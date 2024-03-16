Кейн забил 31 гол в дебютном сезоне Бундеслиги и побил рекорд Зеелера. Это его рекорд в лигах – он забивал 30 мячей за «Тоттенхэм»

Харри Кейн побил рекорд Бундеслиги по голам в дебютный сезон.

30-летний форвард сборной Англии забил гол и сделал результативный пас в матче 26-го тура Бундеслиги против « » (3:1, второй тайм).

Таким образом, Кейн забил 31-й гол в 26 матчах в дебютном для себя сезоне чемпионата Германии.

Англичанин побил рекорд Уве Зеелера, который, выступая за «Гамбург», отличился 30 раз в чемпионате-1963/64 – это был первый розыгрыш в новом формате.

Кроме того, 31 гол – рекорд для Кейна в чемпионатах за один сезон. Ранее он дважды забивал по 30 мячей в составе «Тоттенхэма».

Подробная статистика выступлений доступна здесь.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.