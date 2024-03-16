Вячеслав Колосков: «У меня пенсия – 50 тысяч рублей. Была 40, потом 45, с февраля – 50. Знаю тысячи людей, живущих только на пенсию, у большинства нет приработка, загашника. Ну и что?! Живут же»
Вячеслав Колосков назвал свою пенсию.
Почетный президент РФС отреагировал на слова экс-футболиста «Спартака» Евгения Ловчева, который раскритиковал размеры пенсии.
– Ловчев сказал, что на 30 тысяч сложно прожить? Не надо принимать на слово все, что говорит Евгений Серафимович. Ловчев — богатый человек, не побоюсь этого слова. У него есть манера такая — прикинуться сиротой казанской. Сколько заслужил, столько и получает!
– Можете рассказать про свою пенсию?
– У меня пенсия – 50 тысяч рублей. Она была 40, потом 45, а с февраля выросла до 50. Но я 16 лет руководил управлением футбола и хоккея спорткомитета СССР. У меня не просто выслуга лет, но и государственный срок есть.
Реально ли прожить только на пенсию? Живут же десятки миллионов людей на пенсию. Я знаю тысячи людей, которые живут исключительно на пенсию. У абсолютного большинства нет же какого-то приработка или загашника. Много людей живут на одну пенсию. Ну и что?! Живут же, — сказал Колосков.
Простите, но элементарно нормально кушать хорошо и регулярно, стоит не мало. У меня тысяч 40 в месяц на одного уходит и это не шик, это просто достаточно нормальное питание. Сорян, но при пенсиях в 20к, где тебе надо всё на свете оплатить, а ещё часто лекарства дорогие купить, говорить о жизни не приходится. Это реально грань выживания.