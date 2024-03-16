Майкон о «Золотом мяче»-2010 Месси: «Снейдеру должны были дать. Несправедливый исход»
Дуглас Майкон заявил, что Уэсли Снейдер должен был получить «Золотой мяч»-2010.
– Ты согласен, что в 2010 году у Снейдера украли «Золотой мяч»?
– Он был прекрасен и имел все шансы на победу. Мы тогда с «Интером» выиграли требл, а он еще играл [со сборной Нидерландов] в финале чемпионата мира.
Я глубоко убежден, что у него были все возможности заполучить «Золотой мяч». Это еще раз говорит о том, насколько несправедливым был исход.
Конечно, «Золотой мяч» должны были дать ему, – сказал бывший защитник «Интера» и сборной Бразилии Майкон.
В 2010-м «Золотой мяч» получил форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси.
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Дружище, если ты не согласен с ЗМ Криштиану в какие-то года, это исключительно твои проблемы, голосовали же люди)))
1+1 лично против Барсы в 1/2 ЛЧ, ассист в финале ЛЧ
Дубль Бразилии в 1/4 ЧМ (у Мемси 0+0 против Бразилии в 2 финалах и 1 полуфинале Копы)
❌ Даже не включён в топ-3 на ЗМ
Мемси - Ла Лига, вылет от Интера Снейдера в 1/2 ЛЧ и 0:4 с Германией в 1/4 ЧМ
✔️ Конечно ЗМ, более того, Гвардиола как на свояшнике сам ему его вынес на церемонии
Вот так обычно и вручают эти липовые наградки
Зато без ЗМ Холланд, КДБ, Лева, Гризманн
Пиар, к сожалению, на первом месте
Только 🤡 может утверждать, что Лео не заслуживал тот ЗМ.