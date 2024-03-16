Экстрадиция Промеса из ОАЭ в Нидерланды может затянуться на годы. Его адвокаты могут постоянно подавать апелляции

Адвокаты могут на годы отсрочить экстрадицию Квинси Промеса из ОАЭ в Нидерданды.

Футболист « » был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны намерены требовать экстрадиции футболиста. До этого находился под домашним арестом после ДТП в ОАЭ.

Ранее суд в Амстердаме заочно осудил футболиста на 6 лет по делу об организации провоза двух партий кокаина общим весом 1362 килограмма. Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.

«Прежде чем решение будет принято, может пройти очень много времени, даже годы.

Первоначально решение должно быть принято через 30 дней, однако этот срок может быть продлен. Он может быть продлен на неопределенное время, сколько продолжаются процедуры», – цитирует адвоката юридической фирмы в Дубае Людмилу Ямалову Sportnieuws.nl со ссылкой на De Telegraaf.

На скорость процедуры экстрадиции могут повлиять адвокаты Промеса, если будут подавать все новые апелляции, после чего этот процесс может затянуться на несколько лет.

Кроме того, по словам Ямаловой, на скорость принятия решения влияет то, насколько усердно правительство страны, которая хочет экстрадировать человека, работает над процедурой.

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Теперь Промеса точно экстрадируют?