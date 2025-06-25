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Пьянич – фанатам ЦСКА: «Мы провели потрясающий год вместе. Спасибо, что помогли мне влиться в команду, освоиться в России. Скоро мы увидимся снова, я вернусь сюда»

Миралем Пьянич обратился к фанатам ЦСКА после ухода из клуба.

Ранее московский клуб объявил об уходе 35-летнего футболиста. Полузащитник присоединился к команде в сентябре 2024 года.

«Дорогие фанаты ЦСКА, надеюсь, у вас все хорошо.

Я просто хотел поблагодарить вас за потрясающий год, который мы провели вместе. Это был отличный год, мы выиграли Кубок России, закончили сезон очень хорошо.

Спасибо, что помогли мне влиться в команду, освоиться в Москве, в России. Это был по-настоящему позитивный год для меня. Сейчас наши пути расходятся, я хочу поблагодарить вас за все. И я уверен, что скоро мы увидимся снова. Я вернусь сюда.

Я желаю всего наилучшего моим партнерам по команде, фанатам я желаю продолжать поддерживать команду, как вы делаете это всегда. Спасибо клубу за все, что вы сделали для меня. Это был потрясающий год, я очень благодарен за все и желаю вам всего наилучшего.

Увидимся очень скоро на стадионе!» – сказал Пьянич.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал ЦСКА
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