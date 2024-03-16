Кейн забил 31 гол в дебютном сезоне Бундеслиги и побил рекорд Зеелера. Это его рекорд в лигах – он забивал 30 мячей за «Тоттенхэм»

Теги Бавария Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия бундеслига Германия Тоттенхэм Уве Зеелер рекорды Дармштадт Харри Кейн Футбол

Харри Кейн побил рекорд Бундеслиги по голам в дебютный сезон.

30-летний форвард сборной Англии забил гол и сделал результативный пас в матче 26-го тура Бундеслиги против «Дармштадта» (3:1, второй тайм).

Таким образом, Кейн забил 31-й гол в 26 матчах в дебютном для себя сезоне чемпионата Германии.

Англичанин побил рекорд Уве Зеелера, который, выступая за «Гамбург», отличился 30 раз в чемпионате-1963/64 – это был первый розыгрыш в новом формате.

Кроме того, 31 гол – рекорд для Кейна в чемпионатах за один сезон. Ранее он дважды забивал по 30 мячей в составе «Тоттенхэма».

Подробная статистика выступлений Харри доступна здесь.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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48 комментариев
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Игрок десяти сезонов
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Просто шикарнейший трансфер.
Выполняет свою работу на все 200 процентов.
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Вообще сомнений в нем не было, забивать за ТТХ 30 намного сложней
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Не понимаю людей, что даже в шутку говорят о проклятие Кейна, учитывая, сколько пользы он приносит клубу. Просто опять не везёт, а Байер выдаёт лучший сезон в истории.
+26
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+24
Ответ Уладзіслаў Рабіч
Комментарий скрыт
А что ему выбрать надо было? Манчестер Юнайтед? Или сидеть до конца карьеры в Тоттенхэме?
+20
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+19
Надеюсь ещё сможет выиграть трофеи
+11
-1
+10
Разница между АПЛ и Бундеслигой буквально в одном сезоне Кейна. Никто не сомневался в его бомбардирских качествах, но насколько же легко все идет в доминирующем клубе и с более низким сопротивлением! Рукой подать до рекорда с первой попытки.
+12
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+9
Ответ Plamen
А какой рекорд за сезон по годам в бундеслиге?
41 гол - Левандовски сезон 20/21
+8
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Ответ Alexander Marakhovsky
Игрок десяти сезонов
Игрок одного сезона. Сезон 10.
+8
0
+8
еще 10 точно положит до конца сезона. Арсеналу парочку накинет по доброй традиции
+8
-2
+6
Ответ Акер
Не понимаю людей, что даже в шутку говорят о проклятие Кейна, учитывая, сколько пользы он приносит клубу. Просто опять не везёт, а Байер выдаёт лучший сезон в истории.
Да это ещё не так обидно, как то, что люди смотря на подвиги Кейна забывают про Мусиалу, который играет лучше всяких Фоденов из Манчестер Сити
+11
-6
+5
Ответ Cyle Rayner
Фоден получше будет
Разве что в командных достижениях, влияния на игру у Мусиалы гораздо больше
+4
-1
+3
Ответ Cearvm
Разница между АПЛ и Бундеслигой буквально в одном сезоне Кейна. Никто не сомневался в его бомбардирских качествах, но насколько же легко все идет в доминирующем клубе и с более низким сопротивлением! Рукой подать до рекорда с первой попытки.
Разница между АПЛ и Бундеслигой буквально в одном сезоне Холланда. Никто не сомневался в его бомбардирских качествах, но насколько же легко все идет в доминирующем клубе и с более низким сопротивлением! Побил рекорд с первой попытки.
+5
-3
+2
Ответ alexis2020
Эх, а ведь кто-то из пары Бавария - Арсенал вылетит. Две любимые команды
за то один из них точно будеть в полуфинале
+2
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+2
Ну если ты за средненький ТТХ в АПЛ тридцатку кладешь, то уж в Бундеслиге за Баварию настрелять столько вообще не должно быть проблем. И впереди еще много игр, перепишет все свои рекорды.
+1
0
+1
А какой рекорд за сезон по годам в бундеслиге?
+1
0
+1
Эх, а ведь кто-то из пары Бавария - Арсенал вылетит. Две любимые команды
+1
0
+1
унизит Арсенал в элче
+2
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И чё? (Царь)
+1
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В этом году Золотую бутсу , в следующем Бундеслигу возьмёт.
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Да это ещё не так обидно, как то, что люди смотря на подвиги Кейна забывают про Мусиалу, который играет лучше всяких Фоденов из Манчестер Сити
У Фодена в АПЛ статистика лучше чем у Мусиалы в Бундеслиге.
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Ответ Logan in
у Мусиалы на 3 голевых действия меньше, но и на 800 минут меньше. По сути сыграл на 9 матчей меньше, так что спорно
У Мусиалы 12+7 за 2300минут во всех турнирах.
У Фодена 18+10 за 3150минут.
У Сака 16+15 за 3000минут.
И ещё уровень чемпионатов всё же разный.
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Так заказать, звезда, но не в общепринятых масштабах. Остается хорошим большим скорером
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Ответ Logan in
Речь шла про чемпионаты
Сравнивать разные лиги не объективно.
Лучше сравнивать по играм в ЛЧ тогда.
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Я как человек, болеющий за Баварию могу на все 200% процентов опровергнуть твой довод касаемо Киммиха, ты просто посмотри на то как смело играет Мусиала, буквально в каждом эпизоде пытается выжить максимум, а его слаломы это нечто, напомянают игру Марадоны.
Да мне нравится его дриблинг но это зачастую заканчивается ударом в молоко.
На чемпионате мира в Катаре он в каждом Матче накручивал защитников а потом принимал дурацкое решение.
Мне поэтому нравится игра Сака и Фодена они идут в дриблинг только когда это лучший вариант развития атаки хотя у них он тоже хорош,не настолько как у Джамаля конечно.
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Ответ Акер
Не понимаю людей, что даже в шутку говорят о проклятие Кейна, учитывая, сколько пользы он приносит клубу. Просто опять не везёт, а Байер выдаёт лучший сезон в истории.
Это ли не проклятие?
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Ответ Фанат спорта01
У Мусиалы 12+7 за 2300минут во всех турнирах. У Фодена 18+10 за 3150минут. У Сака 16+15 за 3000минут. И ещё уровень чемпионатов всё же разный.
Речь шла про чемпионаты
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Ответ Фанат спорта01
Я не смотрю Бундеслигу,но по матчам Баварии в ЛЧ могу сказать что главный игрок Баварии в атаке это Кейн,а в центре киммих хоть он в плохой форме относительно своего уровня.
Я как человек, болеющий за Баварию могу на все 200% процентов опровергнуть твой довод касаемо Киммиха, ты просто посмотри на то как смело играет Мусиала, буквально в каждом эпизоде пытается выжить максимум, а его слаломы это нечто, напомянают игру Марадоны.
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Хорошо, частично я согласен, у Фодена статистика щас и вправду получше, но почему то ты щас забыл ещё упомянуть тот факт, что Мусиала на данный момент главный игрок Баварии почти во всём(кроме забивания голов естественно).
Я не смотрю Бундеслигу,но по матчам Баварии в ЛЧ могу сказать что главный игрок Баварии в атаке это Кейн,а в центре киммих хоть он в плохой форме относительно своего уровня.
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Но при этом Мусиала играет за довольно турбулентную Баварию, + как я и говорил влияния на игру у Джамала выше, в Сити же всю погоду делает Родри во многом.(КДБ не стал упомянать, т.к он ещё явно не обрёл свою лучшую форму)
Родри делает игру в центре,а Фоден сейчас главный игрок в атаке Сити.
Не считая 2последних игр у Мусиалы вообще всего лишь 7+2 и 2+1 в ЛЧ.
Для сравнения Фоден и Сака
11+7 и 13+9 в АПЛ
4+3 и 3+4 в ЛЧ.
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