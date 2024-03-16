Плешков отразил 124 броска в игре «СКА-Невы» с АКМ. ВХЛ объявила, что это мировой рекорд

Теги Карри Ряме НХЛ КХЛ рекорды МХЛ СКА-Нева ВХЛ Кубок Петрова Йоонас Корписало Александр Бородуля Экстралига Никита Богданов Артемий Плешков Хоккей

Артемий Плешков установил рекорд ВХЛ по количеству сэйвов.

В матче против АКМ вратарь «СКА-Невы» отразил 124 из 125 бросков. Единственный гол был забит ему в 5-м овертайме на 159-й минуте встречи.

Прежний рекорд лиги – 81 сэйв – принадлежал Никите Богданову, выступавшему за «СКА-Неву».

ВХЛ сообщила, что 21-летний хоккеист стал первым голкипером в мире, спасшим свою команду столько раз.

«Артемий Плешков установил мировой рекорд по количеству отраженных бросков за матч!

Впервые в истории мирового хоккея голкипер отразил 124 броска за матч!

Рекорды лиг по количеству отраженных бросков за матч:

КХЛ: 83 сэйва, Карри Ряме, «Йокерит»;

МХЛ: 82 сэйва, Максим Ершов, «Молот»;

– ВХЛ: 81 сэйв, Никита Богданов, «СКА-Нева»;

– НХЛ: 85 сэйвов, Йоонас Корписало, «Коламбус»;

– Экстралига: 107 сэйвов, Александр Бородуля, «Юность», – сказано в сообщении ВХЛ.

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17 комментариев
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Мощно конечно
+19
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+19
Красавец!
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+12
Ответ Uliss_fc
А что в мире всего 5 лиг существует?
В Норвегии в самом длинном матче в истории хоккея (больше 200 минут) было 96-93 по броскам в створ. Сомнительно, что где-то еще нанесли больше 125, так что похоже на правду.
+9
0
+9
Ответ Uliss_fc
А что в мире всего 5 лиг существует?
Дык по продолжительности в мире за всю историю было всего 6 матчей длиннее сегодняшнего. И там было меньше бросков. Само собой невелика вероятность, что в менее продолжительных матчах было спасений больше. К тому же это тот редкий случай, когда в овертаймах было подавляющее преимущество одной из команд (АКМ), которая почти беспрерывно бомбардировала кипера соперника.
+8
0
+8
АКМ всю серию издевался над фармом СКА, если бы не Плешков там бы были одни разгромы
+6
0
+6
Вот колотили Артемия….(
+2
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бедолага
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Ответ diadiasasha59
Для игры за СКА этого мало.
уже достаточно) вызвали в основу
+2
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Охренеть цифры... Реально стена.
+1
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Если это действительно рекорд, то это реально круто.
+1
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+1
Ответ Nissan 0123
Красавец!
Для игры за СКА этого мало.
+1
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+1
Ответ Tsar (Omsk)
АКМ всю серию издевался над фармом СКА, если бы не Плешков там бы были одни разгромы
По хорошему после таких перфоменсов ему бы место в составе Ска хотя бы вторым вратарём ,но маникен врят ли до этого додумается. Ну и валить бы ему за бугор при первой возможности , учитывая сколько игроков сейчас играет в Нхл наших вратарей думаю дали бы ему шанс в будущем
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Был на матче Юности и Гомеля. Начали в 5, закончили в полночь почти. Утомили всех)
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Тут и благодарочка игрокам АКМ, что столько нанесли ударов.
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А сколько защитники тогда блокировали? или все на кипера оставили.
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