ maksim sokolov
Локо трактор 4:2 Магнитка авто 4:2 Что скажете о мнении эксперты?
скажи: "Триста"! 😅
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Ответ Xell
Трактор и Магнитка сыграют в финале! Это самые сильные и играющие команды.
А кубок тогда возьмёт "Авто".
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И ни одного москвобадского клуба! Это же прекрасно)
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Магнитка чемпион!
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За Восток!!!
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Ответ Aleksandr
Плей-офф, который болельщики и букмекеры не ожидали 🤩
Финал, который йося системберг не ожидал)
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Ответ Александр Буглеев
... это 👉 очень хорошо👍! Сдаётся мне - Кубок Гагарина останется в Челябинской области... Финал : ... Металлург - Трактор✊!!! Трактор 🏆!!!
Сомнительно
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Ответ Ноу криминалити
Кубок Гагарина превратился в Кубок Губернатора Челябинской области
Сомнительно. Ещё Локомотив есть и Автомобилист. И очень вероятен финал "Локомотив - Автомобилист", в котором Челябинском и не пахнет
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Ответ Xell
Трактор и Магнитка сыграют в финале! Это самые сильные и играющие команды.
Локо-Авто
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Ответ Xell
Авто и Локо не играют в атаку. Трактор произвел самое сильное впечатление, против системы Локо поставь зеркалку и им каюк. А Металлург хозяин Авто. Поэтому финал Магнитка—Трактор.
так я и не спорю, что финал магнитка - трактор, но кубок тогда авто достанется
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Ответ Ноу криминалити
Кубок Гагарина превратился в Кубок Губернатора Челябинской области
Ярославль в Челябинскую область входить не планирует
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Ответ Valdai
Получится, что две команды из Челябинской области.
И что тебя смущает? Уже три Уральские команды в полуфинале))
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Ответ Aleks O
Сомнительно. Ещё Локомотив есть и Автомобилист. И очень вероятен финал "Локомотив - Автомобилист", в котором Челябинском и не пахнет
Речь о предсезонном турнире, на котором Авто частый гость
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Ответ Кузьмич
Но зато теперь остались: Магнитогорск, лидер востока, выбил Спартак и лоховской Амур. Северсталь(Урал), который выбил СКА Питер и АК Барс. Трактор, который в последний момент попал в плей-офф и уже выбил Салават (второй восток) и Динамо (первый запад). ......ииииии Локомотив, который выбил ЦСКА и Авангард.
Северсталь здесь причем?
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