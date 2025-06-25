«Спартаку» интересен Зайнутдинов. «Бешикташ» готов продать хавбека за 4 млн евро (Иван Карпов)

«Спартак» может подписать Бахтиера Зайнутдинова.

Спортивный директор клуба Франсис Кахигао рассматривает полузащитника как один из вариантов усиления команды, сообщает инсайдер Иван Карпов.

Отмечается, что 27-летний казахский игрок не будет считаться легионером в Мир РПЛ.

«Бешикташ » готов продать Зайнутдинова за 4 млн евро. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Зенита », «Краснодара » и «Динамо ».