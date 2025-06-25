«Спартаку» интересен Зайнутдинов. «Бешикташ» готов продать хавбека за 4 млн евро (Иван Карпов)
«Спартак» может подписать Бахтиера Зайнутдинова.
Спортивный директор клуба Франсис Кахигао рассматривает полузащитника как один из вариантов усиления команды, сообщает инсайдер Иван Карпов.
Отмечается, что 27-летний казахский игрок не будет считаться легионером в Мир РПЛ.
«Бешикташ» готов продать Зайнутдинова за 4 млн евро. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Зенита», «Краснодара» и «Динамо».
Ювентус
Будет ничья
Манчестер Сити
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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