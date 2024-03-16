Бельгийская фигуристка Хендрикс: «Мне повезло, что русские не выступают. Но я взяла бы больше медалей, будь фигурное катание абсолютно чистым»

Луна Хендрикс рассказала об отношении к недопуску российских фигуристов.

На данный момент россияне не участвуют в турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

– Мне повезло, что русские не выступают. Но ничего не могу с этим поделать. В конце концов, мне нужно обращать внимание на себя, ведь для попадания на подиум все равно нужно стараться.

– Отсутствие россиян не обесценивает ваши медали?

– Ситуация неоднозначная, но... Нет, это не так. Я понимаю, что взяла бы больше медалей, будь фигурное катание абсолютно чистым. Возьмем, к примеру, допинг-дело Валиевой. У трех россиянок, попадавших на подиум, был один и тот же тренер, и одну из них поймали [на допинге].

Мне всегда было интересно, как 14-летние могут обладать такой прыгучестью, но я всегда придерживалась презумпции невиновности. Когда я услышала о положительном тесте, то сначала не поверила.

В России фигурное катание имеет столь же большое значение, как у нас футбол. Я думала, что этих девочек так натренировали с раннего возраста, но, видимо, иногда играют роль и другие вещи. Но я не говорю, что среди них нет чистых. Разумеется, есть и чистые русские, которые лучше меня.

– Валиевой пришлось лишиться титула чемпионки Европы-2022, то есть вы переместились с четвертого места на третье. Это вас обрадовало?

– Это могло стать моей первой медалью на крупных турнирах. К сожалению, момент упущен. Вдобавок я еще не получила эту медаль, и если это произойдет, то я хотела бы посвятить ее чистому спорту.

– Валиева узнала о положительном тесте во время зимних Игр в Пекине. После неудачного выступления в произвольной программе она расплакалась, а тренер отчитала ее на глазах у всего мира.

– Таков русский менталитет, никакого сочувствия. У нас такое невозможно представить. Я бы вообще не смогла с этим справиться, – сказала чемпионка Европы-2024 бельгийка Хендрикс.

«Испугалась, что скажут тренеры. И сдалась». Исповедь Валиевой о срыве на Олимпиаде и допинге