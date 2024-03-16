«Винисиус, умри!» скандировали фанаты «Осасуны». Вингер «Реала» после дубля приложил руку к уху и указал на трибуны
Болельщики «Осасуны» желали смерти Винисиусу Жуниору в игре с «Реалом».
«Реал Мадрид» на выезде обыграл «Осасуну» (4:2) в 29-м туре Ла Лиги. Вингер мадридцев сделал дубль и заработал пятую желтую карточку в сезоне, из-за которой он автоматически дисквалифицирован на один матч.
Крики «Винисиус, умри!» с трибун стадиона «Эль-Садар» попали в трансляцию Movistar.
Как утверждает As, кричалка использовалась фанатами хозяев еще до эмоциональной реакции бразильца на решение судьи Хуана Мартинеса Мунуэры зафиксировать фол игрока «Реала» на 44-й минуте. Винисиус засмеялся, за что и получил карточку.
После своего второго гола в матче Винисиус ответил болельщикам памплонцев – он посмотрел на трибуны, приложил руку к уху и указал на стадион. Фанаты снова бурно отреагировали.
OKDiario также сообщает, что по ходу матча болельщики «Осасуны» называли игрока «Реала» «дураком» или «болваном».
Потому что он чернокожий? Но в Реале есть Чуамени, Камавинга, Рюдигер, про них ничего не кричат.
Потому что он один из лучших дриблеров планеты и унижает соперников на поле? Роналдиньо в свое время обыгрывал команду соперника так, что даже Винисиусу не снилось, Рони аплодидировали даже фанаты соперников, а Вини даже свои болельщики терпеть не могут.
Винисиус сам должен понять, что он сам кузнец своего "счастья". Не провоцируй соперников и не ведись на провокации сам, но он либо слишком глупый что бы понять это, либо хочет всем что-то доказать.
Грустно будет потерять футболиста такого масштаба из-за его тараканов в голове.
Тогда будет стимул у местных найти виновников.
Поставить на деньги - лучший стимул.
Тогда и на других стадионах будут следить за своими болельщиками.
Им самим это доставляет удовольствие или чё?
Где-то тут бы рядом бегали поклонники фан уйди, но их не существует)
И опять потеря денег .
А потом и полиция посадит с десяток- другой самых отмороженных - и у тех у кого ещё осталось немного мозга просто заткнутся.
что-то не работает твоя схема
И только Винисиус. Интересно в ком проблема?!
его если где и хейтили, то только в ФИФЕ