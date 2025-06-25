29-летняя OnlyFans-модель и инфлюэнсер Васкес о Ямале: «У меня нет финансовой заинтересованности – я зарабатывала в соцсетях задолго до того, как Ламин стал знаменитым»

OnlyFans-модель Фати Васкес вновь высказалась об отдыхе с Ламином Ямалем.

Ранее 29-летнюю OnlyFans-модель и инфлюенсера заметили на отдыхе в Италии вместе с 17-летним вингером «Барселоны». У Васкес более миллиона подписчиков в социальных сетях, она публикует контент на темы образа жизни, здорового питания и фитнеса.

Впоследствии девушка опровергла слухи о романе с Ямалем и пригрозила судебным иском из-за полученных комментариев.

«Когда я приехала, то обнаружила, что незадолго до меня с ним была другая девушка, фактически это было за несколько часов [до моего прихода]. Это застало меня врасплох, как и любого другого в подобной ситуации.

Хочу пояснить, что у меня нет и никогда не было финансовой заинтересованности в этой истории. Я была независимой с 18 лет. Я начала зарабатывать на контенте в соцсетях более 10 лет назад, задолго до того, как Ламин стал известным. Я независимый профессионал со стабильной карьерой.

Были предположения, что если бы Ламин не был знаменит, я бы не обратила на него внимание. Но справедливости ради следует сказать, что, не будь у меня такого опыта и известности, он, вероятно, тоже не обратил бы на меня внимание. Я говорю это не ради конфликта, а для того, чтобы завершить эту историю. Я благодарна тем, кто решил не судить с позиции предубеждения и решил разобраться во всем, прежде чем атаковать», – сказала Васкес.