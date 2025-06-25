Нергор перейдет в «Арсенал» за 11 млн евро
Кристиан Нергор переходит в «Арсенал».
«Брентфорд» принял предложение «канониров» о трансфере норвежского полузащитника за 11 млн евро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. В ближайшее время Нергор пройдет медицинское обследование в новом клубе.
Планируется, что в «Арсенале» Нергор заменит Томаса Парти, с которым, как сообщалось ранее, клуб не договорился о продлении контракта.
В минувшем сезоне АПЛ Нергор провел 34 матча, отметившись 5 голами и 4 ассистами. Подробную статистику датчанина можно найти здесь.
Ювентус
Будет ничья
Манчестер Сити
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости