Вечер бокса в Лас-Вегасе: Цзю – Фундора, Ромеро – Круз и другие бои

В ночь на 31 марта в Лас-Вегасе (Невада) состоится вечер бокса, в главном бою которого пройдет поединок за титулы WBC и WBO между (24-0) и Себастьяном Фундорой (20-1-1).

Другие бои вечера:

Роландо Ромеро (15-1) − Исаак Круз (25-2-1);

(29-3-3) − Майкл Зефара (31-4);

Хулио Сесар Мартинес (20-3) − Анхелино Кордова (18-0-1) за титул WBC в наилегчайшем весе;

Сергей Богачук (23-1) − Брайан Мендоса (22-3).

Официальной трансляции турнира в России не будет. В США бои покажет платформа Prime Video. Начало турнира в 03:00 по мск.

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