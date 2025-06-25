  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Фигу о «Реале»: «Клубный ЧМ не спасет сезон, главное – это Ла Лига и ЛЧ. Это новый турнир, его важность нам еще предстоит оценить»
7

Фигу о «Реале»: «Клубный ЧМ не спасет сезон, главное – это Ла Лига и ЛЧ. Это новый турнир, его важность нам еще предстоит оценить»

Луиш Фигу считает, что клубный ЧМ не изменит впечатление о сезоне «Реала».

– Что вы думаете о выступлении «Реала» на клубном чемпионате мира? После сезона, который провела команда, уменьшается ли давление от того, что она является фаворитом, или оно, наоборот, усиливается желанием завоевать титул?

– Это новое соревнование. Стоит подождать и посмотреть, как оно будет развиваться. Это все еще трофей, и каждый хочет заявить о себе и завоевать престиж.

Не думаю, что это спасет сезон. Сезон как таковой – это Лига чемпионов и Ла Лига. Это самое главное. Если вы выигрываете, логично радоваться проделанной работе, но это новый трофей, и нам только предстоит оценить, насколько важен этот турнир, когда он закончатся и когда мы будем играть чаще, – сказал бывший хавбек «Реала».

«Ювентус» против «Манчестер Сити» на клубном ЧМ. Кто победит?2011 голосов
ЮвентусЮвентус
Будет ничьячемпионат мира среди клубов
Манчестер СитиМанчестер Сити
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoчемпионат мира среди клубов
logoЛуиш Фигу
logoЛига чемпионов УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мбаппе вернулся к тренировкам с командой после гастроэнтерита. Форвард «Реала» может сыграть с «Зальцбургом»
12сегодня, 15:42
Спортивный директор «Милана» о Модриче: «Он наш фанат. Первое, о чем спросил Лука – выиграем ли мы чемпионат. Нам нужен такой менталитет»
17сегодня, 10:18
«Реал» и Louis Vuitton – люксовые бренды, которые должны быть вместе
2922 июня, 15:00
Главные новости
Сергеев отказал «Спартаку» и близок к переходу в «Динамо» («СЭ»)
1411 минут назад
Клубный ЧМ. Групповой этап. «Боруссия» Дортмунд сыграет с «Ульсаном», «Интер» против «Ривер Плейт»
55415 минут назад
29-летняя OnlyFans-модель и инфлюэнсер Васкес о Ямале: «У меня нет финансовой заинтересованности – я зарабатывала в соцсетях задолго до того, как Ламин стал знаменитым»
1420 минут назад
Пьянич – фанатам ЦСКА: «Мы провели потрясающий год вместе. Спасибо, что помогли мне влиться в команду, освоиться в России. Скоро мы увидимся снова, я вернусь сюда»
3338 минут назад
Канчельскис о Сафонове в «Борнмуте»: «Поиграть в АПЛ – счастье, это самая лучшая лига в мире, сравнивать ни с чем нельзя. У него будет больше шансов быть 1-м номером в этом клубе»
1258 минут назад
ЦСКА объявил об уходе Пьянича и Жемалетдинова: «Спасибо за большой вклад в наши победы, завоевание Кубка России и бронзовых медалей РПЛ!»
44сегодня, 18:07
Лапорта о планах «Атлетика» заблокировать трансфер Уильямса: «Я не думаю, что это правильно, не понимаю их реакции. У нас не плохие отношения, каждый должен заботиться о себе»
36сегодня, 17:59
«Спартаку» интересен Зайнутдинов. «Бешикташ» готов продать хавбека за 4 млн евро (Иван Карпов)
20сегодня, 17:47
Ольга Смородская: «У «Зенита» есть шансы стать новой народной командой, так как «Спартак» на дне. Одно чемпионство за 25 лет, а сколько денег вкладывают – смешно»
118сегодня, 17:46
Дюгарри о Погба и «Монако»: «Не вижу смысла заявлять о цели сыграть на ЧМ-2026 и брать на себя дополнительное давление. Он не играл 2 года, никто не знает, чего он стоит сейчас»
8сегодня, 17:35
Ко всем новостям
Последние новости
«Пьянич не такой уж великолепный игрок, неактивный, неагрессивный. Жемалетдинов не выдержит напряжение двух таймов. Никакой потери я не вижу». Пономарев об уходе игроков из ЦСКА
14 минуты назад
Аргентинский стример под видом автографов собрал подписи Маротты, Дзанетти, Тюрама и Фраттези под пактом о «договорном матче» с «Ривер Плейт». Киву возмутился и не одобрил шутку
11 минут назад
«Боруссия» Дортмунд – «Ульсан». Беллингем, Гирасси и Адейеми в старте. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
114 минут назад
Евро-2025 (U21). 1/2 финала. Англия обыграла Нидерланды благодаря дублю Эллиотта, Германия против Франции
715 минут назадLive
Нергор перейдет в «Арсенал» за 11 млн евро
1048 минут назад
Жена Тикнизяна о «Црвене Звезде»: «Наир со всеми уже подружился, языкового барьера как такового нет. С атмосферой в команде порядок, очень дружелюбная обстановка»
3сегодня, 17:58
Меленстен о Бруну в «Реале»: «Он семейный человек и не захотел переезжать в Саудовскую Аравию. С «Мадридом» была бы другая история. Все хотят играть на высоком уровне и выигрывать большие трофеи»
2сегодня, 17:33
Обухов о Заболотном в «Спартаке»: «Антон идеально подходит, после ухода Соболева не хватало высокого форварда. Красно-белые ничем не рискуют – он свободный агент»
4сегодня, 17:11
Уоддл о Кейне: «Сейчас он не думает об АПЛ и рекорде, Харри будет забивать в «Баварии» в 37-38 лет. Левандовски показал, что такие игроки интересны топ-клубам в любом возрасте»
сегодня, 16:45
Футболисты «Карабаха» посетили Нагорный Карабах и город Агдам – его формально представляет клуб. В Карабахском университете перед игроками выступили студенты факультета искусств
12сегодня, 16:30