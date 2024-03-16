Макрон заявил, что Франция предложит России ввести режим прекращения огня на Украине на время Олимпиады-2024

Франция предложит режим прекращения огня на Украине на время Олимпиады-2024.

Об этом сообщил французский президент Эммануэль Макрон в интервью украинским телеканалам.

«Мы об этом попросим», – ответил Макрон на вопрос о том, предложит ли России прекращение огня на время проведения соревнований.

Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.