«Трактор» начал серию с «Динамо» с победы в Москве – 4:2
«Динамо» потерпело поражение в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.
Команда Алексея Кудашова на своей арене уступила «Трактору» – 2:4.
Вторая игра тоже пройдет в Москве. Она назначена на 18 марта.
- Дата проведения
- 16 марта, 17.00, «ВТБ-Арена»
- 1:0 – 10 Джиошвили (Ильенко, Римашевский)
- 1:1 – 14 Сошников (Блажиевский, Шаров)
- 1:2 – 16 Ткачев (Шабанов)
- 1:3 – 17 Юртайкин (Шабанов)
- 1:4 – 30 Блажиевский (Робинсон)
- 2:4 – 38 О'Делл (Кудрявцев, Рашевский)
Трактор- машина серьезная!
И если в регулярке большинство вопросов решалось первой тройкой, то в плей-офф, когда соперник равен по классу, системнее выстроен и перекрывает кислород лидерам, начинаются проблемы и всплывают все недостатки.
«Трактор» с победой. Если счет станет 0-2 в серии, то москвичам будет трудно отыграться, ибо по глубине и потенциалу ростера с челябинцами мало кто может конкурировать.
Вперед, Челябинск!!!!
Как говорится почувствуйте разницу.
Жду в Москве 0-2в серии....
А в Челябинске 0-4 можете ребята можете!!!
Наказали Динамо за ошибки, а те и не готовы были.
Попробуем взять реванш в понедельник.
Отдельное спасибо челябинским болельщикам. Мощно заряжали всю игру. Трак-тор! Трак-тор! Чэ-тэ-зэ!
Болельщиков Трактора с победой.
Ну так в 3 периоде нельзя играть.
Хоп-хоп ЧТЗ!