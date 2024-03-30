Пары полуфинала Кубка Гагарина: «Локомотив» – «Трактор» и «Металлург» – «Автомобилист»
Определились полуфинальные пары Кубка Гагарина.
В полуфинала турнира «Локомотив» сыграет против «Трактора», а «Металлург» встретится с «Автомобилистом».
Во втором раунде «Локомотив» победил «Авангард» (4-3 в серии), «Трактор» – «Динамо» (4-0), «Автомобилист» – СКА (4-1), «Металлург» – «Спартак» (4-2).
Полуфинал Кубка Гагарина начнется 2 апреля.
Локо Ярославль — Трактор: бронепоезд против танка
2 и 4 (Ярославль), 6 и 8 (Челябинск), 10* (Ярославль), 12* (Челябинск), 14* (Ярославль) апреля.
Металлург - Автомобилист.
3 и 5 (Магнитогорск), 7 и 9 (Екатеринбург), 11* (Магнитогорск), 13* (Екатеринбург), 15* (Магнитогорск) апреля.
Магнитка авто 4:2
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