Бельгийская фигуристка Хендрикс: «Мне повезло, что русские не выступают. Но я взяла бы больше медалей, будь фигурное катание абсолютно чистым»

Теги сборная России допинг Олимпиада-2022 сборная Бельгии женское катание Этери Тутберидзе Луна Хендрикс Камила Валиева Фигурное катание

Луна Хендрикс рассказала об отношении к недопуску российских фигуристов.

На данный момент россияне не участвуют в турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

– Мне повезло, что русские не выступают. Но ничего не могу с этим поделать. В конце концов, мне нужно обращать внимание на себя, ведь для попадания на подиум все равно нужно стараться.

– Отсутствие россиян не обесценивает ваши медали?

– Ситуация неоднозначная, но... Нет, это не так. Я понимаю, что взяла бы больше медалей, будь фигурное катание абсолютно чистым. Возьмем, к примеру, допинг-дело Валиевой. У трех россиянок, попадавших на подиум, был один и тот же тренер, и одну из них поймали [на допинге].

Мне всегда было интересно, как 14-летние могут обладать такой прыгучестью, но я всегда придерживалась презумпции невиновности. Когда я услышала о положительном тесте, то сначала не поверила.

В России фигурное катание имеет столь же большое значение, как у нас футбол. Я думала, что этих девочек так натренировали с раннего возраста, но, видимо, иногда играют роль и другие вещи. Но я не говорю, что среди них нет чистых. Разумеется, есть и чистые русские, которые лучше меня.

– Валиевой пришлось лишиться титула чемпионки Европы-2022, то есть вы переместились с четвертого места на третье. Это вас обрадовало?

– Это могло стать моей первой медалью на крупных турнирах. К сожалению, момент упущен. Вдобавок я еще не получила эту медаль, и если это произойдет, то я хотела бы посвятить ее чистому спорту.

– Валиева узнала о положительном тесте во время зимних Игр в Пекине. После неудачного выступления в произвольной программе она расплакалась, а тренер отчитала ее на глазах у всего мира.

– Таков русский менталитет, никакого сочувствия. У нас такое невозможно представить. Я бы вообще не смогла с этим справиться, – сказала чемпионка Европы-2024 бельгийка Хендрикс.

«Испугалась, что скажут тренеры. И сдалась». Исповедь Валиевой о срыве на Олимпиаде и допинге

116 комментариев
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Прыгучестью, Луна, как раз 14-летние и обладают. Странно этого не понимать. Твоя же соотечественница тебя перепрыгала в 15.
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В прошлый раз Луна осталась без золота Европы, когда наговаривала на наших девочек! Сейчас надеюсь, останется вообще без пьедестала!!!
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Ну так ты и получила медаль ЧЕ 22 после того, как Ками лишили золота. А еще какие медали ты бы выиграла, Луна? Остальные наши спортсменки были чистыми. Обидно, что даже в родной Бельгии журналист намекает тебе, что без русских ты никто? Твои набросы - клевета, Луна.
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Луна, ты прикидываешься ветошью, или на самом деле?
Наши не выступают сейчас в турнирах ISU по другой причине.
Любая другая наша девочка из последней разминки ЧР тебя сможет обойти и без Валиевой.
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Нет предела человеческой мерзости
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Взяла бы, взяла бы... На выставке чихуахуа.
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Секс-бомба, так глупа, что не поняла, журналист стебается над ней
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Вот это ЧСВ.
И ещё клевета без доказательства, при этом говорит о презумция невиновности.
Хммм-да.
Бумеранг существует, Луна.
Будь осторожно 😉🙃
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+20
>и одну из них поймали
А всех остальных участников Олимпиады не поймали.
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"– Я понимаю, что взяла бы больше медалей, будь фигурное катание абсолютно чистым."
Поймали одну, но намекает на трёх, потому что у них тренер один((
Когда и в каком месте ты бы взяла "больше медалей" , если бы помимо японок выступали бы ещё и наши девочки?!
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+19
Поверь, Луна, не было бы у тебя больше медалей. Не Валиева так Туктамышева, не Туктамышева так еще кто из первой двадцадки ЧР
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-2
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Ой, при такой слабой нервной системе и без ужасных русских ничего бы она не выиграла. Вот сейчас наших нет, что мешает завоевать абсолютно все титулы? Нет, даже ЧЕ в прошлом году не выиграла, в этом не особо уверена была.
+16
-2
+14
Ответ SALMON
Комментарий скрыт
Она обвинила других чистых спорменок в употреблении допинга это клевета и за такое надо наказывать.
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+13
Омерзительно.
+13
-2
+11
Я просто напомню, что этой **** наши деньги собирали, чтобы она на ОИ поехала)
+15
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Черный пиар тоже пиар? Какая же она жалкая!

Пытается привлечь к себе внимание через набросы на русских фигуристок, сама то по себе она не интересна, только и может, что голой задницей трясти да своим грузным телесом.

Нормальная бы фигуристка ответила, что я это не комментирую, это меня не касается, есть ли вопросы, касающиеся меня.
+10
-1
+9
Ответ Сергей Лепехин
Секс-бомба, так глупа, что не поняла, журналист стебается над ней
То что глупа согласен, но где тут секс-бомба? Так, холостой патрончик
+15
-6
+9
А будь фигурное катание честным, то ЧЕ 2024 выиграла бы Нина, а ты, Луна, была бы на 3-м месте)
+9
-1
+8
Просто у кое-кого очень большая п.па, которой ни в жисть не победить гравитацию. И ни Камила, ни другие тут не причем.
+8
-1
+7
Ответ asusp527
А я сразу знала, что допинг у Валиевой, и не удвилась ничуть.
Вы не знали, вы предполагали. Это разные вещи
+7
0
+7
Вот так допинг Валиевой бросил тень на всех российских фигуристов
+13
-6
+7
Это говорят стероидные европейские спортсменки
+9
-2
+7
Вот и открылась твоя сущность, девочка
+12
-5
+7
Смешно. Луна взяла б больше медалей, ага
+12
-5
+7
С одной стороны - некоторая логика в её словах есть.
С другой стороны, ныне, в вопросах допинга - все ведь в лотерею играют. Абсолютно чистых и нет. Плюс различные "факторы случайности".
Поэтому те спортсмены, которые поумнее - не обвиняют соперников бездоказательно.
Ибо завтра легко и у тебя что-то может обнаружиться...
И примеров достаточно - теннисистка, которая больше всех прохаживалась по Шараповой за мельдоний - потом сама была дисквалифицирована. Не помню фамилию.
+6
0
+6
Вот Луна Хендрикс и показала своё истинное лицо! Впрочем, полтора года назад она уже делала такие заявления.
+6
0
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Как мерзопакостно звучит желание выступать без российских спортсменов для получения большего количества медалей.
+7
-2
+5
Тяжело быть зашореной Бельгийкой. Иногда кажется что у них просто отсутствует мозг.
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Уровень Хендрикс - конец первой десятки чемпионата России. Слишком многих россиянок пришлось бы дисквалифицировать, чтобы Луна добралась до медалей.
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ты взяла бы больше медалей, если бы пила меньше пива
+7
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