Игроки и тренеры сборной России проголосовали на выборах президента

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Политика Футбол

Футболисты и тренеры сборной России проголосовали на выборах президента страны.

Вся команда посетила избирательный участок в Новогорске. Там же свои голоса отдали члены тренерского штаба молодежной сборной, сообщила пресс-служба РФС. 

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. 

21 марта сборная России проведет товарищеский матч с командой Сербии. 25-го команда Валерия Карпина встретится с Парагваем. 

Фото: телеграм-канал РФС

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43 комментария
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Я завтра схожу, где-нибудь в районе полудня
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+48
Валера, верим
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-4
+33
В этом году считаю, будут самые непредсказуемые выборы😀😀😀
+30
-4
+26
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
На текущий момент только твой комментарий упоминает полдень. Ловко ввернул.
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+15
Бюджетники и эстонец
+16
-3
+13
Ответ Ютубблог Голевой удар
Перспективная ветка
А что тут такого? Проголосовали и молодцы, чего бубнеть то
+14
-4
+10
Ответ Ебздрогыч
Я завтра схожу, где-нибудь в районе полудня
уважуха👍
+18
-9
+9
пусть потом не удивляются, что с ними играть никто не хочет🤣 бедненькие
+14
-6
+8
Ответ v.belorussky
Но помните: спорт и футбол у нас вне политики!!!
А какая связь? Спортсмены не должны голосовать на выборах, потому что они вне политики?)
+10
-4
+6
Ответ Leon Petov
Я на выборы никогда не ходил, но в этот раз точно пойду. За Даванкова голосовать. Кандидат от Каца
Даванков 🤝
+7
-4
+3
Ответ v.belorussky
Но помните: спорт и футбол у нас вне политики!!!
Они не в партию вступают, а всего лишь на выборы пошли поход на которые дан по закону каждому гражданину РФ.
+4
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+3
Ответ Ебздрогыч
Я завтра схожу, где-нибудь в районе полудня
Хорошее время, присоединюсь.
+1
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+1
Ответ Leon Petov
Я на выборы никогда не ходил, но в этот раз точно пойду. За Даванкова голосовать. Кандидат от Каца
а когда? завтра ближе к полудню?)))
+1
0
+1
Ответ Денис Давыдов
Очень разумный ход, чтобы нагнать народ к встрече оппозиции)
в любом случае это тупая акция, заранее обреченная на провал. Толпу теоретически можно собрать только около очень больших участков. В общем с такой "оппозицией" Путину не о чем беспокоиться, никто не сделал больше для укрепления его власти, чем дискредитировавшие либерализм беглые горе-"оппозиционеры"
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Ответ E_v_G_e_N
Путину нужно было сделать обращение к тем избирателям, кто собирается голосовать за него, прийти 17 марта в 12.00 на избирательные участки - тоже изящный способ обломать флешмоб)
Очень разумный ход, чтобы нагнать народ к встрече оппозиции)
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Ответ Pigmalion
>то надо быть последовательными И запретить спортсменам голосовать. Правильно!
У тебя голоса в голове или что ? Не надо ничего запрещать, просто показывать это не надо
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Ответ 134572784@vkontakte.ru
Пойти на выборы, я лично не считаю что сходить и проголосовать это плохо, но если они кричат что спорт вне политики, то надо быть последовательными
>то надо быть последовательными
И запретить спортсменам голосовать. Правильно!
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Ответ Pigmalion
Агитка чего? Даванкова?
Пойти на выборы, я лично не считаю что сходить и проголосовать это плохо, но если они кричат что спорт вне политики, то надо быть последовательными
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Ответ 134572784@vkontakte.ru
Можно это не выпячивать и не делать демонстративно, нам же не всю их жизнь освещают, но поход на выбор решил показать, однозначно это агитка спортивная
Агитка чего? Даванкова?
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Ответ Dizzod
На текущий момент только твой комментарий упоминает полдень. Ловко ввернул.
до него комментарий написали
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Лучшее время это в 12-00.
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В едином порыве.
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Молодцы – мужики!
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