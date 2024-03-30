Вечер бокса в Лас-Вегасе: Цзю – Фундора, Ромеро – Круз и другие бои
В ночь на 31 марта в Лас-Вегасе (Невада) состоится вечер бокса, в главном бою которого пройдет поединок за титулы WBC и WBO между Тимофеем Цзю (24-0) и Себастьяном Фундорой (20-1-1).
Другие бои вечера:
Роландо Ромеро (15-1) − Исаак Круз (25-2-1);
Эрисланди Лара (29-3-3) − Майкл Зефара (31-4);
Хулио Сесар Мартинес (20-3) − Анхелино Кордова (18-0-1) за титул WBC в наилегчайшем весе;
Сергей Богачук (23-1) − Брайан Мендоса (22-3).
Официальной трансляции турнира в России не будет. В США бои покажет платформа Prime Video. Начало турнира в 03:00 по мск.
Взвешивание перед вечером бокса в Лас-Вегасе: Цзю и Фундора показали одинаковые цифры