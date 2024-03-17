Йоханнес Бо взял пятый Большой хрустальный глобус в карьере, опередив Пуаре и Ульриха. Больше только у Фуркада и Бьорндалена

Йоханнес Бо стал обладателем Большого хрустального глобуса 5-й раз в карьере.

Сегодня норвежский биатлонист выиграл пасьют на этапе Кубка мира в Кэнморе и досрочно обеспечил себе победу в общем зачете соревнований.

Таким образом, по количеству побед в тотале Йоханнес опередил француза Рафаэля Пуаре и немца Франка Ульриха, которые завоевывали Кубок мира по 4 раза.

Чаще побеждали только норвежец Уле Эйнар Бьорндален (6) и француз Мартен Фуркад (7). Среди женщин рекорд принадлежит шведке Магдалене Форсберг (6).