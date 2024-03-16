Майкон о «Золотом мяче»-2010 Месси: «Снейдеру должны были дать. Несправедливый исход»

Теги Интер Дуглас Майкон сборная Нидерландов по футболу Уэсли Снейдер Барселона Лионель Месси серия А Италия Ла Лига Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2010 Золотой мяч Футбол

Дуглас Майкон заявил, что Уэсли Снейдер должен был получить «Золотой мяч»-2010.

– Ты согласен, что в 2010 году у Снейдера украли «Золотой мяч»?

– Он был прекрасен и имел все шансы на победу. Мы тогда с «Интером» выиграли требл, а он еще играл [со сборной Нидерландов] в финале чемпионата мира.

Я глубоко убежден, что у него были все возможности заполучить «Золотой мяч». Это еще раз говорит о том, насколько несправедливым был исход.

Конечно, «Золотой мяч» должны были дать ему, – сказал бывший защитник «Интера» и сборной Бразилии Майкон.

В 2010-м «Золотой мяч» получил форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси.

Снейдер закончил. Вспоминаем великий сезон-2009/10, за который ему не дали «Золотой мяч»

Уэсли Снейдер: «Мог бы быть на одном уровне с Месси и Роналду, просто я не хотел»

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67 комментариев
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Истина! Один из главных грабежей в современный истории футбола!☝️
+40
-14
+26
Самое смешное,что Снайдер тогда стал лучшим бомбардиром ЧМ будучи полузащитником вдобавок у трэблу. Тогда он просто озверел,что все эти хавииньесты со статой защитников выглядели любителями
+34
-10
+24
Истинно так. Впрочем, это не единственный сомнительный ЗМ Лео.
+33
-9
+24
Ответ Alexander Sragovich
Комментарий скрыт
Угомониться, потому что ты не помнишь?
+13
0
+13
Сейчас тут расскажут что Дуглас Майкон не шарит в футболе от слова совсем )))
+12
-2
+10
Майкон шарит 👍
+10
-2
+8
Ответ Born is the King
Самое смешное,что Снайдер тогда стал лучшим бомбардиром ЧМ будучи полузащитником вдобавок у трэблу. Тогда он просто озверел,что все эти хавииньесты со статой защитников выглядели любителями
А предголевых сколько было?))
+9
-3
+6
VERBLYUD говорит, что если я не согласен с этой наградой Месси, это мои проблемы, и так же он рассуждает поо якобы левые ЗМ Роналду)))
Дружище, если ты не согласен с ЗМ Криштиану в какие-то года, это исключительно твои проблемы, голосовали же люди)))
+6
-2
+4
Ответ JENNINGS
Истина! Один из главных грабежей в современный истории футбола!☝️
С 2013 никто не сравнится.
+6
-2
+4
Снейдер - требл + финал ЧМ (5+1 на том ЧМ)
1+1 лично против Барсы в 1/2 ЛЧ, ассист в финале ЛЧ

Дубль Бразилии в 1/4 ЧМ (у Мемси 0+0 против Бразилии в 2 финалах и 1 полуфинале Копы)

❌ Даже не включён в топ-3 на ЗМ

Мемси - Ла Лига, вылет от Интера Снейдера в 1/2 ЛЧ и 0:4 с Германией в 1/4 ЧМ

✔️ Конечно ЗМ, более того, Гвардиола как на свояшнике сам ему его вынес на церемонии

Вот так обычно и вручают эти липовые наградки
+8
-4
+4
Да там много кого обделили в угоду пенальтиста. Самый перепиаренный игрок в истории футбола.
+11
-8
+3
все помнят про украденный зм снейдера, но забывают что в 2009 году месси так же незаслуженно выиграл змпрокатив этоо забившего 30 голов в чемпионате
+9
-6
+3
Ответ Alexander Sragovich
Я зоть не помню, а ты тогда еще мультики по телику смотрел
Я помню. И тогда Снейдер был супер топ. И Иньеста похоронивший голландцев в финале был более достоин зм чем Лео.
+4
-1
+3
Ответ Unknown Noname
Истинно так. Впрочем, это не единственный сомнительный ЗМ Лео.
Куча сомнительных ЗМ и чемпионств, давайте будем честны )
+14
-11
+3
У Месси минимум половина ЗМ незаслуженные, как и у Роналду.

Зато без ЗМ Холланд, КДБ, Лева, Гризманн
+4
-2
+2
Ответ Dynamo Kyiv Champions
Снейдер - требл + финал ЧМ (5+1 на том ЧМ) 1+1 лично против Барсы в 1/2 ЛЧ, ассист в финале ЛЧ Дубль Бразилии в 1/4 ЧМ (у Мемси 0+0 против Бразилии в 2 финалах и 1 полуфинале Копы) ❌ Даже не включён в топ-3 на ЗМ Мемси - Ла Лига, вылет от Интера Снейдера в 1/2 ЛЧ и 0:4 с Германией в 1/4 ЧМ ✔️ Конечно ЗМ, более того, Гвардиола как на свояшнике сам ему его вынес на церемонии Вот так обычно и вручают эти липовые наградки
Я на ЗМ не обращаю внимания. Последние заслуженные давали в 20веке, а сейчас дают распиаренным.
+3
-1
+2
Ответ JENNINGS
VERBLYUD говорит, что если я не согласен с этой наградой Месси, это мои проблемы, и так же он рассуждает поо якобы левые ЗМ Роналду))) Дружище, если ты не согласен с ЗМ Криштиану в какие-то года, это исключительно твои проблемы, голосовали же люди)))
Что ты хочешь от рИчажных?любой рИчажнный это (всем известно кто),как ты хочешь таких переспорить?)
+2
0
+2
Модричу кстати дали ЗМ в 2018 за аналогичное достижение Снейдера в 2010 победа в ЛЧ + финал ЧМ. Хотя Роналду в 2018 году сделал решающий вклад в победу Реала в ЛЧ и по статистике гол+пас в сезоне был на недосягаемом уровне но занял 2-е место. Что делал Месси в 2010 уже не помню , но точно не выигрывал ЛЧ и на ЧМ его сборная провалилась, объективно абсолютно левый ЗМ в карьере аргентинца.
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-5
+2
Майкон факты раскидал 👍
+6
-4
+2
Кто-нибудь объясните непутёвому VERBLYUDy, что ЗМ 2010 вручался за календарный год, а не за сезон 09/10, и СКУ и КЧМ здесь вообще ни к селу, ни к городу )))
+3
-1
+2
Вообще, как по мне, нужно выдавать награды такого типа: Лучший нападающий, лучший полузащитник, лучший защитник, лучший вратарь и т.д. Из-за ЗМ в последние 15 лет очень много споров. Чаще всего ЗМ получают игроки, играющие в атаке, т.е очень сильно недооценивают полузащитников и защитников. Но, экспертам виднее, чем нам.
+1
0
+1
Ответ Пенс
не он первый и не последний. Скольких лёля со своим пиаром обворовал не сосчитать.
Если брать по скиллам то. И Марадона и даже Баджо лучше Месси.
+1
0
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Всем адекватным очевидно, что как минимум 2 ЗМ у Месси левые (2010 и 2021), а ещё 2 под большим вопросом (2019,2023)
Пиар, к сожалению, на первом месте
+5
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Месси в 2010: 60 голов, 17 ассистов, Чемпион Испании, Суперкубок Испании, Лучший бомбардир Ла Лиги, ЛЧ и Европы, Золотая бутса.

Только 🤡 может утверждать, что Лео не заслуживал тот ЗМ.
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Если честно, то и сам Майкон в том сезоне заслуживал ЗМ больше, чем Месси.
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Липовые Золотое мячи Месси, липовый Чемпионат мира.Позор скажет наш Чави!!!
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Понятное дело
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Где-то в далеке одна семейная пара,которых зовут Регина и Игорь заплакала, прочитав эту новость, потом эта семейная пара сделала черную куклу Вуду, назвали ее Майкон и стали втыкать в нее кучу иголок!
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Ответ Qarasik
А вот базовые победители мячей мези. 2010 — Снейдер 2012 — Роналду 2019 — Ван Дейк 2021 — Бензема Как у него только совести хватило чужие награды присваивать.
Еще один ЗМ должен был получить Рибери из Баварии.
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Снейдер был сильнейшим игроком в Интере на тот момент, напомните, пожалуйста?
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