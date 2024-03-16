Кейн забил 31 гол в дебютном сезоне Бундеслиги и побил рекорд Зеелера. Это его рекорд в лигах – он забивал 30 мячей за «Тоттенхэм»
Харри Кейн побил рекорд Бундеслиги по голам в дебютный сезон.
30-летний форвард сборной Англии забил гол и сделал результативный пас в матче 26-го тура Бундеслиги против «Дармштадта» (3:1, второй тайм).
Таким образом, Кейн забил 31-й гол в 26 матчах в дебютном для себя сезоне чемпионата Германии.
Англичанин побил рекорд Уве Зеелера, который, выступая за «Гамбург», отличился 30 раз в чемпионате-1963/64 – это был первый розыгрыш в новом формате.
Кроме того, 31 гол – рекорд для Кейна в чемпионатах за один сезон. Ранее он дважды забивал по 30 мячей в составе «Тоттенхэма».
Подробная статистика выступлений Харри доступна здесь.
Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
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У Фодена 18+10 за 3150минут.
У Сака 16+15 за 3000минут.
И ещё уровень чемпионатов всё же разный.
Лучше сравнивать по играм в ЛЧ тогда.
На чемпионате мира в Катаре он в каждом Матче накручивал защитников а потом принимал дурацкое решение.
Мне поэтому нравится игра Сака и Фодена они идут в дриблинг только когда это лучший вариант развития атаки хотя у них он тоже хорош,не настолько как у Джамаля конечно.
Не считая 2последних игр у Мусиалы вообще всего лишь 7+2 и 2+1 в ЛЧ.
Для сравнения Фоден и Сака
11+7 и 13+9 в АПЛ
4+3 и 3+4 в ЛЧ.