Лыжи. Чемпионат России. Большунов, Устюгов, Коростелев, Мальцев и Червоткин пробегут 1/4 финала спринта свободным стилем, Терентьев выбыл

Теги результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) чемпионат России Сергей Волков Глеб Ретивых Сергей Устюгов Артем Мальцев Андрей Мельниченко Илья Семиков Денис Спицов Александр Большунов Андрей Собакарев Владимир Фролов Сергей Ардашев Александр Терентьев Илья Порошкин Андрей Краснов Дмитрий Жуль Федор Назаров Иван Безматерных Иван Горбунов Виктор Жуль Савелий Коростелев Никита Денисов Никита Родионов Константин Тиунов Лыжи

16 марта на чемпионате России по лыжным гонкам пройдет мужской спринт.

Альфа-Банк Чемпионат России по лыжным гонкам-2024

Малиновка

Спринт, свободный стиль

Мужчины

Начало финала – после 12:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена

Квалификация

1. Андрей Мельниченко – 3.07,66

2. Савелий Коростелев – 1,63

3. Александр Большунов – 1,80

4. Федор Назаров – 2,36

5. Сергей Волков – 2,66

6. Сергей Устюгов – 2,78

7. Иван Горбунов – 2,83

8. Никита Родионов – 3,13

9. Иван Кочетков – 3,46

10. Виктор Жуль – 4,73

11. Никита Денисов – 4,92

12. Денис Спицов – 5,31

13. Владимир Фролов – 6,50

14. Сергей Ардашев – 6,60

15. Дмитрий Жуль – 7,01...

18. Артем Мальцев – 7,26...

28. Алексей Червоткин – 10,08...

32. Иван Якимушкин – 10,66...

54. Александр Терентьев – 17,16

Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Малиновке

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59 комментариев
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как тренер одной из групп может проектировать круг трассы? это же прямое нарушение честной конкуренции
+17
-3
+14
Хотелось бы, чтобы Устюгов ещё раз удивил, и увидеть борьбу.
По личным победам на ЧР Устюгов сейчас самый титулованный - 11 побед, у Большунова- 10. Понятно, что в итоге Большунов обойдёт, но вторым Устюгов будет очень долго.
+17
-4
+13
За Серегу Устюгова!
+15
-3
+12
Бородавко круг конечно под Большунова сделал. Равнинных участков вообще нет, финишная прямая короче некуда. Кто первым после спуска будет, тот и выиграет
+15
-5
+10
Ответ Rinat Gazimzyanov
Смешно. Зачем Большунову помогать,он и так всех сильнее почти во всех компанентах. Во вторых после простуда не знаю что лучше для Большунова.
После того как вы писали что Устюгов выиграл 1,5 минуты на марафоне только за счет лыж, ваше мнение всерьез обсуждать смешно
+11
-1
+10
Дима вездесущий, теперь и лыжи смотри без звука(((
+10
-1
+9
Ну Терентьеву тут ожидаемо нечего ловить
+9
0
+9
Ответ F242
Кто самый титулованный русский, именно Россия, а не СССР?
Я же написал- Устюгов на данный момент с 11 победами.
Большунов- 10.
Вылегжанин - 9.
+8
0
+8
Ответ Илья Филиппов
Так он и так не в сборной
Как это не в сборной? Он в сборной. Зряплату исправно получает как и белоручкина. Он на самоподготовке, а не в группе, чтобы не донимали режимом и тренировками- это да. Но в сборной.
+11
-3
+8
Ставлю на Устюга. Но при этом прекрасно понимаю, что на этой трассе он может вылететь на повороте. Сколько раз за карьеру криво да косо проходил повороты.
+9
-1
+8
Устюгову удачи. Но скорее просто верю, чем надеюсь. Предпосылок для приличного результата - нет
+9
-2
+7
А на кой черт постоянно изобретать сложность кругов в спринте? Фалеевой уже лишились. Молодцы
+9
-3
+6
когда уберут Губернеева от лыж??
Как он мерзок!
Почему не Легков комментирует?
+7
-1
+6
Если Сергей не упадет, то будет в призах, хорошо сборы прошли в Коми
+5
0
+5
Терентьев, Краснов, Семиков, Якимушкин...
Неплохая компашка мимо кассы.
+5
0
+5
Сегодня гонки под майонезем?
+4
0
+4
Ответ selso99
А на кой черт постоянно изобретать сложность кругов в спринте? Фалеевой уже лишились. Молодцы
Нормальная евротрасса. Что не так? Пусть учатся.
+7
-3
+4
Сергею удачи! Может все, если понастоящему захочет и гонка сложиться. Главное выйти на трассу с правильным настроем:)
+8
-4
+4
Только бы завалов не было с таким кругом🙏
+4
0
+4
Ответ sfilatov13
ну хотя бы про Мальцева 3 часа не слушать
каждому своё))
слушайте про красную палатку))
несколько раз уже этот ...про это сказал, а это только ещё квалификация)
+3
0
+3
Ответ Nina Mihajlova
когда уберут Губернеева от лыж?? Как он мерзок! Почему не Легков комментирует?
ну хотя бы про Мальцева 3 часа не слушать
+5
-2
+3
чтобы этот круг поперёк горла встал всем бородавочникам
+7
-4
+3
Хоть бы обошлось без травм на этом спуске вираже в контактной гонке.
+3
0
+3
Большунов по движениям - ели живой. Но все равно высоко.
+4
-1
+3
Что с Терентьевым то творится?
+3
0
+3
Не все с первого раза прочувствовали эту трассу.
+3
0
+3
Ответ Rygeek
И погоду антиустюговскую надули, да?)
Не будем Мульту мешать: он тут напряжение в теле сбрасывает😁
+2
0
+2
Ответ Chernich
Саша проболел больше месяца.
Видимо,это у них семейное,весь сезон вместе с женой болеют. Только на спартакиаде они выглядели оба здоровыми и веселыми.
+2
0
+2
Ответ sfilatov13
как тренер одной из групп может проектировать круг трассы? это же прямое нарушение честной конкуренции
В горных лыжах такое все время.
+4
-2
+2
Ответ imaxim
Бородавко круг конечно под Большунова сделал. Равнинных участков вообще нет, финишная прямая короче некуда. Кто первым после спуска будет, тот и выиграет
Смешно. Зачем Большунову помогать,он и так всех сильнее почти во всех компанентах. Во вторых после простуда не знаю что лучше для Большунова.
+10
-8
+2
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