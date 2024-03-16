Макрон заявил, что Франция предложит России ввести режим прекращения огня на Украине на время Олимпиады-2024
Франция предложит режим прекращения огня на Украине на время Олимпиады-2024.
Об этом сообщил французский президент Эммануэль Макрон в интервью украинским телеканалам.
«Мы об этом попросим», – ответил Макрон на вопрос о том, предложит ли России прекращение огня на время проведения соревнований.
Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Напомню, что Макрон последний месяц только накалял ситуацию, грозя отправкой французских войск на Украину.
Но теперь, когда у ВСУ на горизонте серьезные проблемы, Макрон решил поиграть роль миротворца.
Лицемеры.
Пусть он лучше предложит своему другу Зеленскому капитулировать. Это быстрее приведет к миру и прекращению огня.
А так он показывает, что Олимпиада и Украина для него лично гораздо важнее. Очень недальновидно для политика, пусть даже и такого, как Макрон.
Да и неплохо было бы перестать поставлять Украине оружие, господин Макрон, толку то от этого не будет, Украина все равно проиграет. Просто в итоге такой "помощи", в конечном итоге, Украина превратится в Парагвай 1870 года. Тишина в стране будет, как на кладбище(((