Экстрадиция Промеса из ОАЭ в Нидерланды может затянуться на годы. Его адвокаты могут постоянно подавать апелляции

Теги Спартак высшая лига Нидерланды сборная Нидерландов по футболу премьер-лига Россия происшествия Квинси Промес Футбол

Адвокаты могут на годы отсрочить экстрадицию Квинси Промеса из ОАЭ в Нидерданды.

Футболист «Спартака» был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны намерены требовать экстрадиции футболиста. До этого Квинси находился под домашним арестом после ДТП в ОАЭ.

Ранее суд в Амстердаме заочно осудил футболиста на 6 лет по делу об организации провоза двух партий кокаина общим весом 1362 килограмма. Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.

«Прежде чем решение будет принято, может пройти очень много времени, даже годы.

Первоначально решение должно быть принято через 30 дней, однако этот срок может быть продлен. Он может быть продлен на неопределенное время, сколько продолжаются процедуры», – цитирует адвоката юридической фирмы в Дубае Людмилу Ямалову Sportnieuws.nl со ссылкой на De Telegraaf.

На скорость процедуры экстрадиции могут повлиять адвокаты Промеса, если будут подавать все новые апелляции, после чего этот процесс может затянуться на несколько лет.

Кроме того, по словам Ямаловой, на скорость принятия решения влияет то, насколько усердно правительство страны, которая хочет экстрадировать человека, работает над процедурой.

Новая дичь о Промесе: ДТП было до сборов, после он летал в Россию, в «Спартаке» никому не сказал. События и реакции

Теперь Промеса точно экстрадируют?

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41 комментарий
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Это же сколько треков наделать можно за такое-то время
+35
-2
+33
Ну пока деньги не закончатся )
+21
-2
+19
Надо оформлять трансфер в клуб ОАЭ.
+19
-3
+16
Самый ожидаемый и долгий трансфер в истории футбола:

Трансфер Мбаппе из ПСЖ в Реал ❎
Трансфер Промеса из Дубая в Нидерланды ☑️
+14
-1
+13
Ответ Boobooka
Ну пока деньги не закончатся )
Парень с мозгами, найдёт подработку)
+12
-2
+10
Через год Спартак опять на сборы прилетит - воссоединятся.
+9
-1
+8
Зато Спартак может его через год на сборах юзать, чтобы купки первого канала лутать
+6
-2
+4
Ответ Ivan Chernov
Это же сколько треков наделать можно за такое-то время
Треки:
Я не сяду
Больше так не буду
Тупые предъявы
В Россию навсегда
Подкинутая тонна
Мама забери
+4
-1
+3
Ответ soyuzconsalt@gmail.com
Мда, жаль братуху
Нет
+8
-6
+2
Раньше сядешь - раньше выйдешь.

Будет 10 лет в арабском зиндане сидеть, чтобы не отсиживать 7.5 в голландском. В итоге отсидит и там и там.
+6
-4
+2
Экстрадиция Промеса из ОАЭ в Нидерланды может затянуться на годы.

Световые.
+2
0
+2
Ответ hulk&boloto
Парень с мозгами, найдёт подработку)
Украл, выпил, в тюрьму! Романтика! (c)
+2
-1
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Ответ Kvest78
Срочно объявлять в розыск в России за дискредитацию ВС РФ и требовать экстрадицию в Россию. Но это придётся спартаковцам занести в несколько инстанций)
я думаю, проще уже Лаврову с хуситами добазариться, чтобы быстроходный катер подогнали и вывезли его в Йемен
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Ответ Валерий Ефимов
в Арабских тюрьмах,год за три идет.
Какие тюрьмы? Он живёт у себя гостинице или даже у себя дома под подпиской, при этом голландский счётчик по евроконвенции тикает 1:1 за "ограничение свободы".
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Ответ It’s my life
Ну в сегодняшнем мире годы- это вечность. Там уже и Нидерланды может под воду уйдут или еще чего
Ну да, тогда пусть отрывается как последний раз, наш человек, ещё и с бабками...
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Ответ Адам Нинуху
Был русским станет арабом
арабом не становятся, арабом рождаются
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Ответ Boobooka
Ну пока деньги не закончатся )
Он инвестор там с ВНЖ, могут и не закончиться.
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Ответ dimitrii36
арабом не становятся, арабом рождаются
Ну тогда гражданином ОАЭ
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Санта - Барбара!
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Отсидит не 6, а 12. Вариант рабочий
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Добро пожаловать в Агробу
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Был русским станет арабом
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У Тохи будет время выпустить десяток альбомов, закончить местную ВШТ, завести гарем. Можно, еще, конечно, книжки читать, купаться в заливе, завести огородик в оазисе. Выбор за ним :)
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Сомнительная затея, как бы не пришлось потом ещё и в Нидерландах отсидеть по итогу.
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одним словом, шесть лет в ожидании экстрадиции Промес проведёт в дубайской тюрьме...
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Чиабаты Табаты со мной в Эмиратах,
Пока адвокаты с судами в дебатах.

Антоха, не благодари.
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У меня все схвачено, мазафака - сказал Промес
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А Спартак будет платить зп всё это время?
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Узник Азкабана
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