«Винисиус, умри!» скандировали фанаты «Осасуны». Вингер «Реала» после дубля приложил руку к уху и указал на трибуны

Болельщики «Осасуны» желали смерти Винисиусу Жуниору в игре с «Реалом».

« » на выезде обыграл «Осасуну» (4:2) в 29-м туре . Вингер мадридцев сделал дубль и заработал пятую желтую карточку в сезоне, из-за которой он автоматически дисквалифицирован на один матч.

Крики «Винисиус, умри!» с трибун стадиона «Эль-Садар» попали в трансляцию Movistar.

Как утверждает As, кричалка использовалась фанатами хозяев еще до эмоциональной реакции бразильца на решение судьи зафиксировать фол игрока «Реала» на 44-й минуте. Винисиус засмеялся, за что и получил карточку.

После своего второго гола в матче Винисиус ответил болельщикам памплонцев – он посмотрел на трибуны, приложил руку к уху и указал на стадион. Фанаты снова бурно отреагировали.

OKDiario также сообщает, что по ходу матча болельщики «Осасуны» называли игрока «Реала» «дураком» или «болваном».