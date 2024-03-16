Плешков отразил 124 броска в игре «СКА-Невы» с АКМ. ВХЛ объявила, что это мировой рекорд

Артемий Плешков установил рекорд ВХЛ по количеству сэйвов.

В матче против АКМ вратарь «СКА-Невы» отразил 124 из 125 бросков. Единственный гол был забит ему в 5-м овертайме на 159-й минуте встречи.

Прежний рекорд лиги – 81 сэйв – принадлежал , выступавшему за «СКА-Неву».

ВХЛ сообщила, что 21-летний хоккеист стал первым голкипером в мире, спасшим свою команду столько раз.

«Артемий Плешков установил мировой рекорд по количеству отраженных бросков за матч!

Впервые в истории мирового хоккея голкипер отразил 124 броска за матч!

Рекорды лиг по количеству отраженных бросков за матч:

– : 83 сэйва, , «Йокерит»;

– : 82 сэйва, Максим Ершов, «Молот»;

– ВХЛ: 81 сэйв, Никита Богданов, «СКА-Нева»;

– НХЛ: 85 сэйвов, Йоонас Корписало, «Коламбус»;

– Экстралига: 107 сэйвов, Александр Бородуля, «Юность», – сказано в сообщении ВХЛ.