«Винисиус, умри!» скандировали фанаты «Осасуны». Вингер «Реала» после дубля приложил руку к уху и указал на трибуны

Теги Реал Мадрид Осасуна Ла Лига происшествия болельщики Эль-Садар Хуан Мартинес Мунуэра Винисиус Жуниор Футбол

Болельщики «Осасуны» желали смерти Винисиусу Жуниору в игре с «Реалом».

«Реал Мадрид» на выезде обыграл «Осасуну» (4:2) в 29-м туре Ла Лиги. Вингер мадридцев сделал дубль и заработал пятую желтую карточку в сезоне, из-за которой он автоматически дисквалифицирован на один матч.

Крики «Винисиус, умри!» с трибун стадиона «Эль-Садар» попали в трансляцию Movistar.

Как утверждает As, кричалка использовалась фанатами хозяев еще до эмоциональной реакции бразильца на решение судьи Хуана Мартинеса Мунуэры зафиксировать фол игрока «Реала» на 44-й минуте. Винисиус засмеялся, за что и получил карточку.

После своего второго гола в матче Винисиус ответил болельщикам памплонцев – он посмотрел на трибуны, приложил руку к уху и указал на стадион. Фанаты снова бурно отреагировали.

OKDiario также сообщает, что по ходу матча болельщики «Осасуны» называли игрока «Реала» «дураком» или «болваном».

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71 комментарий
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Как бы кто ни относился к нему, желать смерти могут только те, кто не имеет никакого отношения к понятию «человек», это слишком
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+67
Футболист шикарный, но почему его все так не любят?
Потому что он чернокожий? Но в Реале есть Чуамени, Камавинга, Рюдигер, про них ничего не кричат.
Потому что он один из лучших дриблеров планеты и унижает соперников на поле? Роналдиньо в свое время обыгрывал команду соперника так, что даже Винисиусу не снилось, Рони аплодидировали даже фанаты соперников, а Вини даже свои болельщики терпеть не могут.
Винисиус сам должен понять, что он сам кузнец своего "счастья". Не провоцируй соперников и не ведись на провокации сам, но он либо слишком глупый что бы понять это, либо хочет всем что-то доказать.
Грустно будет потерять футболиста такого масштаба из-за его тараканов в голове.
+57
-23
+34
Вменяемые люди такого делать не будут. Тут другого мнения быть не может.
+52
-31
+21
Раньше было противостояние Роналду и Месси, теперь Винисиус и фаны
+16
-1
+15
Ответ Nathan De Stavr
Футболист шикарный, но почему его все так не любят? Потому что он чернокожий? Но в Реале есть Чуамени, Камавинга, Рюдигер, про них ничего не кричат. Потому что он один из лучших дриблеров планеты и унижает соперников на поле? Роналдиньо в свое время обыгрывал команду соперника так, что даже Винисиусу не снилось, Рони аплодидировали даже фанаты соперников, а Вини даже свои болельщики терпеть не могут. Винисиус сам должен понять, что он сам кузнец своего "счастья". Не провоцируй соперников и не ведись на провокации сам, но он либо слишком глупый что бы понять это, либо хочет всем что-то доказать. Грустно будет потерять футболиста такого масштаба из-за его тараканов в голове.
потому что он нытик и ведётся на эти провокации,да и говорит много что Испанцы расисты
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Ответ Салесар
Да, это плохо, такого не стоит говорить. Но почему такая проблема только у винисиуса? Вся фанаты ла лиги не устраивали такой прием например Роналду или Неймару. Может быть ему просто стоит вести себя по-другому?
Может, а судьи кто? Те кто кричат расистские оскорбления, устраивает травлю и сейчас желают смерти? И за что? Просто потому что по их мнению ведёт себя неправильно, за собой пусть следят.
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Если есть запись на Movestar выкриков болельщиков Осасуны - почему не могут оштрафовать и закрыть стадион на пару игр ?
Тогда будет стимул у местных найти виновников.
Поставить на деньги - лучший стимул.
Тогда и на других стадионах будут следить за своими болельщиками.
+13
-3
+10
Капец и лига не может разобраться с этим что-ли?
Им самим это доставляет удовольствие или чё?
Где-то тут бы рядом бегали поклонники фан уйди, но их не существует)
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За оскорбления на стадионах, надо команду штрафовать
+8
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И этих Вини унизил на поле))
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Ответ Сергей Стес
если закроют стадионы на пару игр из-за Вини, то болельщики ещё больше возненавидят его и ему будет безопасно только на база Реала в Мадриде.
Только этим болельщикам придётся засунуть свою ненависть/злобу себе в задницу - их банально не будут пускать на стадион.
И опять потеря денег .
А потом и полиция посадит с десяток- другой самых отмороженных - и у тех у кого ещё осталось немного мозга просто заткнутся.
+6
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Ответ Сергей Стес
Комментарий удален модератором
Я думаю реал будет непротив если Винисиуса будут так каждый матч мотивировать на дубль 😂
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Ответ Игорь Новиков
Наверное, стоит. Но это этих людей никак не оправдывает. Вообще, не понимаю такой ненависти к человек все-го из-за каких-то кривляний.
Там не особо умные люди такое кричат, думать не их конек.
+3
0
+3
Ответ Nathan De Stavr
Футболист шикарный, но почему его все так не любят? Потому что он чернокожий? Но в Реале есть Чуамени, Камавинга, Рюдигер, про них ничего не кричат. Потому что он один из лучших дриблеров планеты и унижает соперников на поле? Роналдиньо в свое время обыгрывал команду соперника так, что даже Винисиусу не снилось, Рони аплодидировали даже фанаты соперников, а Вини даже свои болельщики терпеть не могут. Винисиус сам должен понять, что он сам кузнец своего "счастья". Не провоцируй соперников и не ведись на провокации сам, но он либо слишком глупый что бы понять это, либо хочет всем что-то доказать. Грустно будет потерять футболиста такого масштаба из-за его тараканов в голове.
А причём тут желание смерти и оскорбление по расовому признаку? Что же такого ужасного сделал этот парень, что его надо так оскорблять и желать ему смерти? Любители оправдать расизм и ксенофобию в его сторону давно не имеют никаких принципов, но всё же хотелось хоть в одном таком посте на этом ресурсе ксенофобов увидеть наконец ответ на такой простой вопрос.
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+3
Ну за это реально надо стадион банить. Радует, что он на это внимания не обращает и показывает классную игру
+3
0
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Уже надоело это новость. Удачи Вини
+11
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В итоге умерла сама Осасуна после дублета от бразильца)
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Как поменять ник, на "Вини,живи"!.
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Спровоцировал гаденыш забитым в соло голом.
+2
0
+2
Ответ Салесар
Так это фанаты, безымянная толпа, чего от них ждать? Они будут говорить как есть, а если их насильно затыкать, они будут назло еще больше делать. У винисиуса из этой ситуации один нормальный выход - перестать ныть и затыкать этой толпе рот своей игрой. Так со временем его станут уважать.
так он вроде толпе за обе щеки пихнул
что-то не работает твоя схема
+5
-3
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"Раз, два, три..." :)
+5
-3
+2
Ответ Тюменский медвежонок
Комментарий удален модератором
Ты думаешь старшие поколения умнее? Они давно уже по улицам ходят и многие из них как раз так и думают)
+2
0
+2
Ответ Forza
Комментарий удален модератором
Согласен, желать смерти это крайне низкий поступок
+4
-2
+2
Кто-то лает.. кто-то кладëт двушку.
+5
-4
+1
Ответ Салесар
Так это фанаты, безымянная толпа, чего от них ждать? Они будут говорить как есть, а если их насильно затыкать, они будут назло еще больше делать. У винисиуса из этой ситуации один нормальный выход - перестать ныть и затыкать этой толпе рот своей игрой. Так со временем его станут уважать.
Баны стадионов, личные и прочее, это все быстро утихомирится. Так же самого вини конечно успокоить что бы больше ничего не делал провоцирующего и все, это все решается на раз-два и отработано, по крайней мере в АПЛ.
+2
-1
+1
В прошлом сезоне на паре стадионов только такое было. В этом такое ощущение что буквально на каждом.
И только Винисиус. Интересно в ком проблема?!
+14
-13
+1
Ответ DAVID19-91
Невозможно такую толпу контролировать. Другое дело , что Вини сам нарывается. Не настолько конечно, чтобы ему такое кричали, но тот же Дембеле не слышал в свой адрес такие слова , хотя тоже обводил и играл на похожей позиции.
Дембеле за всю карьеру в Барсе не наиграл даже на один сезон Винисиуса
его если где и хейтили, то только в ФИФЕ
+1
0
+1
Ответ Денис Давыдов
Я думаю реал будет непротив если Винисиуса будут так каждый матч мотивировать на дубль 😂
Я не смотрю игры реала из за винисиуса. Смотреть его игру его выходки отвратительно да и футболист он на3с+ я даже косталома Пепе принимаю а от вини. Полное отвращение
+1
0
+1
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Только этим болельщикам придётся засунуть свою ненависть/злобу себе в задницу - их банально не будут пускать на стадион. И опять потеря денег . А потом и полиция посадит с десяток- другой самых отмороженных - и у тех у кого ещё осталось немного мозга просто заткнутся.
Так примерно и работает.
+1
0
+1
Ну механизм уже запустил сам Вини, и это не исправить... Уверен, что ему и одноклубники советовали вести себя как человек, и не дразнить публику, но смысла нет, Вини продолжает... Значит, он видит в этом ключ к популярности и центр внимания. Это ведь фанаты, дикая публика, ему ли не знать.
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