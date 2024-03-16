Винисиус посмеялся над решением судьи и получил желтую. Он пропустит матч с «Атлетиком» из-за перебора карточек и за «Реал» сыграет только против «Сити» 9 апреля

Винисиус Жуниор заработал автоматическую дисквалификацию в Ла Лиге.

23-летний бразильский форвард « » получил желтую карточку в матче 29-го тура против «Осасуны» (2:1, перерыв), в котором он забил уже на 4-й минуте.

получил предупреждение на 44-й минуте после того, как посмеялся над решением главного судьи .

Это пятая желтая карточка для Винисиуса в нынешнем чемпионате . Таким образом, он пропустит следующий матч – домашний с «Атлетиком».

После паузы на игры сборных футболист сыграет только в первом матче 1/4 финала чемпионов с «Манчестер Сити» в Мадриде 9 апреля.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.