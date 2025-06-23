Клубный ЧМ. Групповой этап. «ПСЖ» сыграет с «Сиэтлом», «Атлетико» против «Ботафого»
Матчи 3-го тура пройдут на клубном чемпионате мира в США.
В понедельник «Сиэтл» встретится с «ПСЖ», «Атлетико» – с «Ботафого».
Во вторник «Интер Майами» Лионеля Месси сыграет с «Аль-Ахли», «Бенфика» – с «Баварией».
В среду «Челси» проведет матч против «Эсперанса», дортмундская «Боруссия» – против «Ульсана».
В четверг «Интер» противостоит «Ривер Плейт», «Ювентус» встретится с «Манчестер Сити».
В пятницу «Реал» сыграет против «Ред Булл Зальцбург».
Клубный чемпионат мира
Групповой этап
3-й тур
23 июня 19:00, Роуз Боул
23 июня 19:00, Lumen Field
Не начался
24 июня 01:00, Хард Рок Стэдиум
Не начался
24 июня 01:00, Метлайф Стэдиум
24 июня 19:00, Банк оф Америка
24 июня 19:00, GEODIS Park
Не начался
25 июня 01:00, Ситрес Боул
Не начался
25 июня 01:00, Lincoln Financial Field
25 июня 19:00, TQL Stadium
Не начался
25 июня 19:00, Хард Рок Стэдиум
Не начался
26 июня 01:00, Роуз Боул
Не начался
26 июня 01:00, Lumen Field
Не начался
26 июня 19:00, Ситрес Боул
26 июня 19:00, Audi Field
27 июня 01:00, GEODIS Park
27 июня 01:00, Lincoln Financial Field
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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