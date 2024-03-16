«Трактор» начал серию с «Динамо» с победы в Москве – 4:2

Теги Трактор Алексей Кудашов Алексей Заварухин КХЛ Кубок Гагарина Динамо Хоккей

«Динамо» потерпело поражение в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

Команда Алексея Кудашова на своей арене уступила «Трактору» – 2:4.

Вторая игра тоже пройдет в Москве. Она назначена на 18 марта.

Динамо Москва – Трактор 2:4 (1:3, 1:1, 0:0)
Дата проведения
16 марта, 17.00, «ВТБ-Арена»
Онлайн матча Видео
1:0 – 10 Джиошвили (Ильенко, Римашевский)
1:1 – 14 Сошников (Блажиевский, Шаров)
1:2 – 16 Ткачев (Шабанов)
1:3 – 17 Юртайкин (Шабанов)
1:4 – 30 Блажиевский (Робинсон)
2:4 – 38 О'Делл (Кудрявцев, Рашевский)

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42 комментария
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Восток-дело тонкое!
Трактор- машина серьезная!
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«Динамо» и «Авангард» - как братья-близнецы: есть полторы пары защитников и суперзвено с русским элитным нападающим и топ-легионерами (по меркам КХЛ), к концу матчей сильно уступающими в скорости оппонентам из-за огромного айстайма, отсутствует твердый первый номер в воротах (к тому же мало соответствующий по сумме мастерства высочайшим задачам клуба), в активе прекрасный «гладкий» чемпионат, убойное большинство, в пассиве отсутствие плана Б, тактическая ограниченность тренера и в массе своей состав из игроков уровня ВХЛ.
И если в регулярке большинство вопросов решалось первой тройкой, то в плей-офф, когда соперник равен по классу, системнее выстроен и перекрывает кислород лидерам, начинаются проблемы и всплывают все недостатки.
«Трактор» с победой. Если счет станет 0-2 в серии, то москвичам будет трудно отыграться, ибо по глубине и потенциалу ростера с челябинцами мало кто может конкурировать.
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🚜 трактор красавцы, спокойно обыграли, даже легче , чем с СЮ, не ожидал. Спасибо, мужики за игру!
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Урррааа!
Вперед, Челябинск!!!!
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Челябинску соседско-братский привет и поздравления! Молодцы! 🚜🤝🚘
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Читаешь комменты к матчу ДМ- Трактор и понимаешь, что болелы ДМ намного культурней и воспитанней, чем болелы СЮ. Если СЮ проигрывал, то от большинство их болел лились потоки фекалий. В крайнем случае было- Трактор играть не умеет, просто везунчики.
Как говорится почувствуйте разницу.
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Челябинск с победой! Красавцы! Восток сила! От Омска!
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Алексей Борисович, спасибо за команду, это ваша заслуга
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С первой ,но не последней победой Челяба...
Жду в Москве 0-2в серии....
А в Челябинске 0-4 можете ребята можете!!!
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Ура победа трактор молодцы
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ЧТЗ, с победой. Без вопросов. Чистая победа.
Наказали Динамо за ошибки, а те и не готовы были.
Попробуем взять реванш в понедельник.

Отдельное спасибо челябинским болельщикам. Мощно заряжали всю игру. Трак-тор! Трак-тор! Чэ-тэ-зэ!
+7
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Очень плохо играли.
Болельщиков Трактора с победой.
+7
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+7
Трактор ождаемо! Верил в парней. Болельщик Автомобилиста
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Как деревянное динамо заняло первое место в регулярке?
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С победой. Хорошо играли в первом, а потом уже отталкивались от счета.
Ну так в 3 периоде нельзя играть.
+5
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Трактор с победой!
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ТРАКТОР! ТРАКТОР! ТРАКТОР! ПОБЕДАААА А! УРАААА!
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Трактор должен забирать серию 4:1, 4:2
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Наш Баширов может сказать, что сю проиграл победителю регулярного чемпиона)
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+3
Игру на точке надо подтягивать.
+3
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Челяба, с победой! Сегодня мы были сильнее. НО! "Динамо", похоже, сегодня вышли на игру по-пижонски... Вторая игра будет сложнее. Ну, а сегодня мы празднуем 1:0 в серии!!!! Ура!
Хоп-хоп ЧТЗ!
+3
0
+3
У Динамо слабые вратари.А еще соперник решил не удалятся вот и сдулись.
+3
0
+3
... Так держать!!! Только Трактор, и только победы🏆💪!!!
+3
0
+3
Трактор с красивой победой!Даже руками не пришлось махать !!!😎
+3
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+3
Динамо унылое г .. как болельщик Д
+2
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Пламенный привет Кудашову за "прекрасную" игру команды!!! Так же и дальше а потом на выход с чемоданом!!!
+3
-2
+1
Ответ Al561
Нелогичное поражение за счет пары случайных шайб. С другой стороны догнать и переломить динамовцы не смогли, хоть возможности были. По сравнению с матчами с Динамо Минск совсем другая игра идет.
У Трактор - первые две с рикошетами, у Вас - первая. Так что и по арифметике чистых шайб Трактор выиграл)) Хотя это всё чушь - шайба залетела в ворота, значит кто-то помог ей там оказаться
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Ответ w5vx26bh87
Согласен
Идите оба украинскую лигу смотреть
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Ответ vzi
Это называется КХЛ )
Согласен
+1
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+1
Так и было понятно, что Трактор возьмёт серию
+1
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