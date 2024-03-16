Президент «Сочи» Ротенберг: «Что значит «дружба с «Зенитом»? Чем он может нам помочь – обыграть с минимальным счетом?»

Теги Зенит премьер-лига Россия Алексей Сутормин Борис Ротенберг-старший Спорт-Экспресс Сочи Футбол

Президент «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал слухи о помощи «Зенита».

– Клуб сильно обновился в зимнее трансферное окно – и в этом контексте многие снова говорили про дружбу с «Зенитом». Как вы на это реагируете?

– А что значит «дружба с «Зенитом»? Мы начинали в Санкт-Петербурге. Но дружим мы со всеми командами. Здесь нет какого-то предпочтения.

– То есть разговоры про помощь «Зенита» – выдумки?

– А каким образом они нам помогают? Мы выходим играть против «Зенита», как и против всех остальных. Этот вопрос мне непонятен. Чем «Зенит» может нам помочь? Обыграть нас с минимальным счетом?

– Речь о другом: например, Сутормина не отдавали ни в ЦСКА, ни в «Ростов». А в «Сочи» он перешел.

– Потому что мы были первые! Мы с самого начала разговаривали про Сутормина. Просто договориться – это уже другой вопрос. Сутормин до сих пор форму не набрал. Он долго не играл, ему нужно прибавлять. Он сейчас не в том состоянии, в котором должен находиться, – сказал Ротенберг.

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74 комментария
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Ненужные Зениту игроки: Мы для тебя шутка какая-то?
+103
-8
+95
мы не друзья, а партнёры..(с)
+53
-13
+40
Мы дружим со всеми, но с Зенитом мы дружим первые
+46
-6
+40
Мевля, Новосельцев, Цаллагов, Нобоа, Заболотный, Набиуллин, Полоз, Кокорин, Маммана,Прохин, Касьерра, Родригао,Юсупов, Адамов, Кравцов, Чистяков, Сутормин.
И это за 6 лет всего))))))))
Согласен, ну какая тут дружба?)))))))))))))))))))))
Чисто рыночно-питерские отношения))))
+44
-13
+31
Ротенберг : Что значит "дружба с Путиным"?! Чем он может нам помочь?!
+11
-2
+9
ЦСКА вроде несколько трансферных окон хотел Сутормина. Какие первые?
+17
-9
+8
Ответ </c/>
главное первым договориться, сказано же...
Судя по тому, сколько игроков Зенита там играло- Сочи не принципиально кого брать, главное успеть первым в очередь и договориться)
+16
-8
+8
Ответ Циник Петербургский
Характерно, что эти же журналисты никогда не задавали таких же вопросов про дружбу Федуну. А ведь трогательные отношения между Химками и тушинским Спартаком, который те самые Химки принципиально не обыгрывали 10 лет (если не ошибаюсь, то и более), вполне могли бы заинтересовать этих журналистов, будь они беспристрастными ;)
Да-да, это чистая правда! Более того, Химки настолько принципиально и по собственной воле не обыгрывали 10 лет Спартак, что даже ради этого не выходили в Премьер Лигу.
Беспристрастные журналисты могли бы разобраться, почему Химки и Спартак не играли между собой с 24 октября 2009 года по 17 октября 2020
+14
-7
+7
Всегда уссываюсь, когда господа- олигархи шарят под наивных парамонов и ловко уходят от ответов. Словно и не олигархи, а щипачи, пойманные за руку в вагоне метро))
+8
-1
+7
Вообще веселит, что кто-то считает, что Миллер влиятельнее Ротенберга и тот ему будет матчи сдавать)) Sweet summer child, как говорится.
+17
-11
+6
Ответ SidSide
Вообще веселит, что кто-то считает, что Миллер влиятельнее Ротенберга и тот ему будет матчи сдавать)) Sweet summer child, как говорится.
Так он и не сдаёт. У Сочи побед над Зенитом поболее, чем у Спартака.
+21
-15
+6
Ответ ericssons
ЦСКА вроде несколько трансферных окон хотел Сутормина. Какие первые?
Хотеть и дать деньги это разное
+14
-9
+5
Ответ Всё знаю
Мевля, Новосельцев, Цаллагов, Нобоа, Заболотный, Набиуллин, Полоз, Кокорин, Маммана,Прохин, Касьерра, Родригао,Юсупов, Адамов, Кравцов, Чистяков, Сутормин. И это за 6 лет всего)))))))) Согласен, ну какая тут дружба?))))))))))))))))))))) Чисто рыночно-питерские отношения))))
партнёры...чисто случайно обменялись 15+ футболистами, если бы не регламент ещё бы 15 обменялись...
+13
-9
+4
Сочи в футболе, примерно то же, что Кунь-Лунь в хоккее. Не команда, а недоразумение.
+4
0
+4
В феврале 2024 года три футболиста ЦСКА перешли в Пари НН. Гендир НН сказал, что это просто совпадение)
+2
0
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Ответ А я ясные дни оставляю себе
Интеллект это не про Зенит. Там за гения и директор команды сойдет, что козявки прилюдно кушает.
Много что не про Зенит. Допинг, торговля кокаином и свастики на трибунах, например.
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+2
Ответ Циник Петербургский
Комментарий удален модератором
Ну точно, заговор! Я больше скажу, до Гунько тренером были подряд Юран, Талалаев и Шалимов! Комбо! Четыре тренера подряд связанных со Спартаком. А потом и вовсе тренера с именем Спартак назначили. Доколе такое терпеть
+2
0
+2
Ответ инок
Искуственно созданная команда Сочи ну ни как не приживается в РПЛ. И сколько её не реанимируй она вряд-ли оживет. Надежды на воскрешение есть, но они очень призрачны...
Это вы про Спартак?
+4
-2
+2
Ответ Красная стрела
Дурочка включил 😂
Орфография это не твоё
+2
0
+2
Дурочка включил 😂
+3
-1
+2
чето очень много ротенбергов в последнее время.
+2
0
+2
Что значит «дружба с «Зенитом»? Это любовь!
+2
-1
+1
Ответ ericssons
ЦСКА вроде несколько трансферных окон хотел Сутормина. Какие первые?
ЦСКА, при всем уважении к Сочи, Зениту гораздо больший конкурент, чем команда, регулярно спасающаяся от вылета ;)
+5
-4
+1
Поклонники популярного Спартачка в комментариях предаются ностальгическим воспоминаниям о том, как они стали фармом фарма Зенита, претерпевая лишения от третьего состава Зенита.
+5
-4
+1
Ответ Slavnov
Нужно определить, кто главный, первый фарм звенита, предлагаю провести турнир, тот кто победит, будет считаться первой женой
Спартак под пивко потянет
+1
0
+1
Ответ Adeen
24.10.2022 Зенит - Сочи 7:0 Эм-м...
Догадываюсь, какой ответ будет.
+2
-1
+1
24.10.2022 Зенит - Сочи 7:0
Эм-м...
+3
-2
+1
Ответ Анатолий Дмитриевич
В феврале 2024 года три футболиста ЦСКА перешли в Пари НН. Гендир НН сказал, что это просто совпадение)
Ну тут все просто, они были единственные)
0
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Ответ Slavnov
Нужно определить, кто главный, первый фарм звенита, предлагаю провести турнир, тот кто победит, будет считаться первой женой
Тут и турниров проводить не надо.СМ вне конкуренции!
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Ответ moysimferopol777
Фарм-клубы зло
А когда еще и фарм-клубы Зенита держат на контракте уголовников и контрабандистов крупных партий наркотиков, то их точно пора расформировать.
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