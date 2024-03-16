Лыжи. Чемпионат России. Большунов, Устюгов, Коростелев, Мальцев и Червоткин пробегут 1/4 финала спринта свободным стилем, Терентьев выбыл
16 марта на чемпионате России по лыжным гонкам пройдет мужской спринт.
Альфа-Банк Чемпионат России по лыжным гонкам-2024
Малиновка
Спринт, свободный стиль
Мужчины
Начало финала – после 12:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена
Квалификация
1. Андрей Мельниченко – 3.07,66
2. Савелий Коростелев – 1,63
3. Александр Большунов – 1,80
4. Федор Назаров – 2,36
5. Сергей Волков – 2,66
6. Сергей Устюгов – 2,78
7. Иван Горбунов – 2,83
8. Никита Родионов – 3,13
9. Иван Кочетков – 3,46
10. Виктор Жуль – 4,73
11. Никита Денисов – 4,92
12. Денис Спицов – 5,31
13. Владимир Фролов – 6,50
14. Сергей Ардашев – 6,60
15. Дмитрий Жуль – 7,01...
18. Артем Мальцев – 7,26...
28. Алексей Червоткин – 10,08...
32. Иван Якимушкин – 10,66...
54. Александр Терентьев – 17,16
Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Малиновке
По личным победам на ЧР Устюгов сейчас самый титулованный - 11 побед, у Большунова- 10. Понятно, что в итоге Большунов обойдёт, но вторым Устюгов будет очень долго.
Большунов- 10.
Вылегжанин - 9.
Как он мерзок!
Почему не Легков комментирует?
Неплохая компашка мимо кассы.
слушайте про красную палатку))
несколько раз уже этот ...про это сказал, а это только ещё квалификация)