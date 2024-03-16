Макрон заявил, что Франция предложит России ввести режим прекращения огня на Украине на время Олимпиады-2024

Теги Париж-2024 Политика Эммануэль Макрон Борьба

Франция предложит режим прекращения огня на Украине на время Олимпиады-2024.

Об этом сообщил французский президент Эммануэль Макрон в интервью украинским телеканалам.

«Мы об этом попросим», – ответил Макрон на вопрос о том, предложит ли России прекращение огня на время проведения соревнований.

Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Материалы по теме

110 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
«Мы не пустили на Олимпиаду почти всех ваших спортсменов, но прервите пожалуйста огонь, чтобы ВСУ успели за это время пересобраться»
+283
-61
+222
Как же это абсурдно звучит... "Вы знаете, мы тут олимпиаду без вас проводим, поэтому вы не могли бы там... огонь прекратить?"
+122
-14
+108
Фееричный клоун, конечно
+114
-28
+86
Напомню, что когда в январе 2023 Россия предложила перемирие на Рождество, а Украина от него отказалась, никто из европейских стран даже не попытался их переубедить.
Напомню, что Макрон последний месяц только накалял ситуацию, грозя отправкой французских войск на Украину.
Но теперь, когда у ВСУ на горизонте серьезные проблемы, Макрон решил поиграть роль миротворца.
Лицемеры.
+83
-16
+67
Ответ Фарид Харисов
«Мы не пустили на Олимпиаду почти всех ваших спортсменов, но прервите пожалуйста огонь, чтобы ВСУ успели за это время пересобраться»
«А мы пока еще снарядов наклепаем»
+86
-19
+67
Ответ Фарид Харисов
«Мы не пустили на Олимпиаду почти всех ваших спортсменов, но прервите пожалуйста огонь, чтобы ВСУ успели за это время пересобраться»
Лицемеры...
+73
-21
+52
Они не делали перемирия ни на рождество, ни на Пасху - какая уж тут олимпиада
+48
-8
+40
Когда же это прекратится то все
+41
-10
+31
Ответ GibsonFlyingV
Когда же это прекратится то все
Всё указывает на то, что самое гадкое и страшное только начинается.
+28
-5
+23
Ответ Борис _____
Боюсь, это будет очень горячая олимпиада. Макрон финал ЛЧ нормально провести не смог, а тут всё будет намного сложнее и в ещё более сложное время. Нужно не о России думать, а о мерах безопасности)
У макарона в Париже скоро мигранты эйфелеву башню ножовками по металлу спилят на чер мет, а он всё о России думает. Наполеон в трусах.
+31
-10
+21
А как события на Украине мешают проведению Олимпиады? При том, что в сто крат более тяжелые события в Газе этому никак не мешают?
+33
-13
+20
Боюсь, это будет очень горячая олимпиада. Макрон финал ЛЧ нормально провести не смог, а тут всё будет намного сложнее и в ещё более сложное время. Нужно не о России думать, а о мерах безопасности)
+23
-5
+18
и какое отношение Россия имеет к олимпиаде что ради нее дать киевскому нац.режиму передышку? нет уж, до талого. Тогда и мир быстрее наступит.
+34
-17
+17
Человек просто живет в каком-то своем мире, не мешайте ему фантазировать.
+21
-5
+16
Ответ Light Yagami
Комментарий удален модератором
какая мотивация убирать человека, который сидел всеми забытый в четырех стенах? Хотели напомнить миру о нем? Тогда кому это нужно было? Аккурат перед Мюхенской конференцией, именно. Где выступила его жена, вот совпадение-то.
+26
-14
+12
и опять обманут. Больше никаких соглашений с западными фашистами, Уже подписывал саркози мински и в итоге сам признался, что обманули русских чтобы подготовить украину к войне.
+23
-14
+9
Неделю назад пугал Россию своей армией, а сейчас перемирие хочет . Они там переобуваются быстрее чем на шиномонтажке
+13
-5
+8
🤡🤡🤡🤡
+16
-9
+7
А разве российские спортсмены будут участвовать на Олимпиаде в Париже?!
+8
-1
+7
Будет послан куда подальше)
+11
-4
+7
Что значит Франция предложит( попросит) России режим прекращения огня? Россия разве с Францией воюет? И что будет в это время делать украина?
Пусть он лучше предложит своему другу Зеленскому капитулировать. Это быстрее приведет к миру и прекращению огня.
+12
-6
+6
А Израилю не хотят они предложить прекращения огня в Газе ?
+8
-2
+6
А израилю?
+14
-8
+6
Ответ Max Payne
>При том, что в сто крат более тяжелые события в Газе по размаху в Газе просто галактическое сражение, да
По жертвам среди мирняка - да!
+6
0
+6
Никакого прекращения огня. Они там за три недели перегруппируются, получат оружие и давай по новой. Француз пусть по болотам пошарится, лягушек поищет. Или в стране у себя порядок наведет
+13
-8
+5
Для начала пусть ЕС прекратит спонсировать террористов. Потом подумаем
+11
-6
+5
Ответ Daren Gill
Комментарий удален модератором
да, пусть попросит о прекращении огня на время священного месяца - миллионы мусульман, в том числе во Франции, это обращение оценят, хотя и не приведет к результату.
А так он показывает, что Олимпиада и Украина для него лично гораздо важнее. Очень недальновидно для политика, пусть даже и такого, как Макрон.
+10
-6
+4
Какой же политический бред...
+11
-7
+4
Пусть сначала с клопами разберутся, а потом уже про другие страны думают)))
Да и неплохо было бы перестать поставлять Украине оружие, господин Макрон, толку то от этого не будет, Украина все равно проиграет. Просто в итоге такой "помощи", в конечном итоге, Украина превратится в Парагвай 1870 года. Тишина в стране будет, как на кладбище(((
+13
-10
+3
Ответ Фарид Харисов
«Мы не пустили на Олимпиаду почти всех ваших спортсменов, но прервите пожалуйста огонь, чтобы ВСУ успели за это время пересобраться»
да, наверное, за эти три недели они так пересоберутся, что дойдут под стены Кремля. При этом ВС РФ, видимо, будут ничего не делать в это время..
+9
-6
+3
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий