Винисиус посмеялся над решением судьи и получил желтую. Он пропустит матч с «Атлетиком» из-за перебора карточек и за «Реал» сыграет только против «Сити» 9 апреля
Винисиус Жуниор заработал автоматическую дисквалификацию в Ла Лиге.
23-летний бразильский форвард «Реала» получил желтую карточку в матче 29-го тура против «Осасуны» (2:1, перерыв), в котором он забил уже на 4-й минуте.
Винисиус получил предупреждение на 44-й минуте после того, как посмеялся над решением главного судьи Хуана Мартинеса Мунуэры.
Это пятая желтая карточка для Винисиуса в нынешнем чемпионате Испании. Таким образом, он пропустит следующий матч – домашний с «Атлетиком».
После паузы на игры сборных футболист сыграет только в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» в Мадриде 9 апреля.
Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Винисиус, ты не много ли себе позволяешь вообще, 🤡?
То нытье из-за расизма постоянное(единственный черный игрок Реала, который получает расистские оскорбления), то поведение, которое приводит к тому, что в одном из двух самых важных матчей этого круга не сыграет из-за своего поведения
Просто уже достал
По крайней мере Рюдигер остро не реагирует на провокации, а этот как подросток какой-то
Пора Пересу перестать сопли жевать и посадить его на банку на пару матчей
И Калафата из свое Бразилии вернуть, чтобы и другие рынки мониторил, а не сидел в Бразилии 24/7
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