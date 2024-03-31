Мэттьюс – 1-й игрок НХЛ в XXI веке, забросивший 60+ шайб в 2 сезонах. В истории лиги – 9-й

Остон Мэттьюс – 1-й игрок НХЛ в XXI веке, забросивший 60+ шайб в 2 сезонах.

Форвард « » отличился в матче регулярного чемпионата против «Баффало» (3:0).

На счету 26-летнего американца стало 60 голов в 72 играх при 95 очках. Он по-прежнему лидирует в гонке снайперов.

достиг отметки 60+ шайб в регулярке во 2-й раз за карьеру (впервые в сезоне-2021/22 – 60 в 73 играх).

Он стал первым игроком лиги в XXI веке с 2 такими сезонами. По одному разу 60+ шайб забрасывали («Вашингтон», 2007/08, 65 в 82), («Эдмонтон», 2022/23, 64 в 82), («Бостон», 2022/23, 61 в 82) и Стивен Стэмкос («Тампа», 2011/12, 60 в 82).

За всю историю лиги он стал 9-м игроком с 2 или более такими сезонами.

Ранее в список вошли Майк Босси (5 сезонов с 60+ голами), Уэйн Гретцки (5), Фил Эспозито (4), Марио Лемье (4), Бретт Халл (4), Стив Айзерман (2), Яри Курри (2) и Павел Буре (2).