«Пьянич не такой уж великолепный игрок – неактивный, неагрессивный. Жемалетдинов не выдержит напряжение двух таймов. Никакой потери я не вижу». Пономарев об уходе игроков из ЦСКА

Владимир Пономарев не считает потерей уход Пьянича и Жемалетдинова из ЦСКА.

Ранее клуб сообщил , что полузащитники Миралем Пьянич и Рифат Жемалетдинов покинут команду. У обоих футболистов 30 июня истекают сроки действия контрактов.

– Скажется ли уход Пьянича и Жемалетдинова на результатах ЦСКА в следующем сезоне?

– Нет, конечно. Пьянич, наверное, игр 20 провел за команду. Он не такой уж великолепный игрок, ветеран. Любой из ветеранов может сыграть на его месте. Он неактивный, неагрессивный, не забил ни одного гола, пас может выдать. Зачем такой футболист нужен команде, который может только пас выдать?

Жемалетдинов немного поактивнее. Но он игрок не основного состава, его всегда выпускали где‑то в конце игры под замену, иначе потеряется в игре. Если будет два тайма играть, не выдержит этого напряжения, и, наверное, физики и техники недостаточно. А бегунок он неплохой. В конце игры, в заключительной стадии он хорош. Никакой потери я не вижу в этом, – сказал бывший защитник ЦСКА.

За ЦСКА 35‑летний Пьянич провел 25 матчей, отдав 3 голевые передачи. На счету 28‑летнего Жемалетдинова – 29 игр, 2 гола и 4 голевые передачи.