❄️ Лыжи. Кубок мира. Нисканен выиграла «разделку» на 10 км классикой, Матинтало – 2-я, Сундлинг – 3-я

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Финская лыжница Нисканен выиграла «разделку» классикой на Кубке мира в Фалуне.

Кубок мира по лыжным гонкам-2023/24

12-й этап

Фалун, Швеция

10 км, раздельный старт, классический стиль

Женщины

1. Кертту Нисканен (Финляндия) – 30.01,3

2. Йоханна Матинтало (Финляндия) – 4,2

3. Йонна Сундлинг (Швеция) – 10,0

4. Тереза Штадлобер (Австрия) – 12,9

5. Джесси Диггинс (США) – 23,1

6. Виктория Карл (Германия) – 26,3

7. Хайди Венг (Норвегия) – 31,8

8. Эбба Андерссон (Швеция) – 44,5

9. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 50,1

10. Катарина Хенниг (Германия) – 50,4

11. Моа Илар (Швеция) – 50,9

12. Рози Бреннан (США) – 54,6

13. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 1.14,3

14. Фрида Карлссон (Швеция) – 1.21,9...

18. Линн Сван (Швеция) – 1.37,9

Расписание трансляций 12-го этапа Кубка мира по лыжам в Фалуне

37 комментариев
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Диггинс вышла как на гонку жизни и смерти. Какой потрясающий результат для нее. И снова отдала все просто. Невероятная спортсменка
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Ответ heivani
Разочарование шведок можно понять; вчера Кристине, сегодня Кертту с Джоанной перешли им дорогу на высшую ступеньку пьедестала.
Ну Сундлинг эта бронза явно больше порадует, чем вчерашняя. Остальные так себе. Сван оказалась вообще не готова к гонке, так что все разговоры о командной тактике можно забыть.
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Диггинс кстати в прошлом сезоне в такой же гонке в Фалуне была 4ой. Здесь же она выиграла свою первую личную медаль ЧМ в 2015, а несколько лет назад победила Йохауг в коньковой разделке. Видимо, трасса в Фалуне ей идеально подходит, и похоже завтра у неё появится ещё одно хорошее воспоминание об этом месте...
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Диггинс просто 🔥🔥🔥
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Нисканен ожидаемо, Сундлинг продолжает приятно удивлять хорошими результатами на дистанции. Насколько Матинтало хорошо провела вторую половину гонки, настолько провалила её Карль. Ну, и Диггинс привычно упиралась до последнего, уважение.
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Когда же у финок появятся новые имена и когда же они станут более конкурентны коньком, а не только классикой? Криста и Кертту не вечны
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Если бы шведки получили все медали, потерянные из-за непопадания в смазку, то они смогли бы закопать в них смазчиков)
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Не смогла Йонна, но гонку провела конкурентную.
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Ответ _Lena_
Ну Сундлинг эта бронза явно больше порадует, чем вчерашняя. Остальные так себе. Сван оказалась вообще не готова к гонке, так что все разговоры о командной тактике можно забыть.
По крайней мере закроет вчерашнее разочарование.) Конечно, Йонна может довольна собой, сегодняшней , в непростых условиях гонкой.
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У Линн возможно уже баки пусты, очень много гонок отбегала по сезону, а тут ещё и календарь в конце достаточно сложный и плотный, с 50 км гонкой. Второе место для спринтерши и такое возвращение после почти двухгодичных проблем с травмами более чем достойное.
Диггинс двукратная обладательница БХГ. В целом единственная из-за пределов Европы, кто выигрывал общий зачёт у женщин.
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Панжинского - с 35летием! Александр достойно провел репортаж, с трудом откидывая мысли о предстоящем вечернем празднестве.) Всех благ, Эдуардович!
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Молодцы Финки, отличная гонка. У Кертту в 35 лет такой хороший сезон, Матинтало первая личная медаль. Сундлинг лучшая среди Шведок, обыграла дистанционщиц.
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Зачем Сундлинг что-то менять? Сегодня она третья. А Шистад где? Пусть готовится к спринту в Руке.
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БХГ, как ожидалось, уходит Джесс.. вполне заслуженно..
шведки опять вышли на гонку без смазки.. ни проката вниз, ни грипа в подьем.. лишь Йонна на характере, эта бронза иного золота стоит..
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Пусть будет Диггинс! Как спортсменке, которая отдает все силы на лыжне, ей нет равных. Редкое сочетание легкости и позитива за пределами лыжной гонки и ярости и самотверженности в борьбе на лыжне.
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Ответ Александр Скворцов
А если нет возможности смотреть Евроспорт 1, то есть ли ещё варианты, например в Интернете!?
смотри на Олимптеке
https://olympteka.ru/sport/skiing/news/15847.html
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Ответ Александр Скворцов
А если нет возможности смотреть Евроспорт 1, то есть ли ещё варианты, например в Интернете!?
В Интернете легко можно смотреть Евроспорт 1. Просто в поиске набить. Хоть одна "живая" трансляция, да найдется.
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Ответ Vicing Charlsson
Молодцы Финки, отличная гонка. У Кертту в 35 лет такой хороший сезон, Матинтало первая личная медаль. Сундлинг лучшая среди Шведок, обыграла дистанционщиц.
У Йонны хорошая перспектива, - выходить в финалы спринтов и цеплять подиумы на дистанции.. ее первый подиум был два года назад на 30-ке в Холменколене, год назад подиум на 20-ке, в этом году победа и бронза на 10км-разделке.. надеюсь, сможет держать форму до 35 лет как Керту.. может даже за БХГ побороться..
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Ну.. главную задачу на сегодня Джесси решила.
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Диггинс можно поздравить, полагаю. Завтра Сван никак не сможет отыграть необходимое.
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Ответ Vicing Charlsson
Молодцы Финки, отличная гонка. У Кертту в 35 лет такой хороший сезон, Матинтало первая личная медаль. Сундлинг лучшая среди Шведок, обыграла дистанционщиц.
У Матинтало уже есть личные подиумы. Это её третий в карьере. Но первый дистанционный.
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У Сван нет шансов вообще даже на призы? Хочется все таки, чтобы она глобус забрала.
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Ответ Александр Скворцов
А если нет возможности смотреть Евроспорт 1, то есть ли ещё варианты, например в Интернете!?
В интернете наберите "Евроспорт 1 смотреть"
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Ответ zzzeeerrrooo
Ну прекрасно не хватало чтобы у девушек спринтерша забрала КМ
Где вы там увидели спринтершу? Спринтеришка вчера выиграла, а теперь целых 8,5 месяцев будет готовиться очередному спринту в конце ноября 2024 года.
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Ответ DelNord
В Интернете легко можно смотреть Евроспорт 1. Просто в поиске набить. Хоть одна "живая" трансляция, да найдется.
Спасибо! Попробуем.
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Ответ checker
У Йонны хорошая перспектива, - выходить в финалы спринтов и цеплять подиумы на дистанции.. ее первый подиум был два года назад на 30-ке в Холменколене, год назад подиум на 20-ке, в этом году победа и бронза на 10км-разделке.. надеюсь, сможет держать форму до 35 лет как Керту.. может даже за БХГ побороться..
Йонна универсальная лыжница, уже в этом году могла бороться за БХГ, но болезнь в начале сезона.
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Ответ Andrei Andreev
Евроспорт 1
А если нет возможности смотреть Евроспорт 1, то есть ли ещё варианты, например в Интернете!?
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Ответ Александр Скворцов
Ребята! В программе Матч Арена нет прямого эфира в 16-00 мужской разделки сегодня. Есть только повтор вечером. Где смотреть ПРЯМОЙ эфир, не подскажите!?
Евроспорт 1
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Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Когда же у финок появятся новые имена и когда же они станут более конкурентны коньком, а не только классикой? Криста и Кертту не вечны
Ну может Матинтало в стиле Кертту с возрастом станет только лучше
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Ответ Maks Maks
У Сван нет шансов вообще даже на призы? Хочется все таки, чтобы она глобус забрала.
И Сван, и Диггинс скорее всего будут просто бороться за попадание в топ-10 в этой гонке
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