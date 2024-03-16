❄️ Лыжи. Кубок мира. Нисканен выиграла «разделку» на 10 км классикой, Матинтало – 2-я, Сундлинг – 3-я
Финская лыжница Нисканен выиграла «разделку» классикой на Кубке мира в Фалуне.
Кубок мира по лыжным гонкам-2023/24
12-й этап
Фалун, Швеция
10 км, раздельный старт, классический стиль
Женщины
1. Кертту Нисканен (Финляндия) – 30.01,3
2. Йоханна Матинтало (Финляндия) – 4,2
3. Йонна Сундлинг (Швеция) – 10,0
4. Тереза Штадлобер (Австрия) – 12,9
5. Джесси Диггинс (США) – 23,1
6. Виктория Карл (Германия) – 26,3
7. Хайди Венг (Норвегия) – 31,8
8. Эбба Андерссон (Швеция) – 44,5
9. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 50,1
10. Катарина Хенниг (Германия) – 50,4
11. Моа Илар (Швеция) – 50,9
12. Рози Бреннан (США) – 54,6
13. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 1.14,3
14. Фрида Карлссон (Швеция) – 1.21,9...
18. Линн Сван (Швеция) – 1.37,9
Расписание трансляций 12-го этапа Кубка мира по лыжам в Фалуне
Диггинс двукратная обладательница БХГ. В целом единственная из-за пределов Европы, кто выигрывал общий зачёт у женщин.
шведки опять вышли на гонку без смазки.. ни проката вниз, ни грипа в подьем.. лишь Йонна на характере, эта бронза иного золота стоит..
https://olympteka.ru/sport/skiing/news/15847.html