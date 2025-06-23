Клубный ЧМ. Групповой этап. «ПСЖ» сыграет с «Сиэтлом», «Атлетико» против «Ботафого»

Матчи 3-го тура пройдут на клубном чемпионате мира в США.

В понедельник «Сиэтл » встретится с «ПСЖ », «Атлетико » – с «Ботафого ».

Во вторник «Интер Майами » Лионеля Месси сыграет с «Аль-Ахли», «Бенфика » – с «Баварией».

В среду «Челси » проведет матч против «Эсперанса», дортмундская «Боруссия » – против «Ульсана».

В четверг «Интер» противостоит «Ривер Плейт », «Ювентус » встретится с «Манчестер Сити».

В пятницу «Реал» сыграет против «Ред Булл Зальцбург».

Клубный чемпионат мира

Групповой этап

3-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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