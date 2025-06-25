Нергор перейдет в «Арсенал» за 11 млн евро

Кристиан Нергор переходит в «Арсенал».

«Брентфорд » принял предложение «канониров» о трансфере норвежского полузащитника за 11 млн евро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо . В ближайшее время Нергор пройдет медицинское обследование в новом клубе.

Планируется, что в «Арсенале » Нергор заменит Томаса Парти, с которым, как сообщалось ранее, клуб не договорился о продлении контракта.

В минувшем сезоне АПЛ Нергор провел 34 матча, отметившись 5 голами и 4 ассистами. Подробную статистику датчанина можно найти здесь .