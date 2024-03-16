❄️ Лыжи. Кубок мира. Нисканен выиграла «разделку» на 10 км классикой, Матинтало – 2-я, Сундлинг – 3-я

Финская лыжница Нисканен выиграла «разделку» классикой на Кубке мира в Фалуне.

Кубок мира по лыжным гонкам-2023/24

12-й этап

Фалун, Швеция

10 км, раздельный старт, классический стиль

Женщины

1. Кертту Нисканен (Финляндия) – 30.01,3

2. Йоханна Матинтало (Финляндия) – 4,2

3. Йонна Сундлинг (Швеция) – 10,0

4. Тереза Штадлобер (Австрия) – 12,9

5. Джесси Диггинс (США) – 23,1

6. Виктория Карл (Германия) – 26,3

7. Хайди Венг (Норвегия) – 31,8

8. Эбба Андерссон (Швеция) – 44,5

9. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 50,1

10. Катарина Хенниг (Германия) – 50,4

11. Моа Илар (Швеция) – 50,9

12. Рози Бреннан (США) – 54,6

13. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 1.14,3

14. Фрида Карлссон (Швеция) – 1.21,9...

18. Линн Сван (Швеция) – 1.37,9

Расписание трансляций 12-го этапа Кубка мира по лыжам в Фалуне