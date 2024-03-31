Маккиннон набрал 2+2 в игре с «Нэшвиллом» и вернул лидерство в гонке бомбардиров НХЛ. У него 127 очков против 126 у Кучерова и 125 у Макдэвида

Теги рейтинги Тампа-Бэй Колорадо Эдмонтон НХЛ Никита Кучеров Нэтан Маккиннон Коннор Макдэвид Хоккей

Нэтан Маккиннон вернул лидерство в гонке бомбардиров НХЛ.

Форвард «Колорадо» набрал 4 (2+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (7:4) и был признан первой звездой. 

В активе 28-летнего канадца стало 127 (47+80) очков в 74 играх. Он вернул себе единоличное лидерство в гонке бомбардиров лиги. «Эвеланш» осталось провести 8 матчей до конца регулярки. 

На втором месте идет форвард «Тампы» Никита Кучеров, сегодня набравший 2 (0+2) балла в матче с «Айлендерс» (4:1). На его счету 126 (42+84) очка в 72 играх. «Лайтнинг» осталось провести 9 матчей (россиянин пропустил 1 игру по ходу регулярки). 

На третьем месте идет капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, сегодня набравший 3 (2+1) очка в матче с «Анахаймом» (6:1). На счету 5-кратного обладателя «Арт Росс Трофи» 125 (29+96) очков в 70 играх. «Ойлерс» осталось провести 10 матчей (канадец пропустил 2 игры по ходу регулярки), в том числе 2 – против «Колорадо». 

Отметим, что «Арт Росс Трофи» не делится между двумя или более игроками в случае равенства по очкам. Первый дополнительный показатель – большее количество голов, второй – меньшее количество матчей (в случае равенства по голам).

В случае равенства по обоим показателям, приз получит игрок, забивший свой первый гол в сезоне раньше, чем конкуренты. 

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4 комментария
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Макдэвид по тихоньку вышел в фавориты гонки. Но болеем за Кучерова 💪
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Макдэвид выиграет, сейчас уже ясно. Кучеров что-то совсем забивать перестал. Если только в пустые.
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За Никитоса!
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Маккиннон решил оторваться, набрав 4 очка, но конкуренты (Кучеров и Макдэвид) его далеко не отпустили....
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