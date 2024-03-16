Игроки и тренеры сборной России проголосовали на выборах президента

Футболисты и тренеры сборной России проголосовали на выборах президента страны.

Вся команда посетила избирательный участок в Новогорске. Там же свои голоса отдали члены тренерского штаба молодежной сборной, сообщила пресс-служба РФС.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта.

21 марта сборная России проведет товарищеский матч с командой Сербии. 25-го команда Валерия Карпина встретится с Парагваем.

Фото: телеграм-канал РФС