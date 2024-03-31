Маккиннон набрал 2+2 в игре с «Нэшвиллом» и вернул лидерство в гонке бомбардиров НХЛ. У него 127 очков против 126 у Кучерова и 125 у Макдэвида

Нэтан Маккиннон вернул лидерство в гонке бомбардиров НХЛ.

Форвард «Колорадо» набрал 4 (2+2) очка в матче регулярного чемпионата с «Нэшвиллом» (7:4) и был признан первой звездой.

В активе 28-летнего канадца стало 127 (47+80) очков в 74 играх. Он вернул себе единоличное лидерство в гонке бомбардиров лиги. «Эвеланш» осталось провести 8 матчей до конца регулярки.

На втором месте идет форвард « » , сегодня набравший 2 (0+2) балла в матче с «Айлендерс» (4:1). На его счету 126 (42+84) очка в 72 играх. «Лайтнинг» осталось провести 9 матчей (россиянин пропустил 1 игру по ходу регулярки).

На третьем месте идет капитан « » , сегодня набравший 3 (2+1) очка в матче с «Анахаймом» (6:1). На счету 5-кратного обладателя «Арт Росс Трофи» 125 (29+96) очков в 70 играх. «Ойлерс» осталось провести 10 матчей (канадец пропустил 2 игры по ходу регулярки), в том числе 2 – против «Колорадо».

Отметим, что «Арт Росс Трофи» не делится между двумя или более игроками в случае равенства по очкам. Первый дополнительный показатель – большее количество голов, второй – меньшее количество матчей (в случае равенства по голам).

В случае равенства по обоим показателям, приз получит игрок, забивший свой первый гол в сезоне раньше, чем конкуренты.