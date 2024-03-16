Лыжи. Чемпионат России. Большунов, Устюгов, Коростелев, Мальцев и Червоткин пробегут 1/4 финала спринта свободным стилем, Терентьев выбыл

16 марта на чемпионате России по лыжным гонкам пройдет мужской спринт.

Альфа-Банк Чемпионат России по лыжным гонкам-2024

Малиновка

Спринт, свободный стиль

Мужчины

Начало финала – после 12:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена

Квалификация

1. Андрей Мельниченко – 3.07,66

2. Савелий Коростелев – 1,63

3. Александр Большунов – 1,80

4. Федор Назаров – 2,36

5. Сергей Волков – 2,66

6. Сергей Устюгов – 2,78

7. Иван Горбунов – 2,83

8. Никита Родионов – 3,13

9. Иван Кочетков – 3,46

10. Виктор Жуль – 4,73

11. Никита Денисов – 4,92

12. Денис Спицов – 5,31

13. Владимир Фролов – 6,50

14. Сергей Ардашев – 6,60

15. Дмитрий Жуль – 7,01...

18. Артем Мальцев – 7,26...

28. Алексей Червоткин – 10,08...

32. Иван Якимушкин – 10,66...

54. Александр Терентьев – 17,16

Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Малиновке