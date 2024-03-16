Вячеслав Колосков: «У меня пенсия – 50 тысяч рублей. Была 40, потом 45, с февраля – 50. Знаю тысячи людей, живущих только на пенсию, у большинства нет приработка, загашника. Ну и что?! Живут же»

Вячеслав Колосков назвал свою пенсию.

Почетный президент РФС отреагировал на слова экс-футболиста «Спартака» Евгения Ловчева, который раскритиковал размеры пенсии.

– Ловчев сказал, что на 30 тысяч сложно прожить? Не надо принимать на слово все, что говорит Евгений Серафимович. Ловчев — богатый человек, не побоюсь этого слова. У него есть манера такая — прикинуться сиротой казанской. Сколько заслужил, столько и получает!

– Можете рассказать про свою пенсию?

– У меня пенсия – 50 тысяч рублей. Она была 40, потом 45, а с февраля выросла до 50. Но я 16 лет руководил управлением футбола и хоккея спорткомитета СССР. У меня не просто выслуга лет, но и государственный срок есть.

Реально ли прожить только на пенсию? Живут же десятки миллионов людей на пенсию. Я знаю тысячи людей, которые живут исключительно на пенсию. У абсолютного большинства нет же какого-то приработка или загашника. Много людей живут на одну пенсию. Ну и что?! Живут же, — сказал Колосков.