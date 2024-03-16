Бельгийская фигуристка Хендрикс: «Мне повезло, что русские не выступают. Но я взяла бы больше медалей, будь фигурное катание абсолютно чистым»
Луна Хендрикс рассказала об отношении к недопуску российских фигуристов.
На данный момент россияне не участвуют в турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).
– Мне повезло, что русские не выступают. Но ничего не могу с этим поделать. В конце концов, мне нужно обращать внимание на себя, ведь для попадания на подиум все равно нужно стараться.
– Отсутствие россиян не обесценивает ваши медали?
– Ситуация неоднозначная, но... Нет, это не так. Я понимаю, что взяла бы больше медалей, будь фигурное катание абсолютно чистым. Возьмем, к примеру, допинг-дело Валиевой. У трех россиянок, попадавших на подиум, был один и тот же тренер, и одну из них поймали [на допинге].
Мне всегда было интересно, как 14-летние могут обладать такой прыгучестью, но я всегда придерживалась презумпции невиновности. Когда я услышала о положительном тесте, то сначала не поверила.
В России фигурное катание имеет столь же большое значение, как у нас футбол. Я думала, что этих девочек так натренировали с раннего возраста, но, видимо, иногда играют роль и другие вещи. Но я не говорю, что среди них нет чистых. Разумеется, есть и чистые русские, которые лучше меня.
– Валиевой пришлось лишиться титула чемпионки Европы-2022, то есть вы переместились с четвертого места на третье. Это вас обрадовало?
– Это могло стать моей первой медалью на крупных турнирах. К сожалению, момент упущен. Вдобавок я еще не получила эту медаль, и если это произойдет, то я хотела бы посвятить ее чистому спорту.
– Валиева узнала о положительном тесте во время зимних Игр в Пекине. После неудачного выступления в произвольной программе она расплакалась, а тренер отчитала ее на глазах у всего мира.
– Таков русский менталитет, никакого сочувствия. У нас такое невозможно представить. Я бы вообще не смогла с этим справиться, – сказала чемпионка Европы-2024 бельгийка Хендрикс.
«Испугалась, что скажут тренеры. И сдалась». Исповедь Валиевой о срыве на Олимпиаде и допинге
Наши не выступают сейчас в турнирах ISU по другой причине.
Любая другая наша девочка из последней разминки ЧР тебя сможет обойти и без Валиевой.
И ещё клевета без доказательства, при этом говорит о презумция невиновности.
Хммм-да.
Бумеранг существует, Луна.
Будь осторожно 😉🙃
А всех остальных участников Олимпиады не поймали.
Поймали одну, но намекает на трёх, потому что у них тренер один((
Когда и в каком месте ты бы взяла "больше медалей" , если бы помимо японок выступали бы ещё и наши девочки?!
Пытается привлечь к себе внимание через набросы на русских фигуристок, сама то по себе она не интересна, только и может, что голой задницей трясти да своим грузным телесом.
Нормальная бы фигуристка ответила, что я это не комментирую, это меня не касается, есть ли вопросы, касающиеся меня.
С другой стороны, ныне, в вопросах допинга - все ведь в лотерею играют. Абсолютно чистых и нет. Плюс различные "факторы случайности".
Поэтому те спортсмены, которые поумнее - не обвиняют соперников бездоказательно.
Ибо завтра легко и у тебя что-то может обнаружиться...
И примеров достаточно - теннисистка, которая больше всех прохаживалась по Шараповой за мельдоний - потом сама была дисквалифицирована. Не помню фамилию.