Плешков отразил 124 броска в игре «СКА-Невы» с АКМ. ВХЛ объявила, что это мировой рекорд
Артемий Плешков установил рекорд ВХЛ по количеству сэйвов.
В матче против АКМ вратарь «СКА-Невы» отразил 124 из 125 бросков. Единственный гол был забит ему в 5-м овертайме на 159-й минуте встречи.
Прежний рекорд лиги – 81 сэйв – принадлежал Никите Богданову, выступавшему за «СКА-Неву».
ВХЛ сообщила, что 21-летний хоккеист стал первым голкипером в мире, спасшим свою команду столько раз.
«Артемий Плешков установил мировой рекорд по количеству отраженных бросков за матч!
Впервые в истории мирового хоккея голкипер отразил 124 броска за матч!
Рекорды лиг по количеству отраженных бросков за матч:
– КХЛ: 83 сэйва, Карри Ряме, «Йокерит»;
– МХЛ: 82 сэйва, Максим Ершов, «Молот»;
– ВХЛ: 81 сэйв, Никита Богданов, «СКА-Нева»;
– НХЛ: 85 сэйвов, Йоонас Корписало, «Коламбус»;
– Экстралига: 107 сэйвов, Александр Бородуля, «Юность», – сказано в сообщении ВХЛ.