Винисиус посмеялся над решением судьи и получил желтую. Он пропустит матч с «Атлетиком» из-за перебора карточек и за «Реал» сыграет только против «Сити» 9 апреля

Теги Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Осасуна Ла Лига Лига чемпионов УЕФА дисквалификации судьи Хуан Мартинес Мунуэра Винисиус Жуниор Футбол

Винисиус Жуниор заработал автоматическую дисквалификацию в Ла Лиге.

23-летний бразильский форвард «Реала» получил желтую карточку в матче 29-го тура против «Осасуны» (2:1, перерыв), в котором он забил уже на 4-й минуте.

Винисиус получил предупреждение на 44-й минуте после того, как посмеялся над решением главного судьи Хуана Мартинеса Мунуэры.

Это пятая желтая карточка для Винисиуса в нынешнем чемпионате Испании. Таким образом, он пропустит следующий матч – домашний с «Атлетиком».

После паузы на игры сборных футболист сыграет только в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» в Мадриде 9 апреля.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

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74 комментария
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На сколько талантлив на столько и глуп
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Я, как фан Реала, хочу обратиться к Винисиусу
Винисиус, ты не много ли себе позволяешь вообще, 🤡?
То нытье из-за расизма постоянное(единственный черный игрок Реала, который получает расистские оскорбления), то поведение, которое приводит к тому, что в одном из двух самых важных матчей этого круга не сыграет из-за своего поведения
Просто уже достал
+55
-16
+39
Ой дураак…
+21
-3
+18
Ответ Дворовый футболист
Я, как фан Реала, хочу обратиться к Винисиусу Винисиус, ты не много ли себе позволяешь вообще, 🤡? То нытье из-за расизма постоянное(единственный черный игрок Реала, который получает расистские оскорбления), то поведение, которое приводит к тому, что в одном из двух самых важных матчей этого круга не сыграет из-за своего поведения Просто уже достал
Сейчас матч закончится, и Вини полезет на Спортс читать твоё обращение!
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Ответ Ashot Rager
Комментарий скрыт
Да там совсем чуть чуть
По крайней мере Рюдигер остро не реагирует на провокации, а этот как подросток какой-то
Пора Пересу перестать сопли жевать и посадить его на банку на пару матчей
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Мартышка и карточки.
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Ответ Ashot Rager
Комментарий скрыт
Просто у одного Вини нет яиц, чтобы вести себя как мужик.
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как это надоело уже, пора ему давно подзатрещин надавать
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Ответ skorpion n
красную надо было
плюсую, этого клоуна только так успокоить
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Дурак да, дурак
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постоянно из себя делает жертву, если ты жертва, то ты постоянно будешь лишать себя ответственности, обвиняю всех кроме себя
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Ответ Дворовый футболист
Я, как фан Реала, хочу обратиться к Винисиусу Винисиус, ты не много ли себе позволяешь вообще, 🤡? То нытье из-за расизма постоянное(единственный черный игрок Реала, который получает расистские оскорбления), то поведение, которое приводит к тому, что в одном из двух самых важных матчей этого круга не сыграет из-за своего поведения Просто уже достал
Ща, матч доиграюти Виниссиус прочитает твое обращение здесь в комментах, ага)
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А завтра будет ныть, что вокруг одни расисты🤣
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Вот и досмеялся (
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Ну, продолжайте потокать ему, скоро он начнет подставлять Реал в матчах с сильными соперниками. Получить жёлтую за разговоры перед принцыпиальным и важным матчем с Атлетиком это уже перебор и подстава. Я понимаю негатив других болельщиков к этому персонажу, ведь даже меня, фаната Реала он уже выкумаривает.
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+2
Ответ Дворовый футболист
Я, как фан Реала, хочу обратиться к Винисиусу Винисиус, ты не много ли себе позволяешь вообще, 🤡? То нытье из-за расизма постоянное(единственный черный игрок Реала, который получает расистские оскорбления), то поведение, которое приводит к тому, что в одном из двух самых важных матчей этого круга не сыграет из-за своего поведения Просто уже достал
Он обязательно прочитает твое сообщение и сделает выводы))
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люди за такое красную получают
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красную надо было
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Ну давайте кричать и защищать этого невоспитанного и недоделанного провокатора, который сам постоянно доказывает, что из джунгли… по этому весь мир его и ненавидит…
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Ответ Дворовый футболист
Да там совсем чуть чуть По крайней мере Рюдигер остро не реагирует на провокации, а этот как подросток какой-то Пора Пересу перестать сопли жевать и посадить его на банку на пару матчей
Так и есть ведь, что Винисиус просто подросток, когда как Рюдигер почти на 10 лет старше
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Молодец просто, подставил команду. Продавать его нужно куда-нибудь, а родриго в качестве подарка завернуть. Бразильцы атакующего плана после 26 уже с ярмарки едут. Некому в нынешнем Мадриде воспитывать Винисиуса, каждую неделю новый скандал связанный с Винисиусом
И Калафата из свое Бразилии вернуть, чтобы и другие рынки мониторил, а не сидел в Бразилии 24/7
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Ответ Дворовый футболист
Я не имел в виду грубость, там с Пепе и Рамосом никто не может конкурировать, я говорю про нытьё, которым просто поливает Винисиус общественность
Тогда извиняюсь, не так понял вас
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Ответ Buharoid
Мартышка и карточки.
Мартышка и карточ-ки
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Ответ Дворовый футболист
Я, как фан Реала, хочу обратиться к Винисиусу Винисиус, ты не много ли себе позволяешь вообще, 🤡? То нытье из-за расизма постоянное(единственный черный игрок Реала, который получает расистские оскорбления), то поведение, которое приводит к тому, что в одном из двух самых важных матчей этого круга не сыграет из-за своего поведения Просто уже достал
Человек очень много о себе думает…(
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Ответ Gelious
Даааааа? Так понимаю, выключали матч, когда Пепе пинал? Думаю, за чипосиками отходили, когда на видео с тренировки Рамос пинал одноклубников молодых. А как на поле у Реала между собой игроки срались? Когда же Бейл делал то, что делал, вы отбегали утюг выключить, угадал? Что? Марсело и Иско не только срались с тренером, но и с пузом играли? Пфффф, это не поведение, это не считается. Роналду выбивал контракт шантажом на поле, показывая, как несчастлив? Ой, ну, вы просто на работе были, не видели. В Реале люди даже пенальти, бывали, поделить не могли. Такое было всегда. Есть. Будет. В любой команде. Потому что это игра на самом высоком уровне, где кипят страсти. Каждый матч матерятся. Каждый матч срутся внутри команды или между командами. Винисиус же не влетает как минимум практически никогда со злости ногами. А лишь получает. Он вообще безобидный. Но вспыльчивый, чем пользуется соперник. Меня умиляет, что "фанаты" Реала при этом в матче, где соперник раскачивает его, играя пожестче против него, указывают на поведение Винисиуса, а не тех самых соперников. Ей Богу, вот как будто вы первый раз футбол глянули, что так выделяется для вас именно Винисиус
Я не имел в виду грубость, там с Пепе и Рамосом никто не может конкурировать, я говорю про нытьё, которым просто поливает Винисиус общественность
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Ответ Дворовый футболист
Я, как фан Реала, хочу обратиться к Винисиусу Винисиус, ты не много ли себе позволяешь вообще, 🤡? То нытье из-за расизма постоянное(единственный черный игрок Реала, который получает расистские оскорбления), то поведение, которое приводит к тому, что в одном из двух самых важных матчей этого круга не сыграет из-за своего поведения Просто уже достал
Слился специально , чтоб потом на конец сезона чистым выйти ,без карточек - стратегия элементарная - тем более Белингем выйдет уже
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Ответ Только Крылья
Ща, матч доиграюти Виниссиус прочитает твое обращение здесь в комментах, ага)
Ненамного нужно включить интеллект, чтобы понять, что я это не всерьез писал)
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Ответ Дилшод
да мне по#уй я здесь не собираюсь сдавать диктант как хочу так и пишу)
По бурной реакции и содержанию все понял)
Вопросов к вам нет)
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Ответ Большое сердце Неймара
Напомни
Там про насильника. Благо Гринвуд оказался адекватным. В первую очередь для себя
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Ответ Дворовый футболист
Я, как фан Реала, хочу обратиться к Винисиусу Винисиус, ты не много ли себе позволяешь вообще, 🤡? То нытье из-за расизма постоянное(единственный черный игрок Реала, который получает расистские оскорбления), то поведение, которое приводит к тому, что в одном из двух самых важных матчей этого круга не сыграет из-за своего поведения Просто уже достал
На спортсе то чего обращаться к нему,пиши где нибудь в другом месте,я не думаю что он тут тебя прочитает))
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