Фигу о «Реале»: «Клубный ЧМ не спасет сезон, главное – это Ла Лига и ЛЧ. Это новый турнир, его важность нам еще предстоит оценить»

Луиш Фигу считает, что клубный ЧМ не изменит впечатление о сезоне «Реала».

– Что вы думаете о выступлении «Реала» на клубном чемпионате мира? После сезона, который провела команда, уменьшается ли давление от того, что она является фаворитом, или оно, наоборот, усиливается желанием завоевать титул?

– Это новое соревнование. Стоит подождать и посмотреть, как оно будет развиваться. Это все еще трофей, и каждый хочет заявить о себе и завоевать престиж.

Не думаю, что это спасет сезон. Сезон как таковой – это Лига чемпионов и Ла Лига. Это самое главное. Если вы выигрываете, логично радоваться проделанной работе, но это новый трофей, и нам только предстоит оценить, насколько важен этот турнир, когда он закончатся и когда мы будем играть чаще, – сказал бывший хавбек «Реала».