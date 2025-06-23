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Клубный ЧМ. Групповой этап. «ПСЖ» сыграет с «Сиэтлом», «Атлетико» против «Ботафого»

Матчи 3-го тура пройдут на клубном чемпионате мира в США.

В понедельник «Сиэтл» встретится с «ПСЖ», «Атлетико» – с «Ботафого».

Во вторник «Интер Майами» Лионеля Месси сыграет с «Аль-Ахли», «Бенфика» – с «Баварией».

В среду «Челси» проведет матч против «Эсперанса», дортмундская «Боруссия» – против «Ульсана».

В четверг «Интер» противостоит «Ривер Плейт», «Ювентус» встретится с «Манчестер Сити».

В пятницу «Реал» сыграет против «Ред Булл Зальцбург».

Клубный чемпионат мира

Групповой этап

3-й тур

Клубный чемпионат мира. 3 тур
23 июня 19:00, Роуз Боул
Атлетико
Не начался
Ботафого
Клубный чемпионат мира. 3 тур
23 июня 19:00, Lumen Field
Сиэтл Саундерс
Не начался
ПСЖ
Клубный чемпионат мира. 3 тур
24 июня 01:00, Хард Рок Стэдиум
Интер Майами
Не начался
Палмейрас
Клубный чемпионат мира. 3 тур
24 июня 01:00, Метлайф Стэдиум
Порту
Не начался
Аль-Ахли
Клубный чемпионат мира. 3 тур
24 июня 19:00, Банк оф Америка
Бенфика
Не начался
Бавария
Клубный чемпионат мира. 3 тур
24 июня 19:00, GEODIS Park
Окленд Сити
Не начался
Бока Хуниорс
Клубный чемпионат мира. 3 тур
25 июня 01:00, Ситрес Боул
Лос-Анджелес
Не начался
Фламенго
Клубный чемпионат мира. 3 тур
25 июня 01:00, Lincoln Financial Field
Эсперанс
Не начался
Челси
Клубный чемпионат мира. 3 тур
25 июня 19:00, TQL Stadium
Боруссия Д
Не начался
Ульсан ХД
Клубный чемпионат мира. 3 тур
25 июня 19:00, Хард Рок Стэдиум
Мамелоди Сандаунз
Не начался
Флуминенсе
Клубный чемпионат мира. 3 тур
26 июня 01:00, Роуз Боул
Урава Ред Даймондс
Не начался
Монтеррей
Клубный чемпионат мира. 3 тур
26 июня 01:00, Lumen Field
Интер
Не начался
Ривер Плейт
Клубный чемпионат мира. 3 тур
26 июня 19:00, Ситрес Боул
Ювентус
Манчестер Сити
Клубный чемпионат мира. 3 тур
26 июня 19:00, Audi Field
Видад
Аль-Айн
Клубный чемпионат мира. 3 тур
27 июня 01:00, GEODIS Park
Аль-Хилаль
Пачука
Клубный чемпионат мира. 3 тур
27 июня 01:00, Lincoln Financial Field
Ред Булл
Реал Мадрид

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Статистика клубного ЧМ

Что теперь будет с «Торпедо»?12939 голосов
Оставят в РПЛпремьер-лига Россия
Накажут, скинут в лигу нижеВторая лига Б
Клуб умретБыть смертным
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
результаты
logoУрава Ред Даймондс
logoБотафого
logoРеал Мадрид
logoПалмейрас
logoЧелси
logoРед Булл Зальцбург
logoБенфика
logoРивер Плейт
logoЮвентус
logoИнтер Майами
logoОкленд Сити
logoАтлетико
logoИнтер
logoБавария
logoВидад
logoСиэтл Саундерс
logoУльсан ХД
logoФламенго
logoФлуминенсе
logoБоруссия Дортмунд
logoЭсперанс
logoПСЖ
logoМанчестер Сити
logoПорту
logoчемпионат мира среди клубов
logoАль-Айн
logoБока Хуниорс
logoМамелоди Сандаунс
logoАль-Хилаль
logoПачука
logoАль-Ахли Каир
logoЛос-Анджелес
logoМонтеррей
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