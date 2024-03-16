Вячеслав Колосков: «У меня пенсия – 50 тысяч рублей. Была 40, потом 45, с февраля – 50. Знаю тысячи людей, живущих только на пенсию, у большинства нет приработка, загашника. Ну и что?! Живут же»

Теги премьер-лига Россия РФС Вячеслав Колосков Евгений Ловчев деньги Футбол

Вячеслав Колосков назвал свою пенсию.

Почетный президент РФС отреагировал на слова экс-футболиста «Спартака» Евгения Ловчева, который раскритиковал размеры пенсии.

– Ловчев сказал, что на 30 тысяч сложно прожить? Не надо принимать на слово все, что говорит Евгений Серафимович. Ловчев — богатый человек, не побоюсь этого слова. У него есть манера такая — прикинуться сиротой казанской. Сколько заслужил, столько и получает!

– Можете рассказать про свою пенсию?

– У меня пенсия – 50 тысяч рублей. Она была 40, потом 45, а с февраля выросла до 50. Но я 16 лет руководил управлением футбола и хоккея спорткомитета СССР. У меня не просто выслуга лет, но и государственный срок есть.

Реально ли прожить только на пенсию? Живут же десятки миллионов людей на пенсию. Я знаю тысячи людей, которые живут исключительно на пенсию. У абсолютного большинства нет же какого-то приработка или загашника. Много людей живут на одну пенсию. Ну и что?! Живут же, — сказал Колосков.

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61 комментарий
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полагаю, у "абсолютного большинства" не только нет приработка или загашника, но и пенсия далеко не 50 тысяч рублей.
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У абсолютного большинства пенсионеров пенсия не превышает 15-20 т.р.
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Видел его в Кисловодске, чистый барин, очень холеный. На нем одежды было тыщ на 500, кроссовки Луи Виттон и спорт костюм Лоро Пьяна
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Правильное слово "выживают"
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+20
Есть люди с зп 20 т.р, и что, живут же, чего бухтите?!
+20
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+19
Они настолько отбитые, что упускают даже возможность промолчать по теме, на которую им говорить-то стыдно должно быть.
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Ответ Ростовский
Комментарий скрыт
Отличный ориентир для Василича
+20
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
У абсолютного большинства пенсионеров пенсия не превышает 15-20 т.р.
даже от 11 до 15 точнее
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Можно даже ещё поднять пенсионный возраст. Живут же...
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0
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Ответ Ростовский
Комментарий скрыт
А во многих живут на доллар в день и пьют из лужи. И ничего, живут же!
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Ответ Ростовский
Комментарий скрыт
Отличная отмазка для властей, реально
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Д...б
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Ответ Михо
Видел его в Кисловодске, чистый барин, очень холеный. На нем одежды было тыщ на 500, кроссовки Луи Виттон и спорт костюм Лоро Пьяна
В своё время сидел на должности. "Туда -сюда " и живёт как аристократ
+6
0
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вот же человек на букву М! Олицетворение всей нашей власти "Много людей живут на одну пенсию. Ну и что?! Живут же" У нас в Карелии сейчас у многих выходящих на пенсию 14-16 тысяч выходит и коммуналка по 8-10 тысяч в месяц. Ну и что. живут же....
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василич сказал,что кто получает 17 тысяч-это средний класс,хорошо живем.
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У простых людей пенсия настолько мизерная, что до сих пор работают.
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Бессребреник.. Сейчас заплачу..
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Ответ Михо
Видел его в Кисловодске, чистый барин, очень холеный. На нем одежды было тыщ на 500, кроссовки Луи Виттон и спорт костюм Лоро Пьяна
Ну он гос. срок тянул. Говорите же, звёзды на плечах.
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сытый голодного не вразумеет
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Живут? Может выживают, существуют?
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скорее выживают
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У него вилла на Рублево-Успенском на десятки миллионов долларов——и он о пенсии разглагольствует(
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Ответ Kuznets 09
Скинь ради интереса эту вакансию на профессиональную специальность за двадцатку ЗП.
гугли "ведущий эксперт министерства калужской области", неважно какого)
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Помнится, когда повышали пенсионный возраст, аккурат после прошлых выборов, называли причиной то, что нужно обеспечить пенсионерам достойную пенсию. Обеспечили?)
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А мне за 60, но пенсию не плотют. Благодаря таким колосковым-путиным еще пяток лет ждать.
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Молчал бы лучше. Вместе с Ловчевым.
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Скорее выживают, а не живут. Так как мы тут сидим, рабочие люди, с приличными ЗП и то не то, чтоыб прям шикуем. А ведь у нас ЗП раз в 10 больше, чем эти пенсии.
Простите, но элементарно нормально кушать хорошо и регулярно, стоит не мало. У меня тысяч 40 в месяц на одного уходит и это не шик, это просто достаточно нормальное питание. Сорян, но при пенсиях в 20к, где тебе надо всё на свете оплатить, а ещё часто лекарства дорогие купить, говорить о жизни не приходится. Это реально грань выживания.
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Какой смысл спрашивать про пенсию у человека , который сколотил миллионное состояние в бытность чиновника? Вы ещё у какого нибудь Сечина поинтересуйтесь лет через 10,про его пенсию, когда он зарабатывает официально 5 млн в день
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Выживают
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А ведь и вправду золотой ты человек, Вячеслав Иванович. И голова у тебя золотая, и руки золотые у тебя, и... Только не надо ####### тысячу он знает. Почему не три? У людей пенсии мягко говоря мизерные и мягко говоря, не хватает
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